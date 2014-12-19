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图片 | 2014年 12月 19日 星期五 13:51 BJT

路透年度图片--新闻背后

2014年2月5日，中非共和国首都班吉，一名武装士兵用匕首刺一名男子的尸体。该男子被指控参与塞雷卡武装而被杀。REUTERS/Siegfried Modola 我当时在拍摄一个仪式后回酒店发稿的路上，新闻助理打电话说一群人正在杀死一名男子。现场的人群在一种暴力嗜血的疯狂中，士兵们用石头扔，用匕首刺一名疑似加入反叛组织塞雷卡武装的男子，现场没有人注意到记者的存在。我相信，这张照片是一个强有力的提醒，告诉我们在这个国家复仇的渴望有多深。--摄影师Siegfried Modola

2014年2月5日，中非共和国首都班吉，一名武装士兵用匕首刺一名男子的尸体。该男子被指控参与塞雷卡武装而被杀。REUTERS/Siegfried Modola 我当时在拍摄一个仪式后回酒店发稿的路上，新闻助理打电话说more

2014年 12月 19日 星期五
2014年2月5日，中非共和国首都班吉，一名武装士兵用匕首刺一名男子的尸体。该男子被指控参与塞雷卡武装而被杀。REUTERS/Siegfried Modola 我当时在拍摄一个仪式后回酒店发稿的路上，新闻助理打电话说一群人正在杀死一名男子。现场的人群在一种暴力嗜血的疯狂中，士兵们用石头扔，用匕首刺一名疑似加入反叛组织塞雷卡武装的男子，现场没有人注意到记者的存在。我相信，这张照片是一个强有力的提醒，告诉我们在这个国家复仇的渴望有多深。--摄影师Siegfried Modola
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8月3日，加沙拉法，巴勒斯坦民众就出一个被掩埋在倒塌房屋废墟中的男孩。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa 当我听到两声巨大的爆炸声时，我正在拉法的一间房子里与我的同事一起监控这里的情况。叫喊声传来：“以色列的F16！”我知道如果被击中的房子是石棉屋顶，将会造成巨大伤亡。人们喊：“废墟下面有小孩！”我冲到离小孩最近的位置拍照，照片里的男孩最后被证实是年仅10岁的Mahmoud al-Ghol，他的九位亲人，包括他叔叔的全家，在这次空袭中遇难。--摄影师Ibraheem Abu Mustafa

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2014年 12月 19日 星期五
8月3日，加沙拉法，巴勒斯坦民众就出一个被掩埋在倒塌房屋废墟中的男孩。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa 当我听到两声巨大的爆炸声时，我正在拉法的一间房子里与我的同事一起监控这里的情况。叫喊声传来：“以色列的F16！”我知道如果被击中的房子是石棉屋顶，将会造成巨大伤亡。人们喊：“废墟下面有小孩！”我冲到离小孩最近的位置拍照，照片里的男孩最后被证实是年仅10岁的Mahmoud al-Ghol，他的九位亲人，包括他叔叔的全家，在这次空袭中遇难。--摄影师Ibraheem Abu Mustafa
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6月4日，中国湖南省石门县鹤山村，78岁的秦正玉向摄影师展示背上的肿瘤。 REUTERS/Jason Lee 鹤山有大量的雄黄、砷二硫化物，被贴上癌症村的标签。上世纪50年代以来，当地的矿厂和化学工厂如雨后春笋般出现，直至2011年才因造成巨大污染而关闭，但砷瘟疫的毒尘和废渣仍残留至今。我第一次看到人们活得那么辛苦，仿佛头上吊着一把刀，那种绝望和无助是难以想象的。--摄影师Jason Lee

6月4日，中国湖南省石门县鹤山村，78岁的秦正玉向摄影师展示背上的肿瘤。 REUTERS/Jason Lee 鹤山有大量的雄黄、砷二硫化物，被贴上癌症村的标签。上世纪50年代以来，当地的矿厂和化学工厂如雨后春笋般出more

