北京车展盛大开幕 Auto China 2012

宾利引人注目的全新运动型多用途概念车EXP 9 F亮相，沿袭了宾利家族式设计风格，同时又引入了创新元素。该车型将可能成为继量身定制慕尚和高性能欧陆GT轿跑车、GTC敞篷轿跑车和飞驰之后的第三个宾利产品线。 REUTERS/Jason Lee