福岛后遗症：谈辐射色变的孩子们 An invisible enemy of Fukushima

据福岛核电站较远的地区也采取了应对措施，例如替换公园和学校操场的土壤、对人行道等公共场所进行净化，并限制儿童在户外的活动时间。(3月1日，郡山街头放置的盖革计数器显示放射物剂量为0.162微西弗/小时。) REUTERSmore