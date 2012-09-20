美国人爱吃什么 American food culture
美国人的饮食简单、方便、注重营养搭配，一般不在食物精美细致上下工夫，向速食方向发展，快餐店比较多。(加州波莫纳，一名女子注视着一家快餐店。) REUTERS/Lucy Nicholson
美味热狗。(摄于好莱坞) REUTERS/Lucy Nicholson
一名模特吃毛豆。(摄于纽约) REUTERS/Kena Betancur
沃尔玛超市。(摄于阿肯色州罗杰斯) REUTERS/Jessica Rinaldi
快餐店供应的培根。(摄于密歇根州萨吉诺) REUTERS/Molly Riley
足以解饿的三明治。(摄于纽约) REUTERS/Shannon Stapleton
墨西哥菜Nachos。(摄于摄于密歇根州萨吉诺) REUTERS/Molly Riley
美国普通家庭就餐。(摄于加州圣迭戈) REUTERS/Lucy Nicholson
快餐店的牌子。(摄于洛杉矶) REUTERS/David McNew
售卖的苹果。(摄于纽约) REUTERS/Andrew Burton
一名工人在食品加工厂制作火鸡肉。(摄于爱荷华州West Liberty) REUTERS/Jessica Rinaldi
小型汉堡。(摄于纽约) REUTERS/Eric Thayer
Marston中学生的午餐。(摄于加州圣迭戈) REUTERS/Mike Blake
享用披萨。(摄于纽约) REUTERS/Joshua Lott
热狗大胃王切斯纳(Joey Chestnut)。(摄于纽约) REUTERS/Eric Thayer
令人食指大动的烤肉。(摄于迈阿密滩)REUTERS/Carlos Barria
M＆M糖果及绿箭口香糖。(摄于马萨诸塞州Medford)REUTERS/Brian Snyder
热狗果腹。(摄于罗得岛州普洛威頓) REUTERS/Brian Snyder
一名男子用蔬菜准备食物。(摄于洛杉矶) REUTERS/Lucy Nicholson
美国人十分喜爱的炸薯条。(摄于加州波莫纳) REUTERS/Lucy Nicholson
人人都爱吃的冰淇林。(摄于纽约) REUTERS/Andrew Burton
在披萨店就餐。(摄于新罕布什尔州Derry) REUTERS/Mike Segar \
超大甜甜圈。喜欢吃甜甜圈的人一定要到美国来，这里的甜甜圈种类繁多。(摄于纽约) REUTERS/Eduardo Munoz