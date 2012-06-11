奥运食谱大公开 An Olympic diet of Turkey
伦敦奥运会即将举行，各国营养师为运动员准备的每一份食谱都经过精确的营养和卡路里计算，本组照片全面公开土耳其选手的“奥运食谱”。(摄于2012年5月24日，安卡拉) REUTERS/Umit Bektas
现年20岁的跆拳道选手Nur Tatar第一次参加奥运会，正为参赛重量级别的限制严格的控制饮食以减轻体重。 REUTERS/Umit Bektas
Nur Tatar每天摄入的热量控制在1500卡路里。 REUTERS/Umit Bektas
现年27岁世界举重冠军Mete Binay。 REUTERS/Umit BektasSEARCH
Mete Binay每天需要摄入3500卡路里热量的食物，饮食主要由红肉组成。 REUTERS/Umit Bektas
Mete Binay在赛前还会补充膳食增补剂和维生素。 REUTERS/Umit Bektas
现年22岁的800米运动员Merve Aydin。 REUTERS/Umit Bektas
Merve Aydin每天摄取3000卡路里的食物。 REUTERS/Umit Bektas
Merve Aydin目前接受严格的体能训练，并食用营养配比餐。 REUTERS/Umit Bektas
现年23岁的标枪名将Fatih Avan。 REUTERS/Umit Bektas
Fatih Avan每天摄入3500卡路里热量的食物，这些热量主要靠摄入蛋白质产生。 REUTERS/Umit Bektas
Fatih Avan的食谱。 REUTERS/Umit Bektas
现年26岁的摔跤选手Elif Jale Yesilirmak。 REUTERS/Umit Bektas
Elif Jale Yesilirmak每天需要摄入3000卡路里热量的食物。 REUTERS/Umit Bektas
Elif Jale Yesilirmak用鲑鱼来代替红肉并摄入大量的水。 REUTERS/Umit Bektas
现年32岁的跆拳道名将Bahri Tanrikulu曾获得三个世界级冠军，奥运银牌得主。 REUTERS/Umit Bektas
Bahri Tanrikulu每天摄入3000卡路里热量的食物。 REUTERS/Umit Bektas
Bahri Tanrikulu表示，如果他不服用维生素补充体能，他就要每天吃几公斤肉和几十个水果才能满足体能消耗。 REUTERS/Umit Bektas