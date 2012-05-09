日本退休技师给中国打工 Aida Masayuki Japan
上世纪80年代曾经以精湛技术帮助日本企业攻城拔寨的技师现已进入暮年，有数千名日本退休老人在中国找到了“发挥余热”的地方。 REUTERS/Bobby Yip
东莞是中国南方珠三角地区的制造业中心。日本政府数据显示，仅在人口不足800万的东莞就生活着多达2,800名日本外出务工技师。 REUTERS/Bobby Yip
现年59岁Masayuki Aida在东京一家公司从事了30年模具制作工作，目前在东莞一家工厂担任技师。 REUTERS/Bobby Yip
对於Aida这些年近花甲的老年人，他们要么赋闲在家等着达到日本政府提高后的领取养老金的法定年龄；要么去给中国和香港公司打工。 REUTERS/Bobby Yip
日本技师并非仅考虑经济收入，在日本僵化的退休制度下，他们到达年龄之后就离开岗位，而他们还想继续工作，这促使很多人愿意到中国工作。 REUTERS/Bobby Yip
Aida表示，他制作的模具可用于生产从玩具、手机到咖啡机等多种产品，“我想把我学到的有关模具的知识和技术传给年青一代。” REUTERS/Bobby Yip
三一重工、吉利汽车和比亚迪均表示雇用日本技师以提高技术水平。 REUTERS/Bobby Yip
分析师称，很多在中国再就业的日本技师并非拥有最先进的技术，不会给日本企业造成致命打击，但是其长期影响则可能是严重的，他们将给中国制造商带去技术，更有效的生产出高质量的产品。 REUTERS/Bobby Yip
很多到东莞的日本人远离家人只身前来，住在在日本被视为老旧不堪的公寓内，靠打高尔夫或是在城里为数不多的几家日本饭馆把酒对饮打发时间。 REUTERS/Bobby Yip
Aida Masayuki与友人在餐馆内回视手机拍摄的照片。 REUTERS/Bobby Yip
Aida Masayuki与友人一家共进午餐。 REUTERS/Bobby Yip
Aida Masayuki与友人交谈。 REUTERS/Bobby Yip