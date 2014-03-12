福岛后遗症：谈辐射色变的孩子们 An invisible enemy of Fukushima
2014年3月11日为日本福岛核事故三周年，自事故发生后，约3万名工作人员中1.5万人3年来被累积辐射超过5毫西弗。(摄于2014年2月28日，幼儿园孩子们制作的手工艺品。） REUTERS/Toru Hanai
盛产稻米、牛肉和桃的日本郡山距福岛核电站约55公里。(摄于2014年2月27日，一处公园内放置的盖革计数器显示放射物剂量为0.442微西弗/小时。) REUTERS/Toru Hanai
2011年发生强震和海啸后，福岛核电站发生25年来全世界最严重的核事故，辐射波及福岛大片地区。(摄于2月27日，郡山的一处公园。) REUTERS/Toru Hanai
当时福岛核电站周边30公里被宣布为禁区，约16万人被迫离开家园。(2月28日，一个小女孩经过盖革计数器，显示放射物剂量为0.122微西弗/小时。) REUTERS/Toru Hanai
据福岛核电站较远的地区也采取了应对措施，例如替换公园和学校操场的土壤、对人行道等公共场所进行净化，并限制儿童在户外的活动时间。(3月1日，郡山街头放置的盖革计数器显示放射物剂量为0.162微西弗/小时。) REUTERSmore
郡山在福岛核灾发生后不久，建议不超过两岁的儿童每天在户外时间不超过15分钟，3直5岁儿童户外活动时间建议不超过30分钟。(2月28日，孩子们在Emporium幼儿园的室内沙坑玩耍。) REUTERS/Toru Hanai
关于儿童的户外活动限制在2013年10月取消，但家长的顾虑加上根深蒂固的习惯，很多孩子还是待在家里。 REUTERS/Toru Hanai
许多幼儿园遵从父母的意愿，继续沿用户外活动时间限制。(2月28日，孩子们在室内玩球。) REUTERS/Toru Hanai
Emporium幼儿园周边的辐射水平已降到每小时0.12-0.14微西弗，在核灾刚发生后为3.1-3.7微西弗/小时。(2月28日，幼儿园的孩子们向老师敬礼。) REUTERS/Toru Hanai
目前该地区的辐射水平低于日本规定的每年1,000微西弗的安全上限，但辐射值变化区间很大，因此许多家长还是不放心孩子在户外活动。(2月27日，孩子们在室内游乐场玩耍。) REUTERS/Toru Hanai
缺乏户外活动对郡山的孩子们产生了不利影响，包括生理上和心理上的。 REUTERS/Toru Hanai
据官员和教育人士称，其后果已开始显现，孩子们出现力量不够、缺乏协调的问题，有的孩子甚至自行车都不会骑，还有脾气急躁等情感问题。(2月27日，一个两岁的孩子在室内游乐场玩耍。) REUTERS/Toru Hanai
福岛县教育委员会年度调查发现，福岛的儿童几乎各年龄组的体重都超过全国平均水平。(2月27日，一个两岁的孩子在室内游乐场内玩海洋球。) REUTERS/Toru Hanai
郡山Emporium幼儿园负责人表示，一些忧心忡忡的孩子们吃东西前会问“这个有辐射吗？” REUTERS/Toru Hanai
家长们表示，就算是三岁的孩子，都知道“辐射”这个词。 REUTERS/Toru Hanai
郡山市政府官员ToshiakiYabe表示，跟核灾前相比，孩子们的力量和能力测试成绩下降，例如抓握的力量、跑步和掷球等。 REUTERS/Toru Hanai
2月28日，一个男孩子幼儿园内玩纸飞机。 REUTERS/Toru Hanai
一个四岁男孩在幼儿园室内骑三轮车。 REUTERS/Toru Hanai
一个女孩在搭乘校车时佩戴口罩。 REUTERS/Toru Hanai
(2月28日，一个5岁男孩在家中玩耍。) REUTERS/Toru Hanai
2月27日，福岛核电站西部二本松市，一个孩子接受甲状腺检查。 REUTERS/Toru Hanai
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