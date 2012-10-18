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图片 | 2012年 10月 18日 星期四 10:50 BJT

一叶知秋凉 Autumn colors

2012年10月14日，英国伦敦西南部里士满公园，一名女子在清晨阳光中骑自行车。 REUTERS/Luke MacGregor

2012年10月14日，英国伦敦西南部里士满公园，一名女子在清晨阳光中骑自行车。 REUTERS/Luke MacGregor

2012年 10月 17日 星期三
2012年10月14日，英国伦敦西南部里士满公园，一名女子在清晨阳光中骑自行车。 REUTERS/Luke MacGregor
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10月1日，英国伦敦，一片树叶雨中落在汽车引擎盖上。 REUTERS/Luke MacGregor

10月1日，英国伦敦，一片树叶雨中落在汽车引擎盖上。 REUTERS/Luke MacGregor

2012年 10月 17日 星期三
10月1日，英国伦敦，一片树叶雨中落在汽车引擎盖上。 REUTERS/Luke MacGregor
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10月14日，英国伦敦西南部里士满公园，一头马鹿嘶叫。 REUTERS/Luke MacGregor

10月14日，英国伦敦西南部里士满公园，一头马鹿嘶叫。 REUTERS/Luke MacGregor

2012年 10月 17日 星期三
10月14日，英国伦敦西南部里士满公园，一头马鹿嘶叫。 REUTERS/Luke MacGregor
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10月6日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一个孩子在落叶中玩耍。REUTERS/Ilya Naymushin

10月6日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一个孩子在落叶中玩耍。REUTERS/Ilya Naymushin

2012年 10月 17日 星期三
10月6日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一个孩子在落叶中玩耍。REUTERS/Ilya Naymushin
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10月14日，英国英格兰北部Helperby，一只猫在窗台上享受阳光。 REUTERS/Nigel Roddis

10月14日，英国英格兰北部Helperby，一只猫在窗台上享受阳光。 REUTERS/Nigel Roddis

2012年 10月 17日 星期三
10月14日，英国英格兰北部Helperby，一只猫在窗台上享受阳光。 REUTERS/Nigel Roddis
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10月11日，白俄罗斯明斯克，工作人员打扫落叶。REUTERS/Vasily Fedosenko

10月11日，白俄罗斯明斯克，工作人员打扫落叶。REUTERS/Vasily Fedosenko

2012年 10月 17日 星期三
10月11日，白俄罗斯明斯克，工作人员打扫落叶。REUTERS/Vasily Fedosenko
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10月2日，德国贝希特斯加登南部国王湖，秋日树林美景。 REUTERS/Michael Dalder

10月2日，德国贝希特斯加登南部国王湖，秋日树林美景。 REUTERS/Michael Dalder

2012年 10月 17日 星期三
10月2日，德国贝希特斯加登南部国王湖，秋日树林美景。 REUTERS/Michael Dalder
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10月6日，罗马尼亚布加勒斯特，一只小狗趴在公园长椅上。 REUTERS/Radu Sigheti

10月6日，罗马尼亚布加勒斯特，一只小狗趴在公园长椅上。 REUTERS/Radu Sigheti

2012年 10月 17日 星期三
10月6日，罗马尼亚布加勒斯特，一只小狗趴在公园长椅上。 REUTERS/Radu Sigheti
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10月12日，加拿大北温哥华，树叶上沾满雨滴。 REUTERS/Andy Clark

10月12日，加拿大北温哥华，树叶上沾满雨滴。 REUTERS/Andy Clark

2012年 10月 17日 星期三
10月12日，加拿大北温哥华，树叶上沾满雨滴。 REUTERS/Andy Clark
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9月27日，香港旅游发展局举行中秋节大型活动，维多利亚公园展出18米高的巨型月亮彩灯，旅客可以近距离观赏“巨月”。 REUTERS/Bobby Yip

9月27日，香港旅游发展局举行中秋节大型活动，维多利亚公园展出18米高的巨型月亮彩灯，旅客可以近距离观赏“巨月”。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 10月 17日 星期三
9月27日，香港旅游发展局举行中秋节大型活动，维多利亚公园展出18米高的巨型月亮彩灯，旅客可以近距离观赏“巨月”。 REUTERS/Bobby Yip
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10月3日，白俄罗斯明斯克，人行道上铺满落叶。REUTERS/Vasily Fedosenko

10月3日，白俄罗斯明斯克，人行道上铺满落叶。REUTERS/Vasily Fedosenko

2012年 10月 17日 星期三
10月3日，白俄罗斯明斯克，人行道上铺满落叶。REUTERS/Vasily Fedosenko
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10月5日，瑞士Chexbres，一艘帆船在莱芒湖上航行。 REUTERS/Valentin Flauraud

10月5日，瑞士Chexbres，一艘帆船在莱芒湖上航行。 REUTERS/Valentin Flauraud

2012年 10月 17日 星期三
10月5日，瑞士Chexbres，一艘帆船在莱芒湖上航行。 REUTERS/Valentin Flauraud
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10月3日，北京，众多游客在中秋国庆长假期间游览长城。 REUTERS/Stringer

10月3日，北京，众多游客在中秋国庆长假期间游览长城。 REUTERS/Stringer

2012年 10月 17日 星期三
10月3日，北京，众多游客在中秋国庆长假期间游览长城。 REUTERS/Stringer
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9月29日，香港大坑舞火龙庆祝中秋节。 REUTERS/Bobby Yip

9月29日，香港大坑舞火龙庆祝中秋节。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 10月 17日 星期三
9月29日，香港大坑舞火龙庆祝中秋节。 REUTERS/Bobby Yip
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10月14日，英国威尔士南部Laugharne，一片树叶落在红石上。REUTERS/Rebecca Naden

10月14日，英国威尔士南部Laugharne，一片树叶落在红石上。REUTERS/Rebecca Naden

2012年 10月 17日 星期三
10月14日，英国威尔士南部Laugharne，一片树叶落在红石上。REUTERS/Rebecca Naden
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9月22日，英国伦敦，一个孩子在巴特西公园奔跑。REUTERS/Olivia Harris

9月22日，英国伦敦，一个孩子在巴特西公园奔跑。REUTERS/Olivia Harris

2012年 10月 17日 星期三
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9月16日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克郊外，一艘游船在叶尼塞河上行驶。 REUTERS/Ilya Naymushin

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