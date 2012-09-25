24小时时事新闻(9月26日) 24Hours
9月24日，叙利亚阿勒颇，一名走在街道上的反抗军士兵弹奏吉他。 REUTERS/Zain Karam
9月24日，委内瑞拉阿卡里瓜，支持者参加总统查韦斯的竞选集会。 REUTERS/Jorge Silva
9月24日，上海，学员在中国浦东干部学院结束培训后大合影。在中共“十八大”召开前夕，路透社记者亲赴中国浦东干部学院观摩探访中国共产党干部的“红色教育”。 REUTERS/Carlos Barria
9月24日，美国纽约，总统奥巴马登上“海军一号”总统专机。美国总统奥巴马在纽约出席联合国大会。 REUTERS/Jason Reed
9月24日，斯里兰卡科伦坡，一名司机驾驶机动三轮车在雨中行驶。 REUTERS/Philip Brown
9月24日，缅甸仰光，一名僧侣乘坐渡轮。 REUTERS/Damir Sagolj
9月24日，科特迪瓦共和国士兵在边境小镇Noe巡逻。科特迪瓦国防部副部长保罗·科菲·科菲通过国家电视台宣布，由于安全原因，科总统瓦塔拉已经下令即时全面关闭与加纳的边界，直至恢复新秩序。REUTERS/Thierry Gomore
9月24日，台湾数十艘渔船在宜兰出港，前往钓鱼岛海域，以抗议日本将钓鱼岛“国有化”、渔权被剥夺。 REUTERS/Pichi Chuang
9月23日，美国科罗拉多州丹佛，共和党总统候选人罗姆尼在竞选集会上向观众挥手致意。 REUTERS/Brian Snyder
9月24日，埃及开罗郊外Ismailia，埃及最高国家安全法院开庭判处14名伊斯兰极端分子死刑，另外判处4人终身监禁。被判刑的18人隶属于一个名叫“统一与圣战组织”的伊斯兰极端组织，他们涉嫌在去年6月袭击在北西奈省省会阿more
9月24日，韩国首尔，民众举行反日活动与警方发生冲突。民众在日本大使馆外举行示威，抗议日本右翼势力在日本五城市举行的反韩抗议。 REUTERS/Lee Jae-Won
9月24日，美国纽约，伊朗总统艾哈迈迪内贾德参加联合国大会。 REUTERS/Eduardo Munoz
9月24日，美国纽约，前总统克林顿在“克林顿全球倡议”峰会上亲吻妻子、美国国务卿希拉里。 REUTERS/Lucas Jackson
9月24日，菲律宾马尼拉，特种警察逮捕一名非法定居者。几十名居住在废弃政府大楼内的居民，试图阻止当地政府对该地拆除。REUTERS/Erik De Castro
9月25日，澳大利悉尼邦迪海滨，一名冲浪者观看飞跃的海豚。REUTERS/Daniel Munoz
9月24日，缅甸仰光，人们在一栋废弃建筑内踢藤球。 REUTERS/Damir Sagolj
9月24日，韩国首尔，大学生们身着韩国传统服饰参加成均馆大学的祭祀孔子的礼仪活动。 REUTERS/Kim Hong-Ji
9月23日，德国汉堡附近玛舍，运货列车装载集装箱和汽车。德国经济研究所(Ifo)公布的数据显示，9月份德国商业景气指数连续第5个月下滑，表明伤及出口市场和投资的欧元区债务危机正在冲击德国的企业。 REUTERS/Fabimore