路透年度图片--新闻背后
2014年2月5日，中非共和国首都班吉，一名武装士兵用匕首刺一名男子的尸体。该男子被指控参与塞雷卡武装而被杀。REUTERS/Siegfried Modola 我当时在拍摄一个仪式后回酒店发稿的路上，新闻助理打电话说more
8月3日，加沙拉法，巴勒斯坦民众就出一个被掩埋在倒塌房屋废墟中的男孩。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa 当我听到两声巨大的爆炸声时，我正在拉法的一间房子里与我的同事一起监控这里的情况more
6月4日，中国湖南省石门县鹤山村，78岁的秦正玉向摄影师展示背上的肿瘤。 REUTERS/Jason Lee 鹤山有大量的雄黄、砷二硫化物，被贴上癌症村的标签。上世纪50年代以来，当地的矿厂和化学工厂如雨后春笋般出more
5月13日，秘鲁利马，“Sinfonia por el Peru”合唱团的一名小成员在表演前呕吐。 REUTERS/Enrique Castro-Mendivil 我当时正报道利马国际大剧院的一个音乐会，等待秘鲁男高音more
9月26日，拜科努尔航天发射基地，联盟号飞船发射后碎片四周飞散。REUTERS/Shamil Zhumatov 我拍摄的地点距离飞船超过1000米，我如何拍出联盟号发射出橙色的火焰？答案是把遥控相机留在发射台。一个more
10月8日，美国加州卡尔斯巴德太平洋沿岸，一个无线电控制的“女巫”飞行器飞过夜空。 REUTERS/Mike Blake 由Otto Dieffenbach发明的“女巫”实际上是无线电遥控操作的电子飞机，他希望在满月more
8月20日，美国密苏里州弗格森，一名示威者被警方施放的催泪喷雾袭击后用牛奶清洗眼睛。REUTERS/Adrees Latif 午夜，我看见人群中一个情绪激动的男人，他对警方很失望并大骂官员。警察用某种眼睛刺激物类似胡椒more
8月3日，索马里摩加迪沙，三名男子因杀害平民和策划袭击总统府被索马里军事法庭判死刑，由行刑队执行。 REUTERS/Feisal Omar 我正报道被指控是伊斯兰激进组织成员的三名索马里男子的死刑。我拍照的时候被绑在杆more
1月8日，美国安大略省，部分冰冻的尼亚加拉瀑布。REUTERS/Aaron Harris 我接到具体任务要去拍摄部分已结冰的尼亚加拉瀑布，那天冷得连呼吸都结冰，我有很多怨言，大部分是在问自己为什么要生活在那里的冬天。但more
10月18日，土叙边境小镇Suruc，从山顶上望去，由美国主导的军事力量持续空袭叙利亚科巴尼境内的“伊斯兰国”极端组织，现场浓烟滚滚。 REUTERS/Kai Pfaffenbach 土耳其军队和警察公布了一个土叙more
10月30日，印度新德里，在查特普迦节期间，一名信徒在被污染的亚穆纳河中朝圣。 REUTERS/Ahmad Masood 我喜欢记录宗教活动，尤其是那些涉及傍晚或者清晨的拍摄。查特普迦节是印度一个朝拜太阳神苏利耶的宗more
3月25日，在巴西西北部艾克洲亚马逊流域接近仙尼河畔的森林中，被人类学家认为是土著部落的印第安人对飞过领地上空的飞机反应激烈。 REUTERS/Lunae Parracho 我和Ashaninka部落的酋长一同飞在亚more
4月28日，美国阿肯色州靠近维罗尼亚小镇的郊区，龙卷风过后，一面美国国旗插在一部破损的改装车上。 REUTERS/Carlo Allegri 我当时在报道扫过阿肯色州导致35人死亡的龙卷风。我决定开车去维罗尼亚小镇，在more
3月22日，委内瑞拉加拉加斯，两名反政府示威者当街热吻。 REUTERS/Christian Veron 我当时在报道加拉加斯反政府的集会。因几名学生设置路障而被捕，所以示威者准备组织一次反击来对抗警察。但此时具有讽more
6月13日，美国德克萨斯州，几天前的地面坍塌导致一所房屋的一部分掉落到惠特尼湖，房主烧毁了价值70万美元的房屋。 REUTERS/Brandon Wade 因为悬崖坍塌导致房屋边缘掉落到惠特尼湖，房主出于安全原因决定more
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美国式“抗法”
美国法学学生，律师以及法律工作者躺在洛杉矶法院外扮死（die-In），抗议大陪审团决定不起诉在纽约和密苏里州两起警察参枪杀黑人案件。
卢布“寒潮”中的莫斯科
俄罗斯卢布汇率暴跌，年内已贬值50%，金融危机阴影隐现，这是否影响到莫斯科人的日常生活？路透图片为您呈现莫斯科的景象。
塔利班血洗巴基斯坦校园
塔利班武装分子周二闯入巴基斯坦白沙瓦的一所学校并开火，至少132名学生、9名教职员工丧生，这是该国近年来最严重的血腥事件。
路透年终盘点：趣味体育瞬间
即将挥别2014年，路透编辑盘点在体育赛事中的爆笑瞬间。
精选图集
Cuba hosts first transgender Mass
For decades belonging to a religion and being anything but heterosexual was stigmatized in Communist-ruled, macho Cuba, making the Mass held by three transgender pastors in the western Cuban city of Matanzas all the more groundbreaking.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
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Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.
Macron wins French election
Emmanuel Macron is elected president of France, defeating Marine Le Pen, who threatened to take France out of the European Union.
Countdown to the French election
Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.