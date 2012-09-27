24小时时事新闻(9月28日) 24hours

9月26日，耶路撒冷，一名年轻人在赎罪日期间骑车行驶在空旷的街道上。赎罪日(Yom Kippur)是犹太人一年中最重要的圣日。在新年过后的第10天，犹太人彻底斋戒，停止所有工作，聚集在会堂内祈祷上帝赦免他们在过去的一年中所犯的罪过。REUTERS/Ammar Awad