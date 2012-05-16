A380空客变餐厅 A380-Themed Restaurant
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STRINGER/CHINA
2012年5月11日，重庆江北区有一家A380飞机舱主题餐厅，名为“特等舱”，内部装饰模仿空客A380的机舱，面积有600多平方米，6个包间，能同时供110人用餐，包含商务机座椅、飞碟状总台、方形舷窗，令人仿若在机舱内。 REUTERS/Stringer
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卡座和包房里的坐椅，和飞机坐椅相比，几乎可以假乱真，靠背和坐垫都能前后调节。 REUTERS/Stringer
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餐厅经理介绍，最贵的桌椅是4套蛋壳椅，每套造价接近1万元，采用玻璃钢制成，桌椅可合为一体，变成一个封闭的大“鸡蛋”，桌子上方还模仿机舱内的设施，安装了四盏阅读灯。 REUTERS/Stringer
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餐厅服务员都受过专业的空姐训练，身着统一的制服和高跟鞋，肩上配有微型麦克风，脖子上系着漂亮的丝巾。(一名服务员倒茶。) REUTERS/Stringer
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餐厅点餐方式也非常特别，每张餐桌下面都有一个红色按钮，顾客看完桌上的菜单后，只需按一下，就可通过对讲机向总台的工作人员点菜。 REUTERS/Stringer
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由于坐椅全部为定制，因此不能加座，所以要严格按人数对号座位。另外，这里的消费为人均200元到800元。 REUTERS/Stringer
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包房也尽量模仿飞机客舱氛围。 REUTERS/Stringer
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仿真小窗。 REUTERS/Stringer
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厨师在厨房准备食品。 REUTERS/Stringer
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一名厨师端着烤好的面包。 REUTERS/Stringer
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