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中国

舌尖上的美国 American food culture

作者
LUCY NICHOLSON
2012年 9月 20日 星期四

美国人的饮食简单、方便、注重营养搭配，一般不在食物精美细致上下工夫，向速食方向发展，快餐店比较多。(加州波莫纳，一名女子注视着一家快餐店。) REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 9月 20日 星期四
美国人的饮食简单、方便、注重营养搭配，一般不在食物精美细致上下工夫，向速食方向发展，快餐店比较多。(加州波莫纳，一名女子注视着一家快餐店。) REUTERS/Lucy Nicholson
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2012年 9月 20日 星期四

美味热狗。(摄于好莱坞) REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 9月 20日 星期四
美味热狗。(摄于好莱坞) REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
STR
2012年 9月 20日 星期四

一名模特吃毛豆。(摄于纽约) REUTERS/Kena Betancur

2012年 9月 20日 星期四
一名模特吃毛豆。(摄于纽约) REUTERS/Kena Betancur
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作者
Jessica Rinaldi
2012年 9月 20日 星期四

沃尔玛超市。(摄于阿肯色州罗杰斯) REUTERS/Jessica Rinaldi

2012年 9月 20日 星期四
沃尔玛超市。(摄于阿肯色州罗杰斯) REUTERS/Jessica Rinaldi
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作者
Molly Riley
2012年 9月 20日 星期四

快餐店供应的培根。(摄于密歇根州萨吉诺) REUTERS/Molly Riley

2012年 9月 20日 星期四
快餐店供应的培根。(摄于密歇根州萨吉诺) REUTERS/Molly Riley
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作者
SHANNON STAPLETON
2012年 9月 20日 星期四

足以解饿的三明治。(摄于纽约) REUTERS/Shannon Stapleton

2012年 9月 20日 星期四
足以解饿的三明治。(摄于纽约) REUTERS/Shannon Stapleton
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作者
Molly Riley
2012年 9月 20日 星期四

墨西哥菜Nachos。(摄于摄于密歇根州萨吉诺) REUTERS/Molly Riley

2012年 9月 20日 星期四
墨西哥菜Nachos。(摄于摄于密歇根州萨吉诺) REUTERS/Molly Riley
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 9月 20日 星期四

美国普通家庭就餐。(摄于加州圣迭戈) REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 9月 20日 星期四
美国普通家庭就餐。(摄于加州圣迭戈) REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
DAVID MCNEW
2012年 9月 20日 星期四

快餐店的牌子。(摄于洛杉矶) REUTERS/David McNew

2012年 9月 20日 星期四
快餐店的牌子。(摄于洛杉矶) REUTERS/David McNew
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作者
ANDREW BURTON
2012年 9月 20日 星期四

售卖的苹果。(摄于纽约) REUTERS/Andrew Burton

2012年 9月 20日 星期四
售卖的苹果。(摄于纽约) REUTERS/Andrew Burton
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作者
Jessica Rinaldi
2012年 9月 20日 星期四

一名工人在食品加工厂制作火鸡肉。(摄于爱荷华州West Liberty) REUTERS/Jessica Rinaldi

2012年 9月 20日 星期四
一名工人在食品加工厂制作火鸡肉。(摄于爱荷华州West Liberty) REUTERS/Jessica Rinaldi
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作者
ERIC THAYER
2012年 9月 20日 星期四

小型汉堡。(摄于纽约) REUTERS/Eric Thayer

2012年 9月 20日 星期四
小型汉堡。(摄于纽约) REUTERS/Eric Thayer
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作者
MIKE BLAKE
2012年 9月 20日 星期四

Marston中学生的午餐。(摄于加州圣迭戈) REUTERS/Mike Blake

2012年 9月 20日 星期四
Marston中学生的午餐。(摄于加州圣迭戈) REUTERS/Mike Blake
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作者
JOSHUA LOTT
2012年 9月 20日 星期四

享用披萨。(摄于纽约) REUTERS/Joshua Lott

2012年 9月 20日 星期四
享用披萨。(摄于纽约) REUTERS/Joshua Lott
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作者
ERIC THAYER
2012年 9月 20日 星期四

热狗大胃王切斯纳(Joey Chestnut)。(摄于纽约) REUTERS/Eric Thayer

2012年 9月 20日 星期四
热狗大胃王切斯纳(Joey Chestnut)。(摄于纽约) REUTERS/Eric Thayer
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作者
CARLOS BARRIA
2012年 9月 20日 星期四

令人食指大动的烤肉。(摄于迈阿密滩)REUTERS/Carlos Barria

2012年 9月 20日 星期四
令人食指大动的烤肉。(摄于迈阿密滩)REUTERS/Carlos Barria
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作者
BRIAN SNYDER
2012年 9月 20日 星期四

M＆M糖果及绿箭口香糖。(摄于马萨诸塞州Medford)REUTERS/Brian Snyder

2012年 9月 20日 星期四
M＆M糖果及绿箭口香糖。(摄于马萨诸塞州Medford)REUTERS/Brian Snyder
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作者
BRIAN SNYDER
2012年 9月 20日 星期四

热狗果腹。(摄于罗得岛州普洛威頓) REUTERS/Brian Snyder

2012年 9月 20日 星期四
热狗果腹。(摄于罗得岛州普洛威頓) REUTERS/Brian Snyder
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 9月 20日 星期四

一名男子用蔬菜准备食物。(摄于洛杉矶) REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 9月 20日 星期四
一名男子用蔬菜准备食物。(摄于洛杉矶) REUTERS/Lucy Nicholson
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19 / 23
作者
LUCY NICHOLSON
2012年 9月 20日 星期四

美国人十分喜爱的炸薯条。(摄于加州波莫纳) REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 9月 20日 星期四
美国人十分喜爱的炸薯条。(摄于加州波莫纳) REUTERS/Lucy Nicholson
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20 / 23
作者
ANDREW BURTON
2012年 9月 20日 星期四

人人都爱吃的冰淇林。(摄于纽约) REUTERS/Andrew Burton

2012年 9月 20日 星期四
人人都爱吃的冰淇林。(摄于纽约) REUTERS/Andrew Burton
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作者
MIKE SEGAR
2012年 9月 20日 星期四

在披萨店就餐。(摄于新罕布什尔州Derry) REUTERS/Mike Segar \

2012年 9月 20日 星期四
在披萨店就餐。(摄于新罕布什尔州Derry) REUTERS/Mike Segar \
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作者
EDUARDO MUNOZ
2012年 9月 20日 星期四

超大甜甜圈。喜欢吃甜甜圈的人一定要到美国来，这里的甜甜圈种类繁多。(摄于纽约) REUTERS/Eduardo Munoz

2012年 9月 20日 星期四
超大甜甜圈。喜欢吃甜甜圈的人一定要到美国来，这里的甜甜圈种类繁多。(摄于纽约) REUTERS/Eduardo Munoz
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