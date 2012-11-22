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图片 | 2012年 11月 22日 星期四 15:59 BJT

澳门：浮华背后 Away from the Glitz of Macau

自1999年回归之后，澳门开放博彩业及旅游业的发展为当地经济带来巨大变化，但繁荣背后暗藏矛盾，如贫富悬殊、基础设施建设缓慢。(2012年10月10日，大陆游客经过赌场。)REUTERS/Bobby Yip

自1999年回归之后，澳门开放博彩业及旅游业的发展为当地经济带来巨大变化，但繁荣背后暗藏矛盾，如贫富悬殊、基础设施建设缓慢。(2012年10月10日，大陆游客经过赌场。)REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
自1999年回归之后，澳门开放博彩业及旅游业的发展为当地经济带来巨大变化，但繁荣背后暗藏矛盾，如贫富悬殊、基础设施建设缓慢。(2012年10月10日，大陆游客经过赌场。)REUTERS/Bobby Yip
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澳门统计暨普查局公布数据显示，2011年博彩业持续增长，行业总收益达2,702.5亿澳门元，总支出为1,243.8亿澳门元，较2010年大幅增加42%及36%。(人们在模拟赌场学习如何赌博。) REUTERS/Bobby Yip

澳门统计暨普查局公布数据显示，2011年博彩业持续增长，行业总收益达2,702.5亿澳门元，总支出为1,243.8亿澳门元，较2010年大幅增加42%及36%。(人们在模拟赌场学习如何赌博。) REUTERS/Bobbymore

2012年 11月 22日 星期四
澳门统计暨普查局公布数据显示，2011年博彩业持续增长，行业总收益达2,702.5亿澳门元，总支出为1,243.8亿澳门元，较2010年大幅增加42%及36%。(人们在模拟赌场学习如何赌博。) REUTERS/Bobby Yip
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但澳门基层收入、财富增长能力低，令贫富悬殊问题突出。社会人士指出，粗略估计，澳门约20%居民拥有约70%社会财富，特区政府应要加大力度扶助基层，同时营造更公平的社会环境。(一处老住宅区。) REUTERS/Bobby Yip

但澳门基层收入、财富增长能力低，令贫富悬殊问题突出。社会人士指出，粗略估计，澳门约20%居民拥有约70%社会财富，特区政府应要加大力度扶助基层，同时营造更公平的社会环境。(一处老住宅区。) REUTERS/Bobby Ymore

2012年 11月 22日 星期四
但澳门基层收入、财富增长能力低，令贫富悬殊问题突出。社会人士指出，粗略估计，澳门约20%居民拥有约70%社会财富，特区政府应要加大力度扶助基层，同时营造更公平的社会环境。(一处老住宅区。) REUTERS/Bobby Yip
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居民区。 REUTERS/Bobby Yip

居民区。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
居民区。 REUTERS/Bobby Yip
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老居民区俯瞰图。 REUTERS/Bobby Yip

老居民区俯瞰图。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
老居民区俯瞰图。 REUTERS/Bobby Yip
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旧区街道。 REUTERS/Bobby Yip

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2012年 11月 22日 星期四
旧区街道。 REUTERS/Bobby Yip
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街道旁，一名女子在垃圾箱内翻捡物品。 REUTERS/Bobby Yip

街道旁，一名女子在垃圾箱内翻捡物品。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
街道旁，一名女子在垃圾箱内翻捡物品。 REUTERS/Bobby Yip
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一位步过街道。REUTERS/Bobby Yip

一位步过街道。REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
一位步过街道。REUTERS/Bobby Yip
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10月11日，居民等候交通信号灯。 REUTERS/Bobby Yip

10月11日，居民等候交通信号灯。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
10月11日，居民等候交通信号灯。 REUTERS/Bobby Yip
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老年人在社区锻炼身体。REUTERS/Bobby Yip

老年人在社区锻炼身体。REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
老年人在社区锻炼身体。REUTERS/Bobby Yip
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街头一景。REUTERS/Bobby Yip

街头一景。REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
街头一景。REUTERS/Bobby Yip
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仁伯爵综合医院隶属澳门卫生司，是澳门唯一一所公共医院。REUTERS/Bobby Yip

仁伯爵综合医院隶属澳门卫生司，是澳门唯一一所公共医院。REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 8日 星期四
仁伯爵综合医院隶属澳门卫生司，是澳门唯一一所公共医院。REUTERS/Bobby Yip
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人们行走在医院内的人行桥上。 REUTERS/Bobby Yip

人们行走在医院内的人行桥上。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 8日 星期四
人们行走在医院内的人行桥上。 REUTERS/Bobby Yip
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一名服务员在饭店收拾餐桌。 REUTERS/Bobby Yip

一名服务员在饭店收拾餐桌。 REUTERS/Bobby Yip

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一名服务员在饭店收拾餐桌。 REUTERS/Bobby Yip
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澳門新葡京赌场酒店。 REUTERS/Bobby Yip

澳門新葡京赌场酒店。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
澳門新葡京赌场酒店。 REUTERS/Bobby Yip
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新葡京酒店附近的奢华购物商店。 REUTERS/Bobby Yip

新葡京酒店附近的奢华购物商店。 REUTERS/Bobby Yip

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新葡京酒店附近的奢华购物商店。 REUTERS/Bobby Yip
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一名男子在模拟赌场内学习赌博。 REUTERS/Bobby Yip

一名男子在模拟赌场内学习赌博。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
一名男子在模拟赌场内学习赌博。 REUTERS/Bobby Yip
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大陆游客参观旅游景点“议事亭前地”。2005年作为澳门历史城区的部分被列入世界文化遗产名录内。 REUTERS/Bobby Yip

大陆游客参观旅游景点“议事亭前地”。2005年作为澳门历史城区的部分被列入世界文化遗产名录内。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
大陆游客参观旅游景点“议事亭前地”。2005年作为澳门历史城区的部分被列入世界文化遗产名录内。 REUTERS/Bobby Yip
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“大三巴牌坊”是澳门最具代表性的名胜古迹，为1580年竣工的圣保禄大教堂的前壁，此教堂糅合了欧洲文艺复兴时期与东方建筑的风格而成，体现出东西艺术的交融。 REUTERS/Bobby Yip

“大三巴牌坊”是澳门最具代表性的名胜古迹，为1580年竣工的圣保禄大教堂的前壁，此教堂糅合了欧洲文艺复兴时期与东方建筑的风格而成，体现出东西艺术的交融。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
“大三巴牌坊”是澳门最具代表性的名胜古迹，为1580年竣工的圣保禄大教堂的前壁，此教堂糅合了欧洲文艺复兴时期与东方建筑的风格而成，体现出东西艺术的交融。 REUTERS/Bobby Yip
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议事亭前地(Largo do Senado)俗称“喷水池”，是澳门的一个广场，位居澳门半岛中区，面积3,700平方米，是澳门四大广场之一。 REUTERS/Bobby Yip

议事亭前地(Largo do Senado)俗称“喷水池”，是澳门的一个广场，位居澳门半岛中区，面积3,700平方米，是澳门四大广场之一。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 11月 22日 星期四
议事亭前地(Largo do Senado)俗称“喷水池”，是澳门的一个广场，位居澳门半岛中区，面积3,700平方米，是澳门四大广场之一。 REUTERS/Bobby Yip
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一名香港游客拍摄渡轮。 REUTERS/Bobby Yip

一名香港游客拍摄渡轮。 REUTERS/Bobby Yip

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一名香港游客拍摄渡轮。 REUTERS/Bobby Yip
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