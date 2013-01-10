动物“治疗师” Animals Helping Out

2004年5月7日，美国波士顿猴子学校，一只10岁猴子为残疾人从冰箱里取出瓶子。猴子学校是由一个名为“残疾人的帮手：猴子”的组织开办的，已驯养了近百只猴子充当残疾人的助手。 REUTERS/Jim Bourg