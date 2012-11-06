飓风桑迪过后的美国 Aftermath of Hurricane Sandy
超级风暴“桑迪”10月底袭击美国东部地区，造成上百人死亡，百万人遭受停电，数十万人无家可归。而随着气温的降低，遭受停水断电和缺乏油料取暖的住户，还将遭受寒冷的袭击。(11月3日，美国纽约史泰登岛，一名灾民抱着毯子。) Rmore
纽约市长彭博表示，纽约市需要解决住房问题的人数高达3-4万，其中大约有2万人此前居住在公共住房中。(摄于11月3日，纽约史泰登岛) REUTERS/Keith Bedford
美国总统奥巴马下令紧急反应官员跳过政府的种种繁冗手续，不得拖延帮助受灾地区恢复正常的工作。(摄于11月1日，史泰登岛南部) REUTERS/Mike Segar
11月4日，纽约史泰登岛，美国海军士兵清理废墟。 REUTERS/Keith Bedford
11月4日，纽约史泰登岛，一名居民在户外烧火取暖。 REUTERS/Adrees Latif
一名男子帮助清理废墟。 REUTERS/Adrees Latif
马拉松运动员为灾民送去物资。 REUTERS/Adrees Latif
纽约皇后区，士兵在捐赠中心帮助卸载物资。 REUTERS/Lucas Jackson
居民整理为灾民捐赠的衣服。 REUTERS/Lucas Jackson
志愿者们从卡车上卸载救助灾民的物资。REUTERS/Lucas Jackson
纽约皇后区遭飓风桑迪袭击的场景。 REUTERS/Lucas Jackson
新泽西州贝伊黑德，一名居民清理房屋内的泥沙。 REUTERS/Tom Mihalek
新泽西州霍博肯，人们在教堂祈祷。 REUTERS/Eduardo Munoz
11月2日，纽约布鲁克林，居民在加油站排队。 REUTERS/Brendan McDermid
纽约史泰登岛，一名居民清理遭到毁坏的房屋。REUTERS/Mike Segar