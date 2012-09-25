24小时时事新闻(9月26日) 24Hours

9月24日，埃及开罗郊外Ismailia，埃及最高国家安全法院开庭判处14名伊斯兰极端分子死刑，另外判处4人终身监禁。被判刑的18人隶属于一个名叫“统一与圣战组织”的伊斯兰极端组织，他们涉嫌在去年6月袭击在北西奈省省会阿more

9月24日，埃及开罗郊外Ismailia，埃及最高国家安全法院开庭判处14名伊斯兰极端分子死刑，另外判处4人终身监禁。被判刑的18人隶属于一个名叫“统一与圣战组织”的伊斯兰极端组织，他们涉嫌在去年6月袭击在北西奈省省会阿里什警署驻守的军警和亚历山大银行驻阿里什分支机构，并引爆该警署，共造成7人死亡，16人受伤。 REUTERS/Stringer

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