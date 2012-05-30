最后的香格里拉--不丹 BHUTAN
不丹在喜马拉雅山脉上，位于印度和中国之间，拥有未受破坏的美景、安宁的生活和古朴的环境，被誉为“最后的香格里拉”。(2012年5月21日，不丹首都廷布，学生们放学后回家。) REUTERS/Singye Wangchuk
不丹的传统服装，男子的长袍叫做“果”(gho)，女子的衣服叫做“基拉”(kira)。女人的衣服是一根长长的织布，将其绕身体裹在衬衫外面，并用银色的扣子将其固定在肩膀处。为了保持不丹的传统，不丹国王规定全民上学上班都必须穿more
男人传统服装“果”是缝制的长袍，穿的时候要将它拖至地面，然后拉到膝盖处，在腰部系上手工编织的腰带。整套服装还要配上长袜和鞋子，或传统手工制作的长靴。(2003年8月21日，学生们坐在地上聊天。) REUTERS/Kamamore
2008年11月6日，廷布，第四世国王的王后们参加旺楚克加冕为第五世国王的仪式。根据宪法规定，新国王的作用非常有限，但是仍将继续进行道德领导。 REUTERS/Desmond Boylan
2011年10月13日，不丹旧都普那卡，31岁的不丹国王吉格梅·凯萨尔·纳姆耶尔·旺楚克迎娶比他小十岁的平民女子吉增·佩玛(Jetsun Pema)。 REUTERS/Adrees Latif
首都廷布是不丹的行政和宗教中心，名胜多为庙宇和带有宗教色彩的城堡。(5月21日，一名交警在街道上指挥交通。) REUTERS/Singye Wangchuk
佛教是不丹的国教，75%的不丹人信奉佛教，25%的人信印度教。很多人家中都摆着佛龛。(2011年10月11日，僧侣们在德钦頗章寺准备诵经。) REUTERS/Adrees Latif
高169英尺的金刚座释迦牟尼佛像位于Kuensel Phodrang，坐落在Wangchu河畔高100公尺的山坡上，俯瞰整个廷布市。(摄于2012年5月20日) REUTERS/Singye Wangchuk
虎穴寺凌驾于帕罗峡谷700多米的悬崖峭壁上。传说虎穴寺得名于莲花生大师，当年他曾骑着老虎到此修行。据说，有很多信徒试图进入寺庙但因地势险峻而失足坠落身亡。(摄于2011年10月16日) REUTERS/Adrees Lamore
2011年3月16日，帕罗河谷，女孩们坐在帕罗宗—日蓬堡外面。帕罗宗—日蓬堡是不丹最为知名的寺庙，是不丹建筑里的代表之一，建于1644年，而现在是政府办公场所、帕罗法院及宗教协会所在地。REUTERS/Michael Smore
大西丘宗(Tashichhodzong)由数座大楼围成四方形，内有天井和塔楼，超过一百间以上的各式房间及僧院，各有其功用，除了是宗教上的精神中心，也是不丹的国会，为全国最高政教机关。(摄于2010年4月27日) REUTmore
2009年9月3日，萨姆德鲁琼卡尔，僧侣们打排球。 REUTERS/Singye Wangchuk
2012年5月20日，廷布，两位妇女坐在寺庙外面聊天。 REUTERS/Singye Wangchuk
2009年11月19日，一名交易员在皇家不丹证券交易所内工作。 REUTERS/Adnan Abidi
2009年7月22日，一名女子使用眼镜观看日食。 REUTERS/Singye Wangchuk
2006年10月23日，两名女子背着孩子在菜市场内购物。 REUTERS/Gopal Chitrakar
2008年3月24日，人们排队在投票站为议会选举投票。 REUTERS/Desmond Boylan
2009年7月30日，两头牛在公路中间打架。 REUTERS/Singye Wangchuk
2012年5月23日，人们在不丹射箭场参加射箭比赛。射箭是不丹全国盛行的运动，许多村子都会定期举行这样的竞赛。 REUTERS/Singye Wangchuk
2010年9月22日，学生们透过教室的窗户向外张望。 REUTERS/Singye Wangchuk
2009年11月15日，廷布郊区小村Kabesa，一名店主与顾客聊天，墙上绘有生殖崇拜的图案，不丹人认为绘此图案有驱邪避凶的功能。 REUTERS/Adnan Abidi
2009年11月14日，不丹与印度边界小村Kamji，学生们坐在围栏上。 REUTERS/Adnan Abidi
一个玩耍的孩子。 REUTERS/Adnan Abidi