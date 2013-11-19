血浴阿舒拉节 Ashura festival

每年伊斯兰历的1月10日是“阿舒拉节”，印度、伊拉克等国家和地区的什叶派穆斯林在阿舒拉节集会上以鞭打自己等自虐方式纪念阿舒拉节。(11月15日，缅甸仰光，脸上和身上布满血斑的什叶派穆斯林男孩。)REUTERS/Minzamore