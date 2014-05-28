路透5月照片精选(上) Pictures of May 2014(1)

5月7日，加拿大多伦多，一张寻找“失踪”的多伦多市长罗伯·福特的模拟告示。加拿大多伦多市市长罗伯·福特日前前往芝加哥参与一个戒毒康复计划，但却没有入境美国。目前，福特处于“失踪”状态，官方拒绝透露他的行踪。REUTERSmore