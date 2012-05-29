放弃美国国籍的名人 Abandon US Citizenship Celebrities

美国国税局报告显示，Facebook联合创始人萨维林(Eduardo Saverin)已放弃美国国籍。萨维林在一份声明中称，他有义务也准备“向美国政府缴纳数亿美元税款”。萨维林目前居住在新加坡。自从美国开始对公民或永久居more

美国国税局报告显示，Facebook联合创始人萨维林(Eduardo Saverin)已放弃美国国籍。萨维林在一份声明中称，他有义务也准备“向美国政府缴纳数亿美元税款”。萨维林目前居住在新加坡。自从美国开始对公民或永久居民的海外收入课税以来，放弃美国公民或永久居民身份人数直线上升，根据国税局(IRS)的纪录，仅去年就有将近1,800人放弃美国国籍或绿卡，创下国税局自1998年开始公布这项数据以来的纪录。 REUTERS/Thomas Hodel

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