面罩流行风 Balaclavas

2007年6月15日，加沙地带，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)武装人员在巴民族权力机构主席阿巴斯的官邸打电话。哈马斯武装人员14日晚冲入阿巴斯在加沙城的官邸，并宣称占领了巴民族解放运动(法塔赫)在加沙城的最后一块“堡垒”。 REUTERS/Suhaib Salem