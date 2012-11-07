奥巴马成功连任 America Election Day
2012年11月6日，美国总统大选正式开始全国投票，现任总统奥巴马战胜共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney)获得连任。(芝加哥，支持者在奥巴马的选举集会上欢呼。) REUTERS/Jeff Haynes
芝加哥，支持者在奥巴马获胜后庆祝。 REUTERS/Philip Andrews
波士顿，一名罗姆尼的支持者在其落选后伤心。 REUTERS/Eric Thayer
北卡罗来纳州派恩维尔，一名工作人员准备投票贴条。现任总统、民主党候选人奥巴马与共和党挑战者罗姆尼激烈角逐新一任美国总统。这次选举被认为是美国历史上争夺最激烈和竞选费用最高的选举。REUTERS/Chris Keane
美国总统由全国选民投票选举，但并非选民直选产生，而是实行选举人团制。选民投票产生的是代表50个州和哥伦比亚特区的538名选举人。总统候选人获得超过半数选举人票(至少270张)即可获胜。由于绝大多数州的选举人票采用“赢家通more
选举日当天，现任总统奥巴马将留守竞选总部芝加哥，并接受一连串媒体采访，鼓励选民为其投票。他将于当晚出席在那里举行的选举日集会，等待选举结果揭晓。(奥巴马在竞选办公室与志愿者通话。) REUTERS/Jason Reed
麻萨诸塞州贝尔蒙特，罗姆尼与妻子安投票。 REUTERS/Brian Snyder
芝加哥的一家餐厅投票站。REUTERS/John Gress
芝加哥的一个宠物商店投票站。 REUTERS/Jeff Haynes
芝加哥的一个台球厅投票站。REUTERS/Jeff Haynes
芝加哥的一个洗衣房投票站。 REUTERS/John Gress
芝加哥的一个美发学校投票站。 REUTERS/John Gress
芝加哥，一名女子带着两个孩子在手机商店投票站投票。REUTERS/Jeff Haynes
科罗拉多州博尔德，一名大学生在科罗拉多大学投票。 REUTERS/Mark Leffingwell
俄亥俄州纽瓦克的一个小学投票站。REUTERS/Matt Sullivan
新泽西州霍博肯，一名女子抱着孩子离开投票站。 REUTERS/Eduardo Munoz
新泽西州霍博肯，士兵在投票站投票。REUTERS/Eduardo Munoz
加州洛杉矶，一名冲浪者在海滨救生员投票站投票。 REUTERS/Lucy Nicholson
威斯康辛州密尔沃基，一名男子抱着爱犬前来投票。 REUTERS/Sara Stathas
印第安纳州印第安纳波利斯，一个南瓜上刻有“投票”字样。 REUTERS/Aaron P. Bernstein
纽约，工作人员为一个投票站供电。 REUTERS/Lucas Jackson
芝加哥，一名女子清洁总统奥巴马参加选举日集会的场所。 REUTERS/Adrees Latif