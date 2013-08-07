贝卢斯科尼的女人们 Berlusconi's Women
意大利前总理贝卢斯科尼的“新欢”弗朗西斯卡·帕斯卡尔(Francesca Pascale)显露真容。(摄于2013年7月31日，意大利罗马) REUTERS/Remo Casilli
帕斯卡尔比贝卢斯科尼小49岁，俩人的恋爱关系于去年12月曝光。 REUTERS/Remo Casilli
帕斯卡尔曾是一名商店店员，来自那不勒斯。(2013年6月25日，贝卢斯科尼新女友帕斯卡尔乘车抵达Grazioli宫。) REUTERS/Tony Gentile
帕斯卡尔曾担任过自由人民党地方议员，还是贝卢斯科尼的支持组织“席尔奥，我们想念你”的核心成员。REUTERS/Tony Gentile
贝卢斯科尼的旧情人尼古拉·米内蒂(Nicole Minetti)，之前是一名牙医助理，如今是意大利北部伦巴第(Lombardy)地区议会的成员。(摄于2012年9月23日，米兰时装周) REUTERS/Stefano Rmore
据报道，贝卢斯科尼是在米内蒂所在的诊所就诊时与其相识。(2011年1月18日，米兰，米内蒂参加一次会议。) REUTERS/Alessandro Garofalo
贝卢斯科尼性丑闻案主角、夜总会女郎卡莉玛·埃尔·马罗格(Karima El Mahroug)。意大利检方称，在2010年2月到5月间，贝卢斯科尼曾数次与当时只有17岁的马罗格发生性关系，并向其支付报酬，因此贝卢斯科尼面临more
马罗格以“偷心鲁比”的绰号闻名，据报道目前已产子，孩子的父亲是一名夜总会老板。(摄于2010年11月14日，米兰) REUTERS/Stringer/Files
贝卢斯科尼性丑闻主角、应召女郎帕特里齐亚·达达里奥(Patrizia D'Addario)，曾在一次类似派对上和贝卢斯科尼发生性关系，并且有录音为证。这段音频被上传到网上，音频中的对话内容见诸报端。(摄于2009年8月1more
帕特里齐亚·达达里奥后来还出版《享乐吧，总理》(Enjoy, Prime Minister)一书爆料。 REUTERS/Aliberti Editore/Handout
贝卢斯科尼绯闻女友、内衣模特儿莱蒂齐亚(Noemi letizia)，与贝卢斯科尼过从甚密。贝卢斯科尼不仅参加了莱蒂齐亚的18岁生日会，还送上价值6,000欧元的项链作为礼物，这也因此成为贝卢斯科尼婚姻破裂的导火线。(摄more
但莱蒂齐亚很快就淡出公众视线，后来又爆出多位女性称贝卢斯科尼付钱邀请她们参加在罗马和撒丁岛家中举行的派对。(2009年5月26日，罗马，意大利杂志报道莱蒂齐亚。) REUTERS/Alessia Pierdomenico
贝卢斯科尼与前妻子维罗妮卡(Veronica Lario)结婚22年并育有3个孩子，维罗妮卡于2009年5月初正式提出离婚，理由是“受不了丈夫拈花惹草”。后法院作出判决，贝卢斯科尼每年向维罗妮卡支付3,600万欧元的赡养more
贝卢斯科尼2007年提拔了前电视明星卡尔法尼亚担任政府机会平等部部长，并当众声称若自己未婚必娶卡尔法尼亚为妻，引发维罗妮卡对此强烈不满并公开谴责贝卢斯科尼打情骂俏。随后贝卢斯科尼于2007年2月1日向媒体公开发表道歉信，more
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