24小时时事新闻(9月28日) 24hours
新华社报导，中共中央决定给予原重庆市委书记薄熙来开除党籍、开除公职处分(俗称“双开”)，对其涉嫌犯罪问题及犯罪问题线索移送司法机关依法处理。(2012年3月3日，中国人民政治协商会议第十一届全国委员会第五次会议在北京人民more
9月26日，希腊雅典，数以千计的希腊民众参与大规模罢工示威活动，在一些最严重的暴力对抗中，闹事者向警方投掷汽油弹，而警方则使用催泪弹。REUTERS/Yannis Behrakis
一名男子在议会大楼外面参加罢工活动，附近站着防暴警察。 REUTERS/Yannis Behrakis
9月24日，英国在伦敦举办最高级别的元媛舞会--伦敦社交季之莎拉王后舞会，年轻女子着装打扮为舞会做准备。REUTERS/Olivia Harris
9月26日，美国伊利诺斯州Medinah，英国队球迷观看莱德杯高尔夫球赛。 REUTERS/Jeff Haynes
9月26日，印控克什米尔斯利那加，警察驱散参加静坐示威的学生。护理学校女学生爆发静坐示威，抗议大多数学生未通过第三学年考试。REUTERS/Fayaz Kabli
9月26日，委内瑞拉马拉凯，反对党总统候选人恩里克·卡普里莱斯(Henrique Capriles)参加竞选集会。REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
9月26日，美国总统奥巴马抵达俄亥俄州斯旺顿。REUTERS/Jason Reed
9月26日，印度马哈拉施特拉邦布尔达纳，一辆公共汽车坠入布尔纳河中造成至少19人遇难，人们在事故现场实施救援。 REUTERS/Stringer
9月26日，梵蒂冈圣彼得广场，在教皇本笃十六世发表例行讲话时，一阵风刮起他的教服。REUTERS/Alessandro Bianchi
9月26日，埃及开罗，一名女子行走在街道上的涂鸦附近。REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
达·芬奇笔下的传世名画《蒙娜丽莎》并非独一无二，非盈利组织“蒙娜丽莎基金会”宣布达·芬奇之前还创作了一幅年轻版《蒙娜丽莎》。这幅画作名为《艾尔沃斯·蒙娜丽莎》，约100年前由英国艺术收藏家在英国的乡郊小屋发现，被称为“年more
9月25日，吉林永吉县，农民孙吉发利用安装的假手搬运砖块建房子。孙吉发1980年炸鱼时双手被炸烂而截肢，后来他自己研制了一双“万能铁手”。 REUTERS/Sheng Li
9月25日，北京，一名女子坐在路边剥玉米皮。路透调查显示，在截至2013年9月的未来一年，中国玉米进口可能大幅减少60%，由于玉米价格接近纪录高位，以及消费放缓等因素降低了中国的买需。中国是全球第二大玉米消费国。 REUmore
9月26日，美国纽约，美国国务卿希拉里参加联合国安理会有关中东和平与安全的会议。 REUTERS/Keith Bedford
9月26日，耶路撒冷，一名年轻人在赎罪日期间骑车行驶在空旷的街道上。赎罪日(Yom Kippur)是犹太人一年中最重要的圣日。在新年过后的第10天，犹太人彻底斋戒，停止所有工作，聚集在会堂内祈祷上帝赦免他们在过去的一年中more
9月26日，在巴黎时装周上，一名模特展示意大利设计师马可·萨尼尼(Marco Zanini)的新品服装。 REUTERS/Charles Platiau
9月26日，白俄罗斯明斯克西南部小村萨维吉，一名白俄罗斯紧急情况部的工作人员行走在盛放杀虫剂的塑料桶上。 REUTERS/Vasily Fedosenko
9月26日，西班牙马德里，一对夫妇在示威活动期间站在警车附近。西班牙将要面临新的节支举措，西班牙民众爆发大规模示威游行。REUTERS/Paul Hanna
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韩国歌手Psy骑马舞轰动全球 Psy's Gangnam style
(Reuters) - 韩国Hip Hop歌手、“鸟叔”Psy凭借新曲《江南Style》及MV中的“骑马舞”在全球掀起热潮，该曲在各国排行榜夺冠，甚至冲上美国Billboard告示牌单曲榜亚军。
探秘英国名媛舞会 The debutantes ball
(Reuters) - 英国举办最高级别的元媛舞会--伦敦社交季(London Season)之莎拉王后舞会。
本周中国区精选(9月21日-28日) China Weekly
(Reuters) -聚焦9月21日至28日中国区新闻事件和热点动态。
走进巴黎车展 Paris Auto Show
(Reuters) - 2012年巴黎国际车展于9月27日拉开帷幕，今年主题为“未来，从现在开始”。在欧洲市场不断萎缩、汽车产业不断关闭工厂和裁减员工的背景下，新能源、新动力以及高端新车型仍是最吸引眼球的主角。
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Mourning girls burned to death in Guatemala shelter
Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
The fashion and style of actress Kristen Stewart.
Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.