面罩流行风 Balaclavas
2012年8月14日，英国爱丁堡，“大赦国际”成员头戴面罩参加示威活动，支持俄罗斯反普京朋克乐队Pussy Riot。今年2月，5名Pussy Riot乐队成员来到莫斯科救世主大教堂，她们戴着面具在祭坛上进行“朋克祈祷”，并演唱反普京歌曲。警方根据相关法律条款逮捕3名参与者，如罪名成立，她们最高可被判7年监禁。REUTERS/David Moir
2009年5月20日，伊朗扎黑丹，缉毒警察头戴面罩在典礼是列队。 REUTERS/Caren Firouz
2011年7月3日，阿根廷圣菲省，一名球迷等待观看美洲杯厄瓜多尔对阵巴拉圭的比赛。REUTERS/Guillermo Granja
2012年5月24日，西班牙El Montico，罢工矿工站在燃烧的路障附近聚集。REUTERS/Eloy Alonso
2012年7月6日，山东青岛，游客戴着防晒面具在海边游玩。随着高温天气持续，一款尼龙面具式遮阳帽开始热销，成为众多女性的夏季防晒装备。 REUTERS/Aly Song
2007年6月15日，加沙地带，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)武装人员在巴民族权力机构主席阿巴斯的官邸打电话。哈马斯武装人员14日晚冲入阿巴斯在加沙城的官邸，并宣称占领了巴民族解放运动(法塔赫)在加沙城的最后一块“堡垒”。 REUTERS/Suhaib Salem
2011年2月8日，美国威斯康星州Lambeau Field，一名球迷等待观看“绿湾包装工队”赢得超级碗冠军的庆祝活动。 REUTERS/Darren Hauck
2012年3月23日，法国图卢兹，一名全副武装的特警参加突袭法国连环枪击案嫌犯穆罕默德·默拉的行动。REUTERS/Jean-Paul Pelissier
2010年7月16日，加拿大多伦多，著名女车手达尼卡·帕特里克(Andretti Autosport)戴上面罩，准备在印地赛车系列赛期间进行练习。REUTERS/Mark Blinch
2011年8月6日，利比亚西部城镇纳鲁特，反抗武装力量在结业活动中高举枪支。 REUTERS/Bob Strong
2010年7月22日，秘鲁利马，当地安第斯土著人在摔跤活动中向一名摔跤手送上祝福。 REUTERS/Pilar Olivares
2006年5月9日，墨西哥萨帕塔游击队副司令马科斯(Subcomandante Marcos)现身墨西哥国家电视台并接受采访。马科斯典型的装扮为戴面帽和黄色毛式军帽、叼大烟斗、腰挂对讲机。 REUTERS/Daniel Aguilar
2010年9月23日，法国马赛，一名男子在抗议退休制度改革的示威活动中高喊口号。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
2011年7月19日，危地马拉瓜地马拉市郊区，一名武装的村民检查进入村庄的公共汽车。15日该村遭到“救世鳟鱼”黑帮的威胁，当地居民自发组织进行自卫。 REUTERS/Jorge Dan Lopez
2012年6月26日，玻利维亚拉巴斯，参加抗议活动的警察吹奏乐器。REUTERS/David Mercado
2008年1月18日，在巴黎时装周上，一名模特展示设计师约翰·加利亚诺(John Galliano)的“死刑”服装。 REUTERS/Benoit Tessier
叙利亚反抗军武装力量在叙利亚边境扎巴达尼镇的视频截图，具体时间未知。REUTERS/Amateur video via Reuters TV