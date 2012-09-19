中国反日抗议活动如火如荼 Anti-Japan in 918 2012
在日本侵华的“九一八”事变81周年之际，海外华人及中国多地爆发反日示威纪念“九·一八事变”，并抗议日本“购岛”行径。(摄于北京日本大使馆附近) REUTERS/David Gray
罗马尼亚布加勒斯特，华人在反日示威活动中焚烧著名右翼分子东京都知事石原慎太郎的图像。 REUTERS/Bogdan Cristel
抗议者脸上贴着中国国旗高喊口号。 REUTERS/Bogdan Cristel
中国海监船与渔政船在钓鱼岛附近海域行驶。就中国海监船进入日本所谓“领海”一事，日本外务省亚洲大洋洲局长杉山晋辅向中国驻日本大使馆韩志强发出电话抗议。 REUTERS/Kyodo
挪威奥斯陆，华人在日本大使馆外面举行抗议活动。REUTERS/Cornelius Poppe/NTB Scanpix
抗议者在日本大使馆外面焚烧日本旗帜。REUTERS/Cornelius Poppe/NTB Scanpix
上海，抗议者在示威中挥舞中国国旗和标语。 REUTERS/Aly Song
武警在日本领事馆外面警戒。 REUTERS/Aly Song
抗议者在日本领事馆附近参加游行。 REUTERS/Carlos Barria
抗议者在示威活动中高喊口号。REUTERS/Carlos Barria
警察在日本领事馆附近逮捕一名抗议者。 REUTERS/Aly Song
参加示威游行的人群。REUTERS/Carlos Barria
警察驱赶一名抗议者。 REUTERS/Aly Song
一名抗议者举着毛泽东画像。 REUTERS/Carlos Barria
一名警戒的武警附近竖立着一个中国国旗。 REUTERS/Carlos Barria
在日本领事馆外面警戒的武警。REUTERS/Carlos Barria
武警在日本领事馆外面阻挡示威者。 REUTERS/Aly Song
广州，一名抗议者焚烧日本旗帜。 REUTERS/James Pomfret
抗议者在日本领事馆附近挥舞国旗。REUTERS/James Pomfret
抗议者将日本国旗上面写上标语。REUTERS/James Pomfret
香港，抗议者在举行反日游行前，放置花圈纪念“九一八”事变。REUTERS/Bobby Yip
一名抗议者拿着写有“美日同行 魔鬼结盟”的标语。 REUTERS/Bobby Yip
一名抗议者拿着日本自卫队的旗帜和老照片。 REUTERS/Bobby Yip
四川成都，武警乘坐卡车。 REUTERS/Jason Lee
示威现场的武警。REUTERS/Jason Lee
武警站在示威人群两边准备驱散他们。 REUTERS/Jason Lee
示威现场的小红旗。REUTERS/Jason Lee
北京，武警在日本大使馆外面清理抗议者扔的矿泉水瓶。 REUTERS/David Gray
一名示威者高举反日标语。 REUTERS/David Gray
上海，一名女子经过关闭的日本餐馆。随着钓鱼岛争端升级，一些在中国的日本企业或餐厅已暂停生产或营业。REUTERS/Carlos Barria
9月17日，江苏苏州，一名男子观看关门的日式餐厅。中国国内许多日本餐馆和店铺也纷纷拿下或遮住自己的标志，悬挂起中国国旗，以免成为攻击目标。 REUTERS/Aly Song
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