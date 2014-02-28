本周中国区精选(2月20日-27日) China Weekly
2月26日，北京京西国际学校，雾霾天气中，学生在室外充气屋内锻炼身体。 REUTERS/Petar Kujundzic
2月26日，香港《明报》前总编、世华网络营运总裁刘进图在西湾河遇袭，身中6刀，在东区医院深切治疗部留医。REUTERS/Stringer
2月26日，在上海打工的青年罗金山费时8个月，耗资4万多元，制造了一架旋翼飞机。 REUTERS/Aly Song
2月26日，北京，即将离任的美国驻华大使骆家辉在美国中心作告别演讲。骆家辉强调，美中关系不是零和游戏，同时认为中国未来有很大潜力，但必须基于公平的法治。REUTERS/Jason Lee
2月26日，北京市民在雾霾天气中戴口罩出行。近日雾霾席卷中国近15%的国土，多个城市启动重污染预警。中国政府已出台许多政策措施治理环境污染，但收效甚微。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月24日(左)与2月27日北京景山公园对比图。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月26日，香港财政司司长曾俊华发表新一年度《财政预算案》。香港2013-14年度财政盈余预计为120亿港元，比去年大幅减少逾80%，创五年新低。REUTERS/Tyrone Siu
2月25日，北京，中国国务院总理李克强在人民大会堂为特立尼达和多巴哥总理比塞萨尔举行欢迎仪式。REUTERS/Andrea De Silva-Trinidad Prime Minister's Office/Handoumore
2月25日，浙江丽水，村民在一个庙里看电视。 REUTERS/Aly Song
2月24日，世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行，游客在中兴公司摊位上体验手机。本届大会吸引了来自中国的近百家企业参加。REUTERS/Albert Gea
2月23日，浙江嘉兴，一名农民行走在新建住宅楼附近。中国国家统计局最新70个大中城市房价数据显示，1月新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升9.6%，为连续13个月上升，但涨幅为一年多来首度收窄，上月为9.9more
2月19日，江苏南京，一个博物馆展示的约翰·拉贝的雕塑及照片。德国商人约翰·拉贝，以其在1937—1938年的南京大屠杀期间的人道主义行为、以及作为南京大屠杀翔实证据的《拉贝日记》而著名。 REUTERS/Aly Sonmore
2月23日，来自中国的大熊猫“星徽”和“好好”乘专机抵达比利时布鲁塞尔机场，它们将在比利时天堂动物园生活15年。 REUTERS/Laurent Dubrule
2月23日，在浪琴表香港马术大师赛上，瑞典骑师亨里克·冯·埃克曼(Henrik von Eckermann)夺得大奖赛冠军。REUTERS/Tyrone Siu
2月22日，在索契冬奥会短道速滑男子5000米接力比赛中，中国队获得铜牌。 REUTERS/Jim Young
2月18日，北京，沃尔玛超市一景。沃尔玛调整在华模式，关闭了一些人气不高的大型门店，把重点放在自营品牌商品以及进口商品，重点强调质量和安全。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月21日，北京，中国人民解放军副总参谋长王宁为美国陆军参谋长奥迪耶诺(Raymond Odierno)举行欢迎仪式，并共同检阅中国人民解放军陆军仪仗队。REUTERS/Alexander F. Yuan/Pool
2月21日，北京，一只狗伸出车窗张望。北京政府当日首次启动空气重污染“橙色”预警。 REUTERS/Barry Huang
2月20日，安徽合肥，孕妇李燕的女儿趴在她的肚子上倾听。李燕遵从“单独二孩”政策怀孕，并于2月23日凌晨2时诞下安徽省首个符合“单独二孩”政策的新生儿。 REUTERS/China Daily
2月27日，北京，一对夫妇带着孩子经过商家悬挂的红灯笼。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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