路透年度图片--新闻背后

8月3日，索马里摩加迪沙，三名男子因杀害平民和策划袭击总统府被索马里军事法庭判死刑，由行刑队执行。 REUTERS/Feisal Omar 我正报道被指控是伊斯兰激进组织成员的三名索马里男子的死刑。我拍照的时候被绑在杆more

8月3日，索马里摩加迪沙，三名男子因杀害平民和策划袭击总统府被索马里军事法庭判死刑，由行刑队执行。 REUTERS/Feisal Omar 我正报道被指控是伊斯兰激进组织成员的三名索马里男子的死刑。我拍照的时候被绑在杆上的三名男子还未被处刑，他们被射杀的那一刻，可以看到血不断地从他们头部、胸部和腹部涌出，他们几乎当场死亡，相关人员不允许我拍尸体的照片。看着他们就绑在杆子上，不能逃走只能等死，这让我很震惊。--摄影师Feisal Omar

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