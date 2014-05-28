路透5月照片精选(上) Pictures of May 2014(1)
5月1日，乌克兰顿涅茨克，亲俄抗议者在苏联前领导人列宁雕像前高举共产党党旗，以庆祝劳动节。 REUTERS/Marko Djurica
5月1日，叙利亚政府军炸弹袭击阿勒颇，造成至少33人死亡，两个幸存的孩子接受治疗。REUTERS/Jalal Al-Mamo
5月3日，亲俄示威者围攻乌克兰东部顿涅茨克州长办公室，一名亲俄示威者用灭火器灭火。 REUTERS/Marko Djurica
5月3日，第25届“反歧视同志联盟”(GLAAD)传媒奖在纽约举行，澳大利亚女歌手凯莉·米洛激情献唱。 REUTERS/Eduardo Munoz
5月4日，阿富汗东北部巴达赫尚省阿尔戈，一名女子痛哭亲人在山体滑坡中遇难。阿富汗2日发生严重山体滑坡，造成多人死亡和失踪。REUTERS/Mohammad Ismail
5月5日，流离失所的阿富汗民众等待救援。联合国称，目前重点是为超过4,000名无家可归的灾民提供帮助。 REUTERS/Mohammad Ismail
5月4日，耶路撒冷，以色列童子军在赫茨尔山国家公墓参加纪念阵亡将士的仪式。 REUTERS/Nir Elias
5月6日，泰国清莱府，一名女子行走在地震毁坏的公路上。泰国北部清莱府5日傍晚发生6.3级地震及其后余震，已造成至少1人死亡，20人受伤。REUTERS/Athit Perawongmetha
5月6日，英国布莱顿，委内瑞拉艺术家在“布莱顿节”的一个宣传活动中表演。 REUTERS/Luke MacGregor
5月6日，印度阿约提亚，一个男孩透过窗栏向外张望。 REUTERS/Anindito Mukherjee
5月6日，英国伦敦，美国新生代女歌手麦莉·赛勒斯(Miley Cyrus)在O2体育馆的世界巡演上表演。REUTERS/Olivia Harris
5月7日，加拿大多伦多，一张寻找“失踪”的多伦多市长罗伯·福特的模拟告示。加拿大多伦多市市长罗伯·福特日前前往芝加哥参与一个戒毒康复计划，但却没有入境美国。目前，福特处于“失踪”状态，官方拒绝透露他的行踪。REUTERSmore
5月7日，以色列特拉维夫附近的拉马特甘野生动物园，一头19岁的叙利亚棕熊接受脊椎手术。据悉，这头棕熊患有椎间盘突出，损害其身体机能，引发疼痛。 REUTERS/Nir Elias
5月8日，泰国反政府示威者在曼谷沿街游行，要求推翻看守政府。一名戴面具的女子透过玻璃窗看街上的示威人群。 REUTERS/Damir Sagolj
5月9日，克里米亚塞瓦斯托波尔举行阅兵式及烟花汇演，庆祝卫国战争胜利69周年。 REUTERS/Maxim Shemetov
5月9日，英国女王伊丽莎白二世出席在威斯敏斯特教堂举行的巴斯勋章骑士册封仪式。 REUTERS/Luke MacGregor
5月7日，危地马拉城，一名女子清理制作香肠用的牛肠衣，她的女儿站在身后。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
5月9日，乌克兰敖德萨，一名前苏联老兵手执康乃馨参加前苏联人民战胜德国法西斯纪念日活动。 REUTERS/Gleb Garanich
5月10日，美国加州欧文举办彩色跑活动，5000米长跑后上演彩色粉末大战。 REUTERS/Lucy Nicholson
5月11日，印度孟买，一名乐队成员在婚礼上吹奏乐器。REUTERS/Danish Siddiqui
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路透5月照片精选(下) Pictures of May 2014(2)
(Reuters) - 路透社全球摄影记者5月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
乌克兰东部激战 Crisis in Ukraine
(Reuters) - 乌克兰空军和空降部队周二继续进攻亲俄叛军，逾50名亲俄分裂主义者丧生。此前乌克兰新当选总统宣称要一劳永逸地扫清东部的叛乱。
印度总理莫迪称将书写“光辉未来” Modi Sworn In 2014
(Reuters) - 印度新任总理莫迪周一宣誓就职，宣称将书写印度的“光辉未来”。许多支持者将他视作印度的里根或撒切尔夫人，有说法称之为“印度的邓小平”。
戛纳落幕 《冬眠》折桂 Cannes Film Festival 2014
(Reuters) - 第67届戛纳国际电影节落幕，土耳其导演努里·比尔盖·杰伊兰执导的《冬眠》获得金棕榈奖。
精选图集
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
Cuba hosts first transgender Mass
For decades belonging to a religion and being anything but heterosexual was stigmatized in Communist-ruled, macho Cuba, making the Mass held by three transgender pastors in the western Cuban city of Matanzas all the more groundbreaking.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
MTVs rained-out red carpet
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Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.