2014年 12月 19日 星期五
6月4日，中国湖南省石门县鹤山村，78岁的秦正玉向摄影师展示背上的肿瘤。 REUTERS/Jason Lee 鹤山有大量的雄黄、砷二硫化物，被贴上癌症村的标签。上世纪50年代以来，当地的矿厂和化学工厂如雨后春笋般出现，直至2011年才因造成巨大污染而关闭，但砷瘟疫的毒尘和废渣仍残留至今。我第一次看到人们活得那么辛苦，仿佛头上吊着一把刀，那种绝望和无助是难以想象的。--摄影师Jason Lee
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5月13日，秘鲁利马，“Sinfonia por el Peru”合唱团的一名小成员在表演前呕吐。 REUTERS/Enrique Castro-Mendivil 我当时正报道利马国际大剧院的一个音乐会，等待秘鲁男高音Juan Diego Florez的出现。突然一个站在中间的合唱团女生开始呕吐，其他孩子都很敬业的继续表演，直到该女生离开舞台。--摄影师Enrique Castro-Mendivil

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2014年 12月 19日 星期五
5月13日，秘鲁利马，“Sinfonia por el Peru”合唱团的一名小成员在表演前呕吐。 REUTERS/Enrique Castro-Mendivil 我当时正报道利马国际大剧院的一个音乐会，等待秘鲁男高音Juan Diego Florez的出现。突然一个站在中间的合唱团女生开始呕吐，其他孩子都很敬业的继续表演，直到该女生离开舞台。--摄影师Enrique Castro-Mendivil
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9月26日，拜科努尔航天发射基地，联盟号飞船发射后碎片四周飞散。REUTERS/Shamil Zhumatov 我拍摄的地点距离飞船超过1000米，我如何拍出联盟号发射出橙色的火焰？答案是把遥控相机留在发射台。一个手机大小的简单计时器解决了远程相机的快门控制问题。当联盟号在乌云尘埃中发射，风向改变，东风把发射的碎片从发射台席卷过来，相机滤镜出现了一个子弹大的孔，外面的塑胶防护包裹也融化了。幸运的是，滤镜破损是我唯一的损失。--摄影师REUTERS/Shamil Zhumatov

9月26日，拜科努尔航天发射基地，联盟号飞船发射后碎片四周飞散。REUTERS/Shamil Zhumatov 我拍摄的地点距离飞船超过1000米，我如何拍出联盟号发射出橙色的火焰？答案是把遥控相机留在发射台。一个more

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9月26日，拜科努尔航天发射基地，联盟号飞船发射后碎片四周飞散。REUTERS/Shamil Zhumatov 我拍摄的地点距离飞船超过1000米，我如何拍出联盟号发射出橙色的火焰？答案是把遥控相机留在发射台。一个手机大小的简单计时器解决了远程相机的快门控制问题。当联盟号在乌云尘埃中发射，风向改变，东风把发射的碎片从发射台席卷过来，相机滤镜出现了一个子弹大的孔，外面的塑胶防护包裹也融化了。幸运的是，滤镜破损是我唯一的损失。--摄影师REUTERS/Shamil Zhumatov
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10月8日，美国加州卡尔斯巴德太平洋沿岸，一个无线电控制的“女巫”飞行器飞过夜空。 REUTERS/Mike Blake 由Otto Dieffenbach发明的“女巫”实际上是无线电遥控操作的电子飞机，他希望在满月试飞他的发明品。拍摄的一项挑战是月亮在雾里，需要点黄昏的光线来区分“女巫”和月亮，但又要让“女巫”比月亮更抢眼。到15分钟的飞行电量快完的时候才拍到这张照片。--摄影师Mike Blake

10月8日，美国加州卡尔斯巴德太平洋沿岸，一个无线电控制的“女巫”飞行器飞过夜空。 REUTERS/Mike Blake 由Otto Dieffenbach发明的“女巫”实际上是无线电遥控操作的电子飞机，他希望在满月more

