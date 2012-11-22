澳门：浮华背后 Away from the Glitz of Macau
自1999年回归之后，澳门开放博彩业及旅游业的发展为当地经济带来巨大变化，但繁荣背后暗藏矛盾，如贫富悬殊、基础设施建设缓慢。(2012年10月10日，大陆游客经过赌场。)REUTERS/Bobby Yip
澳门统计暨普查局公布数据显示，2011年博彩业持续增长，行业总收益达2,702.5亿澳门元，总支出为1,243.8亿澳门元，较2010年大幅增加42%及36%。(人们在模拟赌场学习如何赌博。) REUTERS/Bobbymore
但澳门基层收入、财富增长能力低，令贫富悬殊问题突出。社会人士指出，粗略估计，澳门约20%居民拥有约70%社会财富，特区政府应要加大力度扶助基层，同时营造更公平的社会环境。(一处老住宅区。) REUTERS/Bobby Ymore
居民区。 REUTERS/Bobby Yip
老居民区俯瞰图。 REUTERS/Bobby Yip
旧区街道。 REUTERS/Bobby Yip
街道旁，一名女子在垃圾箱内翻捡物品。 REUTERS/Bobby Yip
一位步过街道。REUTERS/Bobby Yip
10月11日，居民等候交通信号灯。 REUTERS/Bobby Yip
老年人在社区锻炼身体。REUTERS/Bobby Yip
街头一景。REUTERS/Bobby Yip
仁伯爵综合医院隶属澳门卫生司，是澳门唯一一所公共医院。REUTERS/Bobby Yip
人们行走在医院内的人行桥上。 REUTERS/Bobby Yip
一名服务员在饭店收拾餐桌。 REUTERS/Bobby Yip
澳門新葡京赌场酒店。 REUTERS/Bobby Yip
新葡京酒店附近的奢华购物商店。 REUTERS/Bobby Yip
一名男子在模拟赌场内学习赌博。 REUTERS/Bobby Yip
大陆游客参观旅游景点“议事亭前地”。2005年作为澳门历史城区的部分被列入世界文化遗产名录内。 REUTERS/Bobby Yip
“大三巴牌坊”是澳门最具代表性的名胜古迹，为1580年竣工的圣保禄大教堂的前壁，此教堂糅合了欧洲文艺复兴时期与东方建筑的风格而成，体现出东西艺术的交融。 REUTERS/Bobby Yip
议事亭前地(Largo do Senado)俗称“喷水池”，是澳门的一个广场，位居澳门半岛中区，面积3,700平方米，是澳门四大广场之一。 REUTERS/Bobby Yip
一名香港游客拍摄渡轮。 REUTERS/Bobby Yip