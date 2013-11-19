血浴阿舒拉节 Ashura festival
每年伊斯兰历的1月10日是“阿舒拉节”，印度、伊拉克等国家和地区的什叶派穆斯林在阿舒拉节集会上以鞭打自己等自虐方式纪念阿舒拉节。(11月15日，缅甸仰光，脸上和身上布满血斑的什叶派穆斯林男孩。)REUTERS/Minzamore
“阿舒拉”为阿拉伯文 “第十日”的译音，其纪念周期为10天。(11月15日，印度孟买，在阿舒拉节上鞭打自己的什叶派穆斯林被玫瑰水喷洒。)REUTERS/Danish Siddiqui
阿舒拉节是为了纪念先知穆罕默德外孙伊玛目-侯赛因而设，他于公元七世纪战死于卡尔巴拉战场。(摄于11月14日，印度孟买)REUTERS/Danish Siddiqui
什叶派认为侯赛因是殉教圣徒，他战死之日遂被定为该派的蒙难日和哀悼日。(摄于11月14日，印度孟买)REUTERS/Danish Siddiqui
每年的这一天，成千上万的什叶派穆斯林都要举行隆重的纪念活动。(11月15日，印度德里，一名什叶派穆斯林女人用刀片划伤孩子。)REUTERS/Mansi Thapliyal
从此，阿舒拉日便发展成为什叶派穆斯林最重要的纪念日。(11月15日，印度德里，什叶派穆斯林妇女参加阿舒拉节的游行活动。)REUTERS/Ahmad Masood
阿舒拉节上信徒会用绑有刀片的铁链抽打自己，直至鲜血淋漓，以纪念侯赛因遇难。(摄于11月15日，印度德里)REUTERS/Ahmad Masood
11月13日，印度北方邦阿姆罗哈，在阿舒拉节的传统仪式上，什叶派穆斯林男孩在鞭打自己。REUTERS/Anindito Mukherjee
人们站在屋顶围观仪式。REUTERS/Adnan Abidi
鲜血淋漓的后背。REUTERS/Adnan Abidi
11月14日，黎巴嫩贝鲁特，黎巴嫩红十字会人员注视穆斯林经过。REUTERS/Jamal Saidi
一名什叶派阿迈勒的黎巴嫩支持者佩戴着一把象征什叶派伊玛目阿里的剑，血迹染满了他的前胸。(摄于11月14日，黎巴嫩贝鲁特)REUTERS/Jamal Saidi
一个拿着玩具车的小女孩站在印有先知穆罕默德外孙伊玛目-侯赛因头像的旗子前。(摄于11月14日，黎巴嫩贝鲁特)REUTERS/Jamal Saidi
黎巴嫩真主党的支持者参加游行活动。(摄于11月14日，黎巴嫩贝鲁特) REUTERS/Khalil Hassan
一名黎巴嫩真主党支持者在阿舒拉节的宗教游行活动上哀悼。(摄于11月14日，黎巴嫩贝鲁特) REUTERS/Khalil Hassan
11月14日，黎巴嫩南部纳巴泰镇，一名男子血流满面。REUTERS/Ali Hashisho
11月14日，阿富汗喀布尔，参加阿舒拉节的阿富汗什叶派穆斯林在游行中鞭打自己。REUTERS/Omar Sobhani
11月11日，阿富汗喀布尔，什叶派穆斯林在仪式结束后来到澡堂。 REUTERS/Omar Sobhani
11月13日，土耳其伊斯坦布尔，什叶派妇女参加阿舒拉节游行。REUTERS/Murad Sezer
11月14日，伊拉克巴格达，什叶派穆斯林用剑击打自己的头部。REUTERS/Thaier Al-Sudani
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