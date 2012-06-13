俄罗斯万人大游行 要求普京下台 Anti-Putin Protests
2012年6月12日，俄罗斯上万人打着横幅在莫斯科游行，要求总统普京下台。REUTERS/Sergei Karpukhin
这是普京5月7日就任总统以来面临的首个大规模反对集会。 REUTERS/Tatyana Makeyeva
普京在克里姆林宫举行的国庆大典上没有直接提及游行示威，只是表示制造麻烦的人是在破坏俄罗斯。(参加抗议活动的示威者。) REUTERS/Sergei Karpukhin
普京称，任何削弱国家、分化社会的事情都是不可接受的，任何可能导致社会和经济动荡的决定和举措也是断然不可的。(一名抗议者身穿印有反普京图案的T恤衫。) REUTERS/Maxim Shemetov
俄罗斯警方11日搜查了一些反对派领导人的住宅，并在12日游行开始一小时前传讯这些人。普京总统上周签署法令，加大了对未获批准的抗议示威活动的罚款数额。 REUTERS/Maxim Shemetov
示威者口中高喊着“俄罗斯不需要普京”和“普京是窃贼”等口号。 REUTERS/Maxim Shemetov
抗议者倾听反对派领导人发表讲话。 REUTERS/Maxim Shemetov
一名示威者高举T恤衫，其上面的数字“31”代表《俄罗斯宪法》第三十一条，内容是给予民众自由集会权利。 REUTERS/Sergei Karpukhin
爱国主义者在反政府集会中穿过人群。 REUTERS/Mikhail Voskresensky
一名警察注视着反政府示威者。 REUTERS/Maxim Shemetov
一名抗议者披着苏维埃旗帜在雨中行走。 REUTERS/Maxim Shemetov
示威者在游行中高举反政府标语。 REUTERS/Denis Sinyakov
抗议者冒雨参加游行。 REUTERS/Maxim Shemetov
抗议者举着巨型罗曼诺夫王朝旗帜。罗曼诺夫王朝指的是1613年至1917年统治俄罗斯的王朝，是俄罗斯历史上第二个也是最后一个王朝，它也是俄国历史上最强盛的王朝。 REUTERS/Sergei Karpukhin
克拉斯诺亚尔斯克，一名抗议者在反政府示威集会中佩戴反普京袖章。 REUTERS/Ilya Naymushin