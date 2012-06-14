欧洲杯动物预测师 Animals to Predict Euro 2012

神牛伊冯(右)使用标有葡萄牙国旗食槽内的食物。伊冯去年5月曾穿过牧场的带电栅栏，跑进赞格伯格巴伐利亚人社区附近的林地，享受了大约三个月的自由时光。其成功“出逃”吸引了整个德国媒体的目光，从而借助舆论压力，摆脱了被扭送回牧more

神牛伊冯(右)使用标有葡萄牙国旗食槽内的食物。伊冯去年5月曾穿过牧场的带电栅栏，跑进赞格伯格巴伐利亚人社区附近的林地，享受了大约三个月的自由时光。其成功“出逃”吸引了整个德国媒体的目光，从而借助舆论压力，摆脱了被扭送回牧场做产奶机器或遭宰杀的命运，成为动物追求自由和尊严的象征。 REUTERS/Michaela Rehle

Close