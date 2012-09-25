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图片 | 2012年 9月 25日 星期二 13:26 BJT

24小时时事新闻(9月26日) 24Hours

9月24日，叙利亚阿勒颇，一名走在街道上的反抗军士兵弹奏吉他。 REUTERS/Zain Karam

9月24日，叙利亚阿勒颇，一名走在街道上的反抗军士兵弹奏吉他。 REUTERS/Zain Karam

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，叙利亚阿勒颇，一名走在街道上的反抗军士兵弹奏吉他。 REUTERS/Zain Karam
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9月24日，委内瑞拉阿卡里瓜，支持者参加总统查韦斯的竞选集会。 REUTERS/Jorge Silva

9月24日，委内瑞拉阿卡里瓜，支持者参加总统查韦斯的竞选集会。 REUTERS/Jorge Silva

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，委内瑞拉阿卡里瓜，支持者参加总统查韦斯的竞选集会。 REUTERS/Jorge Silva
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9月24日，上海，学员在中国浦东干部学院结束培训后大合影。在中共“十八大”召开前夕，路透社记者亲赴中国浦东干部学院观摩探访中国共产党干部的“红色教育”。 REUTERS/Carlos Barria

9月24日，上海，学员在中国浦东干部学院结束培训后大合影。在中共“十八大”召开前夕，路透社记者亲赴中国浦东干部学院观摩探访中国共产党干部的“红色教育”。 REUTERS/Carlos Barria

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，上海，学员在中国浦东干部学院结束培训后大合影。在中共“十八大”召开前夕，路透社记者亲赴中国浦东干部学院观摩探访中国共产党干部的“红色教育”。 REUTERS/Carlos Barria
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9月24日，美国纽约，总统奥巴马登上“海军一号”总统专机。美国总统奥巴马在纽约出席联合国大会。 REUTERS/Jason Reed

9月24日，美国纽约，总统奥巴马登上“海军一号”总统专机。美国总统奥巴马在纽约出席联合国大会。 REUTERS/Jason Reed

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，美国纽约，总统奥巴马登上“海军一号”总统专机。美国总统奥巴马在纽约出席联合国大会。 REUTERS/Jason Reed
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9月24日，斯里兰卡科伦坡，一名司机驾驶机动三轮车在雨中行驶。 REUTERS/Philip Brown

9月24日，斯里兰卡科伦坡，一名司机驾驶机动三轮车在雨中行驶。 REUTERS/Philip Brown

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，斯里兰卡科伦坡，一名司机驾驶机动三轮车在雨中行驶。 REUTERS/Philip Brown
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9月24日，缅甸仰光，一名僧侣乘坐渡轮。 REUTERS/Damir Sagolj

9月24日，缅甸仰光，一名僧侣乘坐渡轮。 REUTERS/Damir Sagolj

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，缅甸仰光，一名僧侣乘坐渡轮。 REUTERS/Damir Sagolj
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9月24日，科特迪瓦共和国士兵在边境小镇Noe巡逻。科特迪瓦国防部副部长保罗·科菲·科菲通过国家电视台宣布，由于安全原因，科总统瓦塔拉已经下令即时全面关闭与加纳的边界，直至恢复新秩序。REUTERS/Thierry Gouegnon

9月24日，科特迪瓦共和国士兵在边境小镇Noe巡逻。科特迪瓦国防部副部长保罗·科菲·科菲通过国家电视台宣布，由于安全原因，科总统瓦塔拉已经下令即时全面关闭与加纳的边界，直至恢复新秩序。REUTERS/Thierry Gomore

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，科特迪瓦共和国士兵在边境小镇Noe巡逻。科特迪瓦国防部副部长保罗·科菲·科菲通过国家电视台宣布，由于安全原因，科总统瓦塔拉已经下令即时全面关闭与加纳的边界，直至恢复新秩序。REUTERS/Thierry Gouegnon
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9月24日，台湾数十艘渔船在宜兰出港，前往钓鱼岛海域，以抗议日本将钓鱼岛“国有化”、渔权被剥夺。 REUTERS/Pichi Chuang

9月24日，台湾数十艘渔船在宜兰出港，前往钓鱼岛海域，以抗议日本将钓鱼岛“国有化”、渔权被剥夺。 REUTERS/Pichi Chuang

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，台湾数十艘渔船在宜兰出港，前往钓鱼岛海域，以抗议日本将钓鱼岛“国有化”、渔权被剥夺。 REUTERS/Pichi Chuang
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9月23日，美国科罗拉多州丹佛，共和党总统候选人罗姆尼在竞选集会上向观众挥手致意。 REUTERS/Brian Snyder

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2012年 9月 25日 星期二
9月23日，美国科罗拉多州丹佛，共和党总统候选人罗姆尼在竞选集会上向观众挥手致意。 REUTERS/Brian Snyder
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9月24日，埃及开罗郊外Ismailia，埃及最高国家安全法院开庭判处14名伊斯兰极端分子死刑，另外判处4人终身监禁。被判刑的18人隶属于一个名叫“统一与圣战组织”的伊斯兰极端组织，他们涉嫌在去年6月袭击在北西奈省省会阿里什警署驻守的军警和亚历山大银行驻阿里什分支机构，并引爆该警署，共造成7人死亡，16人受伤。 REUTERS/Stringer

