最后的香格里拉--不丹 BHUTAN

大西丘宗(Tashichhodzong)由数座大楼围成四方形，内有天井和塔楼，超过一百间以上的各式房间及僧院，各有其功用，除了是宗教上的精神中心，也是不丹的国会，为全国最高政教机关。(摄于2010年4月27日) REUTmore