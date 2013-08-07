贝卢斯科尼的女人们 Berlusconi's Women

贝卢斯科尼性丑闻案主角、夜总会女郎卡莉玛·埃尔·马罗格(Karima El Mahroug)。意大利检方称，在2010年2月到5月间，贝卢斯科尼曾数次与当时只有17岁的马罗格发生性关系，并向其支付报酬，因此贝卢斯科尼面临more