本周中国区精选(2月20日-27日) China Weekly

2月23日，浙江嘉兴，一名农民行走在新建住宅楼附近。中国国家统计局最新70个大中城市房价数据显示，1月新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升9.6%，为连续13个月上升，但涨幅为一年多来首度收窄，上月为9.9more