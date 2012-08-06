博尔特延续“飞人”荣耀 Bolt Wins 2012

2012年8月5日，男子百米飞人大战在伦敦奥林匹克体育场举行，牙买加选手博尔特(Usain Bolt)以9秒63成功卫冕，打破了奥运会纪录并创造出人类历史上跑出的第二快成绩。 REUTERS/Kai Pfaffenbach