2014年 12月 19日 星期五
10月8日，美国加州卡尔斯巴德太平洋沿岸，一个无线电控制的“女巫”飞行器飞过夜空。 REUTERS/Mike Blake 由Otto Dieffenbach发明的“女巫”实际上是无线电遥控操作的电子飞机，他希望在满月试飞他的发明品。拍摄的一项挑战是月亮在雾里，需要点黄昏的光线来区分“女巫”和月亮，但又要让“女巫”比月亮更抢眼。到15分钟的飞行电量快完的时候才拍到这张照片。--摄影师Mike Blake
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8月20日，美国密苏里州弗格森，一名示威者被警方施放的催泪喷雾袭击后用牛奶清洗眼睛。REUTERS/Adrees Latif 午夜，我看见人群中一个情绪激动的男人，他对警方很失望并大骂官员。警察用某种眼睛刺激物类似胡椒喷雾射向他并伤及眼睛。他的朋友直接把他拉到附近停车场用牛奶倒到他的脸上冲去喷雾。我利用光源来创造一圈边缘光围绕着男子的头，让牛奶滴更显眼。--摄影师Adrees Latif

8月20日，美国密苏里州弗格森，一名示威者被警方施放的催泪喷雾袭击后用牛奶清洗眼睛。REUTERS/Adrees Latif 午夜，我看见人群中一个情绪激动的男人，他对警方很失望并大骂官员。警察用某种眼睛刺激物类似胡椒more

2014年 12月 19日 星期五
8月20日，美国密苏里州弗格森，一名示威者被警方施放的催泪喷雾袭击后用牛奶清洗眼睛。REUTERS/Adrees Latif 午夜，我看见人群中一个情绪激动的男人，他对警方很失望并大骂官员。警察用某种眼睛刺激物类似胡椒喷雾射向他并伤及眼睛。他的朋友直接把他拉到附近停车场用牛奶倒到他的脸上冲去喷雾。我利用光源来创造一圈边缘光围绕着男子的头，让牛奶滴更显眼。--摄影师Adrees Latif
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8月3日，索马里摩加迪沙，三名男子因杀害平民和策划袭击总统府被索马里军事法庭判死刑，由行刑队执行。 REUTERS/Feisal Omar 我正报道被指控是伊斯兰激进组织成员的三名索马里男子的死刑。我拍照的时候被绑在杆上的三名男子还未被处刑，他们被射杀的那一刻，可以看到血不断地从他们头部、胸部和腹部涌出，他们几乎当场死亡，相关人员不允许我拍尸体的照片。看着他们就绑在杆子上，不能逃走只能等死，这让我很震惊。--摄影师Feisal Omar

8月3日，索马里摩加迪沙，三名男子因杀害平民和策划袭击总统府被索马里军事法庭判死刑，由行刑队执行。 REUTERS/Feisal Omar 我正报道被指控是伊斯兰激进组织成员的三名索马里男子的死刑。我拍照的时候被绑在杆more

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8月3日，索马里摩加迪沙，三名男子因杀害平民和策划袭击总统府被索马里军事法庭判死刑，由行刑队执行。 REUTERS/Feisal Omar 我正报道被指控是伊斯兰激进组织成员的三名索马里男子的死刑。我拍照的时候被绑在杆上的三名男子还未被处刑，他们被射杀的那一刻，可以看到血不断地从他们头部、胸部和腹部涌出，他们几乎当场死亡，相关人员不允许我拍尸体的照片。看着他们就绑在杆子上，不能逃走只能等死，这让我很震惊。--摄影师Feisal Omar
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1月8日，美国安大略省，部分冰冻的尼亚加拉瀑布。REUTERS/Aaron Harris 我接到具体任务要去拍摄部分已结冰的尼亚加拉瀑布，那天冷得连呼吸都结冰，我有很多怨言，大部分是在问自己为什么要生活在那里的冬天。但在这么低温的环境下拍照真的很有挑战性。--摄影师Aaron Harris