9月24日，埃及开罗郊外Ismailia，埃及最高国家安全法院开庭判处14名伊斯兰极端分子死刑，另外判处4人终身监禁。被判刑的18人隶属于一个名叫“统一与圣战组织”的伊斯兰极端组织，他们涉嫌在去年6月袭击在北西奈省省会阿more

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，埃及开罗郊外Ismailia，埃及最高国家安全法院开庭判处14名伊斯兰极端分子死刑，另外判处4人终身监禁。被判刑的18人隶属于一个名叫“统一与圣战组织”的伊斯兰极端组织，他们涉嫌在去年6月袭击在北西奈省省会阿里什警署驻守的军警和亚历山大银行驻阿里什分支机构，并引爆该警署，共造成7人死亡，16人受伤。 REUTERS/Stringer
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9月24日，韩国首尔，民众举行反日活动与警方发生冲突。民众在日本大使馆外举行示威，抗议日本右翼势力在日本五城市举行的反韩抗议。 REUTERS/Lee Jae-Won

9月24日，韩国首尔，民众举行反日活动与警方发生冲突。民众在日本大使馆外举行示威，抗议日本右翼势力在日本五城市举行的反韩抗议。 REUTERS/Lee Jae-Won

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，韩国首尔，民众举行反日活动与警方发生冲突。民众在日本大使馆外举行示威，抗议日本右翼势力在日本五城市举行的反韩抗议。 REUTERS/Lee Jae-Won
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9月24日，美国纽约，伊朗总统艾哈迈迪内贾德参加联合国大会。 REUTERS/Eduardo Munoz

9月24日，美国纽约，伊朗总统艾哈迈迪内贾德参加联合国大会。 REUTERS/Eduardo Munoz

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，美国纽约，伊朗总统艾哈迈迪内贾德参加联合国大会。 REUTERS/Eduardo Munoz
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9月24日，美国纽约，前总统克林顿在“克林顿全球倡议”峰会上亲吻妻子、美国国务卿希拉里。 REUTERS/Lucas Jackson

9月24日，美国纽约，前总统克林顿在“克林顿全球倡议”峰会上亲吻妻子、美国国务卿希拉里。 REUTERS/Lucas Jackson

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，美国纽约，前总统克林顿在“克林顿全球倡议”峰会上亲吻妻子、美国国务卿希拉里。 REUTERS/Lucas Jackson
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9月24日，菲律宾马尼拉，特种警察逮捕一名非法定居者。几十名居住在废弃政府大楼内的居民，试图阻止当地政府对该地拆除。REUTERS/Erik De Castro

9月24日，菲律宾马尼拉，特种警察逮捕一名非法定居者。几十名居住在废弃政府大楼内的居民，试图阻止当地政府对该地拆除。REUTERS/Erik De Castro

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，菲律宾马尼拉，特种警察逮捕一名非法定居者。几十名居住在废弃政府大楼内的居民，试图阻止当地政府对该地拆除。REUTERS/Erik De Castro
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9月25日，澳大利悉尼邦迪海滨，一名冲浪者观看飞跃的海豚。REUTERS/Daniel Munoz

9月25日，澳大利悉尼邦迪海滨，一名冲浪者观看飞跃的海豚。REUTERS/Daniel Munoz

2012年 9月 25日 星期二
9月25日，澳大利悉尼邦迪海滨，一名冲浪者观看飞跃的海豚。REUTERS/Daniel Munoz
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9月24日，缅甸仰光，人们在一栋废弃建筑内踢藤球。 REUTERS/Damir Sagolj

9月24日，缅甸仰光，人们在一栋废弃建筑内踢藤球。 REUTERS/Damir Sagolj

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，缅甸仰光，人们在一栋废弃建筑内踢藤球。 REUTERS/Damir Sagolj
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9月24日，韩国首尔，大学生们身着韩国传统服饰参加成均馆大学的祭祀孔子的礼仪活动。 REUTERS/Kim Hong-Ji

9月24日，韩国首尔，大学生们身着韩国传统服饰参加成均馆大学的祭祀孔子的礼仪活动。 REUTERS/Kim Hong-Ji

2012年 9月 25日 星期二
9月24日，韩国首尔，大学生们身着韩国传统服饰参加成均馆大学的祭祀孔子的礼仪活动。 REUTERS/Kim Hong-Ji
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9月23日，德国汉堡附近玛舍，运货列车装载集装箱和汽车。德国经济研究所(Ifo)公布的数据显示，9月份德国商业景气指数连续第5个月下滑，表明伤及出口市场和投资的欧元区债务危机正在冲击德国的企业。 REUTERS/Fabian Bimmer

9月23日，德国汉堡附近玛舍，运货列车装载集装箱和汽车。德国经济研究所(Ifo)公布的数据显示，9月份德国商业景气指数连续第5个月下滑，表明伤及出口市场和投资的欧元区债务危机正在冲击德国的企业。 REUTERS/Fabimore

2012年 9月 25日 星期二
9月23日，德国汉堡附近玛舍，运货列车装载集装箱和汽车。德国经济研究所(Ifo)公布的数据显示，9月份德国商业景气指数连续第5个月下滑，表明伤及出口市场和投资的欧元区债务危机正在冲击德国的企业。 REUTERS/Fabian Bimmer
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