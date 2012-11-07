奥巴马成功连任 America Election Day

美国总统由全国选民投票选举，但并非选民直选产生，而是实行选举人团制。选民投票产生的是代表50个州和哥伦比亚特区的538名选举人。总统候选人获得超过半数选举人票(至少270张)即可获胜。由于绝大多数州的选举人票采用“赢家通more

美国总统由全国选民投票选举，但并非选民直选产生，而是实行选举人团制。选民投票产生的是代表50个州和哥伦比亚特区的538名选举人。总统候选人获得超过半数选举人票(至少270张)即可获胜。由于绝大多数州的选举人票采用“赢家通吃”原则，选票没有明确去向的俄亥俄等“摇摆州”将最终决定选举结果。(华盛顿，人们在一所学校投票站等待投票。) REUTERS/Yuri Gripas

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