动物“治疗师” Animals Helping Out
2010年10月21日，美国阿灵顿，一名残疾军官接受“骑马治疗”，通过锻炼增强体质。 REUTERS/Larry Downing
2004年8月18日，澳大利亚悉尼，一个患脑瘫的女孩亲吻“马医生”。据了解，马术治疗能缓解脑瘫孩子的肌肉痉挛，还能增强自信心。 REUTERS/Tim Wimborne TBW/FA
2012年7月19日，危地马拉Chimaltenango，一名聋哑儿童参加“动物辅助治疗”。约58个有视力或听觉障碍的儿童参加这一课程，以期加强他们的社会化能力。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
2007年2月28日，日本东京，居民带着爱犬上瑜伽课，旨在促进主人与宠物之间的感情。 REUTERS/Kiyoshi Ota
2010年1月21日，瑞士瓦莱州内达兹，一条救援犬在雪崩搜救演练中挖出掩埋地点。雪地搜救工作犬可凭借极强的方位感和嗅觉，找到被雪崩所困的旅行者。 REUTERS/Denis Balibouse
2009年12月4日，俄罗斯莫斯科附近小村Udelnaya，一名国际医疗水蛭中心员工演示水蛭疗法。该医疗中心每年繁殖超过三百万条水蛭，出售给别的机构用于药用水蛭治疗法。 REUTERS/Denis Sinyakov
2007年2月1日，以色列村庄Talmey El'Azar，一名女子在spa中心接受蛇按摩。蛇在人身上感到酸痛的肌肉和僵硬的关节之间爬来爬去，以达到按摩的效果。 REUTERS/Yonathan Weitzman
2010年1月21日，泰国曼谷，大象化身“慈善使者”为海地地震灾民募集资金。 REUTERS/Damir Sagolj
2009年8月9日，土耳其安纳托利亚高原坎加尔的一处温泉浴场，皮肤病患者接受鱼疗。富含矿物质的温泉据说有治疗皮肤病的功效，温泉中还有小型鱼类可以将患病的皮肤组织吃掉。 REUTERS/Umit Bektas
2004年5月7日，美国波士顿猴子学校，一只10岁猴子为残疾人从冰箱里取出瓶子。猴子学校是由一个名为“残疾人的帮手：猴子”的组织开办的，已驯养了近百只猴子充当残疾人的助手。 REUTERS/Jim Bourg
2005年10月25日，秘鲁首都利马，一名怀有8个月身孕的妇女接受海豚疗法。据说海豚的超声波可以刺激腹中胎儿的成长和脑部发育。 REUTERS/Pilar Olivares
2010年7月23日，西班牙东部小镇埃尔切，一个多动症孩子在“动物辅助治疗”中让海狮跳环。 REUTERS/Heino Kalis
3月23日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一家美容院推出一项“蜗牛疗法”的美容服务项目，美容师让数头蜗牛在在顾客的脸上爬行几个小时。据说此疗法可以除去脸部斑纹，使皮肤更年轻。 REUTERS/Ilya Naymushin
2006年1月28日，印尼雅加达，一名男子接受蜜蜂疗法，即采用蜜蜂尾螫作为针具，利用蜂针分泌出的毒液为患者治疗各种病痛。 REUTERS/Beawiharta Beawiharta
2010年4月1日，泰国惹拉，当地警方“雇用”一只猴子当交警，协助改善当地警民关系。每天会有一名警员带着这只猴子巡逻。REUTERS/Damir Sagolj
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