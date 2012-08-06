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博尔特延续“飞人”荣耀 Bolt Wins 2012

作者
KAI PFAFFENBACH
2012年 8月 6日 星期一

2012年8月5日，男子百米飞人大战在伦敦奥林匹克体育场举行，牙买加选手博尔特(Usain Bolt)以9秒63成功卫冕，打破了奥运会纪录并创造出人类历史上跑出的第二快成绩。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

2012年 8月 6日 星期一
2012年8月5日，男子百米飞人大战在伦敦奥林匹克体育场举行，牙买加选手博尔特(Usain Bolt)以9秒63成功卫冕，打破了奥运会纪录并创造出人类历史上跑出的第二快成绩。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
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作者
KAI PFAFFENBACH
2012年 8月 6日 星期一

博尔特(右)揽着队友、获得银牌的布雷克(Yohan Blake)。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

2012年 8月 6日 星期一
博尔特(右)揽着队友、获得银牌的布雷克(Yohan Blake)。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
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作者
DAVID GRAY
2012年 8月 6日 星期一

美国选手加特林(Justin Gatlin)与博尔特。加特林获得铜牌。 REUTERS/David Gray

2012年 8月 6日 星期一
美国选手加特林(Justin Gatlin)与博尔特。加特林获得铜牌。 REUTERS/David Gray
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作者
MICHAEL DALDER
2012年 8月 6日 星期一

博尔特参加比赛。REUTERS/Michael Dalder

2012年 8月 6日 星期一
博尔特参加比赛。REUTERS/Michael Dalder
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作者
MICHAEL DALDER
2012年 8月 6日 星期一

博尔特在跑道上奔跑。REUTERS/Michael Dalder

2012年 8月 6日 星期一
博尔特在跑道上奔跑。REUTERS/Michael Dalder
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作者
CATHAL MCNAUGHTON
2012年 8月 6日 星期一

博尔特的比赛画面。 REUTERS/Cathal McNaughton

2012年 8月 6日 星期一
博尔特的比赛画面。 REUTERS/Cathal McNaughton
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作者
CATHAL MCNAUGHTON
2012年 8月 6日 星期一

博尔特首先越过终点线。 REUTERS/Cathal McNaughton

2012年 8月 6日 星期一
博尔特首先越过终点线。 REUTERS/Cathal McNaughton
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作者
KAI PFAFFENBACH
2012年 8月 6日 星期一

博尔特越过终点。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

2012年 8月 6日 星期一
博尔特越过终点。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
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作者
MAX ROSSI
2012年 8月 6日 星期一

博尔特摆出经典姿势庆祝夺冠。REUTERS/Max Rossi

2012年 8月 6日 星期一
博尔特摆出经典姿势庆祝夺冠。REUTERS/Max Rossi
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作者
KAI PFAFFENBACH
2012年 8月 6日 星期一

一名摄影记者拍摄夺冠的博尔特。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

2012年 8月 6日 星期一
一名摄影记者拍摄夺冠的博尔特。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
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作者
KAI PFAFFENBACH
2012年 8月 6日 星期一

人们拥抱博尔特。REUTERS/Kai Pfaffenbach

2012年 8月 6日 星期一
人们拥抱博尔特。REUTERS/Kai Pfaffenbach
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作者
MARK BLINCH
2012年 8月 6日 星期一

众多摄影记者拍摄庆祝夺冠的博尔特。REUTERS/Mark Blinch

2012年 8月 6日 星期一
众多摄影记者拍摄庆祝夺冠的博尔特。REUTERS/Mark Blinch
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作者
KAI PFAFFENBACH
2012年 8月 6日 星期一

博尔特(右)拥抱队友、第二名的布雷克。REUTERS/Kai Pfaffenbach

2012年 8月 6日 星期一
博尔特(右)拥抱队友、第二名的布雷克。REUTERS/Kai Pfaffenbach
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作者
KAI PFAFFENBACH
2012年 8月 6日 星期一

一名摄影师拍摄做出经典姿势的博尔特。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

2012年 8月 6日 星期一
一名摄影师拍摄做出经典姿势的博尔特。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 8月 6日 星期一

博尔特披着牙买加国旗。REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 8月 6日 星期一
博尔特披着牙买加国旗。REUTERS/Lucy Nicholson
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