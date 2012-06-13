俄罗斯万人大游行 要求普京下台 Anti-Putin Protests

抗议者举着巨型罗曼诺夫王朝旗帜。罗曼诺夫王朝指的是1613年至1917年统治俄罗斯的王朝，是俄罗斯历史上第二个也是最后一个王朝，它也是俄国历史上最强盛的王朝。 REUTERS/Sergei Karpukhin