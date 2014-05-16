越南反华暴乱导致人员伤亡 Anti-China riots in Vietnam

至少有15个工厂被烧，数百工厂被洗劫，当地媒体还称有保安和未确认身份的“外国专家”被袭击.据初步估计，这些工厂的损失至少有数十亿美元。(被烧毁的中资鞋厂厂房。) REUTERS/Thanh Tung Truong