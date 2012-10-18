一叶知秋凉 Autumn colors
2012年10月14日，英国伦敦西南部里士满公园，一名女子在清晨阳光中骑自行车。 REUTERS/Luke MacGregor
10月1日，英国伦敦，一片树叶雨中落在汽车引擎盖上。 REUTERS/Luke MacGregor
10月14日，英国伦敦西南部里士满公园，一头马鹿嘶叫。 REUTERS/Luke MacGregor
10月6日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一个孩子在落叶中玩耍。REUTERS/Ilya Naymushin
10月14日，英国英格兰北部Helperby，一只猫在窗台上享受阳光。 REUTERS/Nigel Roddis
10月11日，白俄罗斯明斯克，工作人员打扫落叶。REUTERS/Vasily Fedosenko
10月2日，德国贝希特斯加登南部国王湖，秋日树林美景。 REUTERS/Michael Dalder
10月6日，罗马尼亚布加勒斯特，一只小狗趴在公园长椅上。 REUTERS/Radu Sigheti
10月12日，加拿大北温哥华，树叶上沾满雨滴。 REUTERS/Andy Clark
9月27日，香港旅游发展局举行中秋节大型活动，维多利亚公园展出18米高的巨型月亮彩灯，旅客可以近距离观赏“巨月”。 REUTERS/Bobby Yip
10月3日，白俄罗斯明斯克，人行道上铺满落叶。REUTERS/Vasily Fedosenko
10月5日，瑞士Chexbres，一艘帆船在莱芒湖上航行。 REUTERS/Valentin Flauraud
10月3日，北京，众多游客在中秋国庆长假期间游览长城。 REUTERS/Stringer
9月29日，香港大坑舞火龙庆祝中秋节。 REUTERS/Bobby Yip
10月14日，英国威尔士南部Laugharne，一片树叶落在红石上。REUTERS/Rebecca Naden
9月22日，英国伦敦，一个孩子在巴特西公园奔跑。REUTERS/Olivia Harris
9月16日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克郊外，一艘游船在叶尼塞河上行驶。 REUTERS/Ilya Naymushin