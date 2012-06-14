欧洲杯动物预测师 Animals to Predict Euro 2012
本届欧洲杯的决赛将在乌克兰首都基辅举行，基辅市政府便选择了一头纯种的乌克兰猪当官方预测员，它的名字是赫利亚克。这头猪每天下午4点都将对即将开打的比赛进行预测。 REUTERS/Gleb Garanich
巫师猪赫利亚克在已经预测的6场比赛中，4胜2平(两场平局)，堪称2012年欧洲杯的章鱼保罗。 REUTERS/Gleb Garanich
2012年欧洲杯D组，巫师猪再次出马预测法国胜英格兰，瑞典胜乌克兰。但比赛结果则是，法国没能击败英格兰，而乌克兰则逆转战胜了瑞典，巫师猪跌落神坛。 REUTERS/Anatolii Stepanov
巫师猪赫利亚克预测比赛的方式也是吃东西，饲养员会将两个贴有不同球队名字的食盆放在“猪巫师”面前，看它会选择“支持”哪支球队。(6月9日，巫师猪赫利亚克预测丹麦队击败荷兰并获成功。) REUTERS/Anatolii Stmore
5月28日，乌克兰哈尔科夫，除了巫师猪赫利亚克之外，欧洲杯赛事主办国乌克兰还选择了雪貂弗莱德(Ferret Fred)担任赛事“预测员”。 REUTERS/Dmitry Neymyrok
雪貂弗莱德会现身乌克兰第二大城市哈尔科夫的球迷区，完成主要的预测任务。 REUTERS/Dmitry Neymyrok
6月10日，一只生活西班牙Benalmadena水族馆的章鱼Manolo预测西班牙首场对阵意大利的比赛中将会取得胜利。但在2012年欧洲杯C组首轮，西班牙1比1战平意大利。 REUTERS/Jon Nazca
6月10日，同样生活在西班牙Benalmadena的水獭Maya也选择西班牙会战胜意大利。 REUTERS/Jon Nazca
5月29日，一只出生在德国、现在生活在葡萄牙波尔图海洋馆的章鱼Paulus将要预测葡萄牙首场对阵与德国的结果。REUTERS/Luis Efigenio
6月8日，德国南部村庄德根多夫的加特·艾德比奇尔动物庇护所，一头名为伊冯(Yvonne)的神牛(右)预测2012欧洲杯小组赛德国队首战葡萄牙队的比赛胜者将是葡萄牙队。 REUTERS/Michaela Rehle
神牛伊冯(右)使用标有葡萄牙国旗食槽内的食物。伊冯去年5月曾穿过牧场的带电栅栏，跑进赞格伯格巴伐利亚人社区附近的林地，享受了大约三个月的自由时光。其成功“出逃”吸引了整个德国媒体的目光，从而借助舆论压力，摆脱了被扭送回牧more
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