苹果发布iPhone 5 Apple Launches iPhone 5
2012年9月12日，苹果在美国旧金山召开发布会，正式发布iPhone 5，iPod touch及Nano三款新品。(记者体验iPod Touch。) REUTERS/Beck Diefenbach
苹果新一代智能手机iPhone 5屏幕变大且支持4G无线技术，符合苹果迷和科技分析师之前预期。 REUTERS/Beck Diefenbach
iPhone 5采用尺寸更大的4英寸酷炫"视网膜"显示屏，屏幕分辨率为1136x640，屏幕中的应用图标增加至5排。 REUTERS/Beck Diefenbach
iPhone 5将搭载iOS 6操作系统运行，支持4G LTE网络。 REUTERS/Beck Diefenbach
iPhone5 外壳完全由玻璃和铝制成，厚度仅为7.6mm，重量较iPhone 4S轻20%。 REUTERS/Beck Diefenbach
苹果称iPhone 5将于9月14日可供预定，9月21日出货，年底前将在100个国家销售。REUTERS/Beck Diefenbach
iPhone 5的背面。 REUTERS/Beck Diefenbach
苹果iOS软件研发高级副总裁Scott Forstall介绍iPhone 5的iOS软件系统。REUTERS/Beck Diefenbach
苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)出席发布会。iPhone 5的iSight摄像头搭载800万像素背照式CMOS传感器，REUTERS/Beck Diefenbach
苹果公司的营销高级副总裁菲尔·席勒(Phil Schiller)介绍iPhone 5电池可支持8个小时的4G网络浏览。 REUTERS/Beck Diefenbach
菲尔·席勒介绍iPhone 5的连接器。 REUTERS/Beck Diefenbach
菲尔·席勒介绍iPhone 5的价格。 REUTERS/Beck Diefenbach
一名媒体人员使用iPhone 5。 REUTERS/Beck Diefenbach
记者拍摄iPhone 5。 REUTERS/Beck Diefenbach
新款iPod Nano。 REUTERS/Beck Diefenbach
iPod Touch。 REUTERS/Beck Diefenbach