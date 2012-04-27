2012北京国际车展 Auto China 2012
2012年4月23日，以“创新·跨越”为主题的2012北京国际汽车展览会在北京中国国际展览中心新馆开幕。(梅赛德斯-奔驰Smart。) REUTERS/Jason Lee
2012北京车展展车数量和全球首发车数量创下新高，本届北京车展展车数量达到了1,125台，全球首发车120台，其中跨国公司全球首发车36台，跨国公司亚洲首发车35台，概念车74台，新能源车88台。(雪铁龙全球总经理鹏飞(Frederic Banzet)在雪铁龙DS5附近的台子上发表讲话。) REUTERS/Jason Lee
长城哈弗E概念车首次公开亮相，是长城自主研发的首款两厢三门式SUV，搭载新一代混合动力系统和太阳能电池发电系统，其中的太阳能电池发电系统集成于全景天窗中，可以保证车辆吸取太阳能，从而减少油耗。 REUTERS/Jason Lee
亚洲首发的雪佛兰Code 130R面向未来年轻人市场而设计，采用四座跑车化外观，并且为经典后轮驱动。动力方面是采用一具最大马力为150匹的涡轮增压1.4升四气缸发动机，匹配6速自动变速器或是选配6速手动变速器。 REUTERS/Jason Lee
别克愿景SUV概念车的底盘系统采用碳纤维、镁和铝材质打造，实现了底盘的轻量化与紧凑牢固；带能源回收功能的MRC电磁感应悬挂是全球反应最快的阻尼控制悬挂系统之一，根据路况主动调节阻尼大小，带来更酣畅的驾乘感受。 REUTERS/Jason Lee
梅赛德斯-奔驰亚洲首发新一代B级、全新CSC车型，预示了未来量产版的CLA轿车的设计造型。它拥有许多第二代CLS轿车的设计特点，预计将于明年上市。 REUTERS/Jason Lee
一位韩国车模展示现代汽车。 REUTERS/Jason Lee
红旗L7全球首发，为国庆检阅车大红旗L9的的短轴距版。红旗L平台为一汽定位最高的平台，将覆盖C\D\E级车。 REUTERS/Jason Lee
法拉利首部硬顶敞篷跑车California是有史以来第一款采用中前置V8发动机的法拉利GT跑车，它将运动性能和实用的灵活性结合，同时也提供了驾驶乐趣。 REUTERS/Jason Lee
宝马X6全能轿跑车为X系列家族增添新活力，车身侧面优雅的比例来自BMW轿跑车，从车顶滑到车后部的线条流畅柔和，凸现轿跑车的动感轻盈。 REUTERS/Jason Lee
奥迪A7是一款集轿跑车的运动优雅、豪华轿车的舒适性与旅行车的实用性于一身的奥迪A7 Sportback。 REUTERS/Jason Lee
比亚迪F3速锐正式发布，相比现款F3，F3速锐采用全新的外形设计，在车身尺寸上也有所增加，进一步提升了后排的乘坐空间。 REUTERS/Jason Lee
凯迪拉克ELR源自Converj概念车，集前瞻设计、电力驱动系统为一体。ELR采用的电力驱动系统包括一个功率为16千瓦时的T形锂电池组，一个电力驱动组以及发电发动机。 REUTERS/Jason Lee
比亚迪DM II代双模电动车“秦” 全球首发，车身尺寸为4740×1765×1490（mm），轴距达到2660mm，内部空间宽敞舒适。“秦”采用比亚迪最新研发的DM代动力系统，相比F3DM代在效率、动力、节能等方面皆有较大提升。 REUTERS/Jason Lee
宾利EXP 9F概念SUV亚洲首发，搭载6.0升双涡轮增压W12发动机，最大功率600马力，峰值扭矩达到800N·m，与之匹配的是8速自动变速箱。 REUTERS/Jason Lee
曾在今年1月底特律车展中发布的Smart For-Us皮卡电动概念车，是Smart旗下首款皮卡车型，基于Bigger is better设计理念而打造。 REUTERS/Jason Lee
宝马携旗下i3电动概念车亮相，是一款专为城市打造的纯电动量产车型，整车尺寸为3845mm×2011mm×1537mm，轴距为2570mm，是一款紧凑级2+2的四座车型，其外形非常科幻，充满未来感。 REUTERS/Jason Lee
宾利引人注目的全新运动型多用途概念车EXP 9 F亮相，沿袭了宾利家族式设计风格，同时又引入了创新元素。该车型将可能成为继量身定制慕尚和高性能欧陆GT轿跑车、GTC敞篷轿跑车和飞驰之后的第三个宾利产品线。 REUTERS/Jason Lee
雪佛兰CODE 130R概念车亚洲首发，除了秉承雪佛兰的新家族面孔之外，还是面向未来年轻人市场而设计的。它采用四座跑车化外观，并且是经典的后轮驱动。 REUTERS/Jason Lee
沃尔沃C30电动车，刚在北极圈内通过“极地测试”，是沃尔沃汽车DRIVe绿色驾控战略的重要组成部分，装备24千瓦/时蓄电池组，其中22.7千瓦/时用于驱动车辆， 一次充电最大150公里的续航里程。 REUTERS/Jason Lee
兰博基尼CEO史蒂芬•温克尔曼站在超豪华概念车Urus附近。温克尔曼表示作为第三个生产线车型和对兰博基尼超级跑车的强力补充，Urus将完美地诠释兰博基尼对未来发展的理念。 REUTERS/Jason Lee
一名模特展示兰博基尼跑车。 REUTERS/Jason Lee
全新一代Q3装备奥迪最新的4.0TFSI发动机，这台V8发动机拥有不低于520马力的最大功率，在1700rpm-5500rpm时能持续输出650N•m的扭矩。 REUTERS/Jason Lee
一名男子站在梅赛德斯-奔驰标志牌下打电话。 REUTERS/Jason Lee
一名工作人员擦拭雪铁龙DS5。 REUTERS/Jason Lee
一名游客坐在大众高尔夫Cabirolet敞篷车内。 REUTERS/Jason Lee
一名模特展示长城哈弗E概念车。 REUTERS/Jason Lee