被美国设为民航禁飞区的空域 Airspace to avoid
马航MH17航班在乌克兰东部被击落之后，美国联邦航空管理局(FAA)发布一系列空域限制和禁令，禁止或限制美国飞机飞越潜在的敌对空域。 REUTERS/Maxim Zmeyev
FAA随即禁止美国所有航空公司航班24小时内飞往以色列。 REUTERS/Charles Dharapak/Pool
FAA全面禁止国际民航客机进入朝鲜领空。FAA建议航班在东经132度以东的平壤飞行情报区内及周围要特别谨慎，东经132度以西则禁止飞行。 REUTERS/KCNA
FAA禁止航班在利比亚的黎波里飞行情报区内运行。除利比亚外，该区域还包括尼日尔和乍得北部的小部分区域。 REUTERS/Hani Amara
FAA禁止航班在伊拉克高度20,000英尺及以下飞行，紧急情况下可在邻国降落。 REUTERS/Stringer
索马里空域的20,000英尺及以下为禁飞区域，紧急情况下可在邻国降落。 REUTERS/Feisal Omar
埃塞俄比亚内北纬12度以北空域为FAA禁飞空域，并警告称埃塞俄比亚军方可能会对从肯尼亚东北部飞进埃塞俄比亚空域的飞机开火。 REUTERS/Siegfried Modola
FAA警告在埃及西奈半岛空域内航班运行高度不得低于24,000英尺，否则有被轻型武器、火箭推进式榴弹、防空炮和携带式防空系统攻击的危险。 REUTERS/Stringer
FAA建议航班绕过叙利亚空域运行，称低空飞行的飞机可能会遭到便携式防空系统和高射炮的威胁。 REUTERS/Jalal Al-Mamo
由于阿富汗军事行动和暴乱袭击不断，FAA警告民航飞机可能会遭到轻型武器、火箭炮或单兵携带防空系统的攻击。 REUTERS/Omar Sobhani
FAA未具体说明伊朗领空的禁飞或限制飞行方案，但指出，美国国务院曾发布旅行警告称“美国当前与伊朗伊斯兰共和国没有外交或领事关系”。 REUTERS/Hamid Forootan/ISNA/Handout
FAA发布公告称，也门恐怖主义者持有便携式防空系统，威胁着国际民航飞机的同时也威胁了本国机场。 REUTERS/Khaled Abdullah
FAA称，“最近有可靠消息表明，近期内一潜在恐怖组织可能在肯尼亚攻击美国和西方国家利益”，攻击可能会使用携带式防空系统。 REUTERS/Asuu Asuu
FAA警告在马里空域内航班运行高度不得低于24,000英尺。马里的北部和西部有恐怖主义者和武装暴乱组织活动，民航飞机可能会遭到“轻型武器、火箭推进式榴弹、火箭炮及迫击炮和防空炮的攻击”。 REUTERS/Joe Pennmore
FAA称，刚果叛军在1998年击过落一架民航客机波音727，这说明叛军能而且会击落他们认为载有政府士兵或武器的民航飞机”。建议飞机在穿过该空域时高度不低于15,000英尺。 REUTERS/Kenny Katombe
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