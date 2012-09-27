24小时时事新闻(9月28日) 24hours
9月26日，希腊雅典，数以千计的希腊民众参与大规模罢工示威活动，在一些最严重的暴力对抗中，闹事者向警方投掷汽油弹，而警方则使用催泪弹。REUTERS/Yannis Behrakis
一名男子在议会大楼外面参加罢工活动，附近站着防暴警察。 REUTERS/Yannis Behrakis
9月24日，英国在伦敦举办最高级别的元媛舞会--伦敦社交季之莎拉王后舞会，年轻女子着装打扮为舞会做准备。REUTERS/Olivia Harris
9月26日，美国伊利诺斯州Medinah，英国队球迷观看莱德杯高尔夫球赛。 REUTERS/Jeff Haynes
9月26日，印控克什米尔斯利那加，警察驱散参加静坐示威的学生。护理学校女学生爆发静坐示威，抗议大多数学生未通过第三学年考试。REUTERS/Fayaz Kabli
9月26日，委内瑞拉马拉凯，反对党总统候选人恩里克·卡普里莱斯(Henrique Capriles)参加竞选集会。REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
9月26日，美国总统奥巴马抵达俄亥俄州斯旺顿。REUTERS/Jason Reed
9月26日，印度马哈拉施特拉邦布尔达纳，一辆公共汽车坠入布尔纳河中造成至少19人遇难，人们在事故现场实施救援。 REUTERS/Stringer
9月26日，梵蒂冈圣彼得广场，在教皇本笃十六世发表例行讲话时，一阵风刮起他的教服。REUTERS/Alessandro Bianchi
9月26日，埃及开罗，一名女子行走在街道上的涂鸦附近。REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
达·芬奇笔下的传世名画《蒙娜丽莎》并非独一无二，非盈利组织“蒙娜丽莎基金会”宣布达·芬奇之前还创作了一幅年轻版《蒙娜丽莎》。这幅画作名为《艾尔沃斯·蒙娜丽莎》，约100年前由英国艺术收藏家在英国的乡郊小屋发现，被称为“年轻版”《蒙娜丽莎》，其真伪一直被质疑。(9月26日，年轻版《蒙娜丽莎》亮相瑞士日内瓦。) REUTERS/Denis Balibouse
9月25日，吉林永吉县，农民孙吉发利用安装的假手搬运砖块建房子。孙吉发1980年炸鱼时双手被炸烂而截肢，后来他自己研制了一双“万能铁手”。 REUTERS/Sheng Li
9月25日，北京，一名女子坐在路边剥玉米皮。路透调查显示，在截至2013年9月的未来一年，中国玉米进口可能大幅减少60%，由于玉米价格接近纪录高位，以及消费放缓等因素降低了中国的买需。中国是全球第二大玉米消费国。 REUTERS/David Gray
9月26日，美国纽约，美国国务卿希拉里参加联合国安理会有关中东和平与安全的会议。 REUTERS/Keith Bedford
9月26日，耶路撒冷，一名年轻人在赎罪日期间骑车行驶在空旷的街道上。赎罪日(Yom Kippur)是犹太人一年中最重要的圣日。在新年过后的第10天，犹太人彻底斋戒，停止所有工作，聚集在会堂内祈祷上帝赦免他们在过去的一年中所犯的罪过。REUTERS/Ammar Awad
9月26日，在巴黎时装周上，一名模特展示意大利设计师马可·萨尼尼(Marco Zanini)的新品服装。 REUTERS/Charles Platiau
9月26日，白俄罗斯明斯克西南部小村萨维吉，一名白俄罗斯紧急情况部的工作人员行走在盛放杀虫剂的塑料桶上。 REUTERS/Vasily Fedosenko
9月26日，西班牙马德里，一对夫妇在示威活动期间站在警车附近。西班牙将要面临新的节支举措，西班牙民众爆发大规模示威游行。REUTERS/Paul Hanna