1月8日，美国安大略省，部分冰冻的尼亚加拉瀑布。REUTERS/Aaron Harris 我接到具体任务要去拍摄部分已结冰的尼亚加拉瀑布，那天冷得连呼吸都结冰，我有很多怨言，大部分是在问自己为什么要生活在那里的冬天。但more

2014年 12月 19日 星期五
1月8日，美国安大略省，部分冰冻的尼亚加拉瀑布。REUTERS/Aaron Harris 我接到具体任务要去拍摄部分已结冰的尼亚加拉瀑布，那天冷得连呼吸都结冰，我有很多怨言，大部分是在问自己为什么要生活在那里的冬天。但在这么低温的环境下拍照真的很有挑战性。--摄影师Aaron Harris
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10月18日，土叙边境小镇Suruc，从山顶上望去，由美国主导的军事力量持续空袭叙利亚科巴尼境内的“伊斯兰国”极端组织，现场浓烟滚滚。 REUTERS/Kai Pfaffenbach 土耳其军队和警察公布了一个土叙边界的“军事区域”，区域内限制新闻记者走动。在如今现代战争中，武器是比过去强大了。我和同事最终选择在距离科巴尼2000米的山上用超过1000mm的超长镜头俯瞰整个城市，而这本来是在场边用来拍摄体育赛事的器材。--摄影师Kai Pfaffenbach

10月18日，土叙边境小镇Suruc，从山顶上望去，由美国主导的军事力量持续空袭叙利亚科巴尼境内的“伊斯兰国”极端组织，现场浓烟滚滚。 REUTERS/Kai Pfaffenbach 土耳其军队和警察公布了一个土叙more

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10月30日，印度新德里，在查特普迦节期间，一名信徒在被污染的亚穆纳河中朝圣。 REUTERS/Ahmad Masood 我喜欢记录宗教活动，尤其是那些涉及傍晚或者清晨的拍摄。查特普迦节是印度一个朝拜太阳神苏利耶的宗教节日，在这天，数以千计的人在河里来来去去。泡沫看起来就像肥皂或者山上的积雪，但其实它是污染后的水源流入了亚穆纳河。--摄影师Ahmad Masood

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2014年 12月 19日 星期五
10月30日，印度新德里，在查特普迦节期间，一名信徒在被污染的亚穆纳河中朝圣。 REUTERS/Ahmad Masood 我喜欢记录宗教活动，尤其是那些涉及傍晚或者清晨的拍摄。查特普迦节是印度一个朝拜太阳神苏利耶的宗教节日，在这天，数以千计的人在河里来来去去。泡沫看起来就像肥皂或者山上的积雪，但其实它是污染后的水源流入了亚穆纳河。--摄影师Ahmad Masood
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3月25日，在巴西西北部艾克洲亚马逊流域接近仙尼河畔的森林中，被人类学家认为是土著部落的印第安人对飞过领地上空的飞机反应激烈。 REUTERS/Lunae Parracho 我和Ashaninka部落的酋长一同飞在亚马逊上空寻找非法降落点，在下方我看见一群印第安人拿着矛和弓对抗的举动。在这张照片发表后三个月，那群印第安人第一次正式联系了Ashaninka部落人们和巴西全国印第安人基金会Funai。--摄影师Lunae Parracho

