飓风桑迪过后的美国 Aftermath of Hurricane Sandy

超级风暴“桑迪”10月底袭击美国东部地区，造成上百人死亡，百万人遭受停电，数十万人无家可归。而随着气温的降低，遭受停水断电和缺乏油料取暖的住户，还将遭受寒冷的袭击。(11月3日，美国纽约史泰登岛，一名灾民抱着毯子。) Rmore