路透5月照片精选(下) Pictures of May 2014(2)
5月12日，马来西亚吉隆坡，一名“善待动物组织”成员参加提倡素食主义的集会活动。REUTERS/Samsul Said
5月12日，北京，在人民大会堂东门外广场举行的欢迎土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫来访的仪式上，来自三军仪仗队的13名女队员亮相，这是中国历史上的首批仪仗女兵。 REUTERS/Jason Lee
5月13日，泰国曼谷，信徒庆祝佛教节日——卫塞节。 REUTERS/Athit Perawongmetha
5月14日，中非班基，几名男子参加泰拳训练。REUTERS/Siegfried Modola
5月15日，美国总统奥巴马在纽约为9·11国家纪念博物馆揭幕。美国各界人士、9·11恐怖袭击幸存者、救援人员及遇难者亲友出席揭幕仪式。 REUTERS/Kevin Lamarque
5月16日，印度古吉拉特邦，莫迪领导的印度人民党以压倒性优势赢得选举胜利，莫迪当选总理，并接受母亲的祈福。 REUTERS/Amit Dave
5月18日，欧洲歌王、奥地利“大胡子”变装歌手孔奇塔·武斯特在维也纳总理府前广场举办个人演唱会。REUTERS/Heinz-Peter Bader
5月19日，朝鲜最高领导人金正恩携夫人李雪主视察平壤大城山综合医院。朝鲜人民军总政治局长黄炳誓和国防委员会设计局长马元春陪同视察。 REUTERS/KCNA
5月19日，加拿大哈利法克斯，英国王储查尔斯观看英格兰传统舞蹈。查尔斯及其妻子卡米拉在加拿大展开为期4天的访问。 REUTERS/Mark Blinch
5月20日，美国华盛顿，第一夫人米歇尔出席白宫举办的“才艺表演”活动，来自不同学校的学生们在舞台上展示才艺。 REUTERS/Kevin Lamarque
5月21日，第六届“缤纷悉尼”灯光音乐节即将开幕，这是目前南半球规模最大的灯光、音乐和创意盛会，也是澳大利亚的最佳年度活动。 REUTERS/Jason Reed
5月21日，亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会在上海举行，中国国家主席习近平欢迎阿富汗总统卡尔扎伊出席。 REUTERS/Aly Song
5月20日，江西遂川县，一位农民在梯田内种植水稻。 REUTERS/Stringer
5月22日，法国巴黎，海军士兵在荣军院队参加活动。 REUTERS/Charles Platiau
5月23日，巴西巴西利亚，巴西国足战服仿制品悬挂在街边出售。2014年巴西世界杯(第20届世界杯足球赛)于6月12日至7月13日在巴西举行。 REUTERS / Ueslei Marcelino
5月24日，乌克兰西部小村Kosmach，一名警察在投票站执勤。25日举行的总统大选被认为是乌克兰独立以来最重要的一次选举。 REUTERS/Kacper Pempel
5月24日，美国波士顿，公园绿地上插上2万支国旗，供市民在阵亡将士纪念日凭吊缅怀为国牺牲的士兵们。REUTERS/Brian Snyder
5月25日，泰国反军方接管政权抗议示威者在曼谷举行抗议，防暴警察持盾牌警戒。泰国军方首脑巴育22日宣布政变，军方已从看守政府手中接管政权，暂时中止宪法。 REUTERS/Erik De Castro
5月18日，巴西里约热内卢，贫民窟内举办一场足球比赛。 REUTERS/Pilar Olivares
2014年5月27日，乌克兰空军和空降部队对亲俄叛军的进攻进入第二天，逾50名亲俄武装份子丧生。 REUTERS/Yannis Behrakis
下一个
乌克兰东部激战 Crisis in Ukraine
(Reuters) - 乌克兰空军和空降部队周二继续进攻亲俄叛军，逾50名亲俄分裂主义者丧生。此前乌克兰新当选总统宣称要一劳永逸地扫清东部的叛乱。
印度总理莫迪称将书写“光辉未来” Modi Sworn In 2014
(Reuters) - 印度新任总理莫迪周一宣誓就职，宣称将书写印度的“光辉未来”。许多支持者将他视作印度的里根或撒切尔夫人，有说法称之为“印度的邓小平”。
戛纳落幕 《冬眠》折桂 Cannes Film Festival 2014
(Reuters) - 第67届戛纳国际电影节落幕，土耳其导演努里·比尔盖·杰伊兰执导的《冬眠》获得金棕榈奖。
花之韵 Chelsea Flower Show 2014
(Reuters) - 由英国皇家园艺协会(RHS)主办的“2014年切尔西花展”绚丽开幕。
精选图集
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
Cuba hosts first transgender Mass
For decades belonging to a religion and being anything but heterosexual was stigmatized in Communist-ruled, macho Cuba, making the Mass held by three transgender pastors in the western Cuban city of Matanzas all the more groundbreaking.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
MTVs rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.