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2014年 12月 19日 星期五
3月25日，在巴西西北部艾克洲亚马逊流域接近仙尼河畔的森林中，被人类学家认为是土著部落的印第安人对飞过领地上空的飞机反应激烈。 REUTERS/Lunae Parracho 我和Ashaninka部落的酋长一同飞在亚马逊上空寻找非法降落点，在下方我看见一群印第安人拿着矛和弓对抗的举动。在这张照片发表后三个月，那群印第安人第一次正式联系了Ashaninka部落人们和巴西全国印第安人基金会Funai。--摄影师Lunae Parracho
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4月28日，美国阿肯色州靠近维罗尼亚小镇的郊区，龙卷风过后，一面美国国旗插在一部破损的改装车上。 REUTERS/Carlo Allegri 我当时在报道扫过阿肯色州导致35人死亡的龙卷风。我决定开车去维罗尼亚小镇，在飞机上看这片区域的损失颇为惨重。当我注意到成堆的碎石上有一辆老式改装车，我想这会是一张见证美国对抗大灾难的恢复力和勇气的好照片。照片里车和房子的主人Dan Wasson抱着妻子和女儿蜷缩在房子里，最终死于龙卷风。--摄影师Carlo Allegri

4月28日，美国阿肯色州靠近维罗尼亚小镇的郊区，龙卷风过后，一面美国国旗插在一部破损的改装车上。 REUTERS/Carlo Allegri 我当时在报道扫过阿肯色州导致35人死亡的龙卷风。我决定开车去维罗尼亚小镇，在more

2014年 12月 19日 星期五
4月28日，美国阿肯色州靠近维罗尼亚小镇的郊区，龙卷风过后，一面美国国旗插在一部破损的改装车上。 REUTERS/Carlo Allegri 我当时在报道扫过阿肯色州导致35人死亡的龙卷风。我决定开车去维罗尼亚小镇，在飞机上看这片区域的损失颇为惨重。当我注意到成堆的碎石上有一辆老式改装车，我想这会是一张见证美国对抗大灾难的恢复力和勇气的好照片。照片里车和房子的主人Dan Wasson抱着妻子和女儿蜷缩在房子里，最终死于龙卷风。--摄影师Carlo Allegri
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3月22日，委内瑞拉加拉加斯，两名反政府示威者当街热吻。 REUTERS/Christian Veron 我当时在报道加拉加斯反政府的集会。因几名学生设置路障而被捕，所以示威者准备组织一次反击来对抗警察。但此时具有讽刺意味的是，一个政府官员的女儿手上拿着石块出现，走到她的男朋友面前吻他。这张照片之所以独特是因为捕捉到了一些不同于平常催泪弹或者枪击的画面，而是在混乱中一种私人亲密的时刻，体现灵魂和内心的照片。--摄影师Christian Veron

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3月22日，委内瑞拉加拉加斯，两名反政府示威者当街热吻。 REUTERS/Christian Veron 我当时在报道加拉加斯反政府的集会。因几名学生设置路障而被捕，所以示威者准备组织一次反击来对抗警察。但此时具有讽刺意味的是，一个政府官员的女儿手上拿着石块出现，走到她的男朋友面前吻他。这张照片之所以独特是因为捕捉到了一些不同于平常催泪弹或者枪击的画面，而是在混乱中一种私人亲密的时刻，体现灵魂和内心的照片。--摄影师Christian Veron
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6月13日，美国德克萨斯州，几天前的地面坍塌导致一所房屋的一部分掉落到惠特尼湖，房主烧毁了价值70万美元的房屋。 REUTERS/Brandon Wade 因为悬崖坍塌导致房屋边缘掉落到惠特尼湖，房主出于安全原因决定把房子烧毁，我们受邀以航拍角度来记录事件。--摄影师Brandon Wade

6月13日，美国德克萨斯州，几天前的地面坍塌导致一所房屋的一部分掉落到惠特尼湖，房主烧毁了价值70万美元的房屋。 REUTERS/Brandon Wade 因为悬崖坍塌导致房屋边缘掉落到惠特尼湖，房主出于安全原因决定more

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6月13日，美国德克萨斯州，几天前的地面坍塌导致一所房屋的一部分掉落到惠特尼湖，房主烧毁了价值70万美元的房屋。 REUTERS/Brandon Wade 因为悬崖坍塌导致房屋边缘掉落到惠特尼湖，房主出于安全原因决定把房子烧毁，我们受邀以航拍角度来记录事件。--摄影师Brandon Wade
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