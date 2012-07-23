美国丹佛枪击案 Aurora Theater Shooting
2012年7月20日，美国科罗拉多州奥罗拉市举行的《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》电影首映式上发生枪击事件，造成十多人死亡，震惊美国。(执法官员聚集在发生枪击的影院外面。) REUTERS/Evan Semon
美国总统奥巴马签署公告，下令美国全国降半旗直至7月25日，向在科罗拉多州丹佛枪击案中的死难者致哀。(7月22日，一名男子举着标语为受害者默哀。) REUTERS/Shannon Stapleton
案发后，嫌疑人赫尔姆斯在剧院停车场被警方逮捕，并声称其住所内有炸药。(7月20日，警方检查嫌犯赫尔姆斯的汽车。)REUTERS/Jason Hatfield
嫌犯詹姆斯·霍尔姆斯，1987年12月13日生于加州圣地亚哥，2006年在加州大学攻读神经系统科学的本科和硕士学位，2011年6月入科罗拉多大学攻读神经科学专业博士学位。枪击案前，他刚刚申请退学。霍尔姆斯此前没有重大犯罪more
当地警方称，霍尔姆斯在作案前做了充分的准备，他杀人时穿一身黑衣，身着全套防弹装备，至少使用了四种武器。(7月20日，加州柏本克，华纳兄弟公司大楼上展示的《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》海报。) REUTERS/Fred Pmore
霍尔姆斯已被拘押在阿拉帕霍郡监狱，于7月23日出庭受审。(人们为遇害者祈祷。)REUTERS/Jason Hatfield
嫌犯詹姆斯·霍尔姆斯在2006年Westview中学年鉴上的照片。 REUTERS/Handout
7月20日，由于嫌犯霍尔姆斯称居所内有炸药，警方在其居所外面调查，并疏散周边的人群。 REUTERS/Jason Hatfield
消防员在公寓外面工作。 REUTERS/Evan Semon
警官在嫌犯居所附近待命。 REUTERS/Jason Hatfield
调查人员打碎嫌犯居所的窗户。 REUTERS/Evan Semon
消防车、救护车和化学专家在现场待命。 REUTERS/Jason Hatfield
嫌犯霍尔姆斯的住处周围聚集着警察和消防员。 REUTERS/John Wark
7月21日，警方出动拆弹机械人，进行遥距引爆，已移除嫌犯居所内用来引爆的金属线、及部份爆炸装置。 REUTERS/Joshua Lott
警方表示，危险尚未完全消除，还需要一段时间将炸药完全清除。(消防员搬运丙烷储罐。) REUTERS/Joshua Lott
执法人员站在屋顶侦查嫌犯居所。 REUTERS/Joshua Lott
7月20日，发生枪击的Century 16剧院。 REUTERS/Evan Semon
一辆用来检查嫌犯车辆的拆弹机械人。 REUTERS/Evan Semon
警察检查嫌犯的汽车。 REUTERS/John Wark
加州Rancho Bernardo，记者聚集在嫌犯霍尔姆斯父母的住处附近。 REUTERS/Mike Blake
7月22日，美国总统奥巴马抵达科罗拉多后，第一站是奥罗拉的科罗拉多大学医院，看望枪击案受害者及其家属，向罹难者致哀并向幸存者表示慰问。随后，奥巴马还将和当地官员会晤。REUTERS/Larry Downing
一名女子跪在地上为遇害者祈祷。REUTERS/Shannon Stapleton
7月22日，一名男子拿着鲜花参加默哀仪式。 REUTERS/Shannon Stapleton
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