年度图片(商业类) Business of the Year 2012
2012年1月8日，美国新罕布什尔州曼彻斯特，“占领”运动营地散落的标语。 REUTERS/Eric Thayer
1月18日，英国伦敦，一名“占领”运动抗议者站在高级法院外面。当日，英国高等法院一名法官裁定伦敦证交所门外的示威者营地应被移除。 REUTERS/Stefan Wermuth
9月16日，美国纽约，一名示威者打印其有关“占领华尔街”运动的故事。17日是“占领华尔街”运动一周年纪念日，示威者在美国金融中心华尔街附近展开大规模示威，并与警方爆发激烈冲突。 REUTERS/Eduardo Munoz
5月17日，西班牙马德里证交所，一名工作人员布置投资基金颁奖晚宴的舞台。受穆迪下调西班牙16家银行评级的影响，IBEX 35指数开盘后下跌了近2%。 REUTERS/Paul Hanna
1月11日，美国加州门洛帕克办公园区，一名员工在社交网站Facebook新总部的信息板上留言。Facebook的新总部占地57英亩(约合23.1万平方米)，内有9幢建筑，可容纳9,000人。REUTERS/Robert more
2月12日，新加坡，记者拍摄波音787“梦想客机”经济舱。 REUTERS/Edgar Su
2月5日，葡萄牙里斯本，街头矗立着破损的欧元广告牌。欧盟将在7月引进被称为欧洲稳定机制(ESM)的永久性救援基金。 REUTERS/Jose Manuel Ribeiro
3月16日，印度加尔各答，一名摊贩在批发市场售卖洋葱。印度财政部长齐丹巴南表示，预计今年经济增长率将在5.5%-6.0%；预计明年经济增长率将回升到7%，除非有意外情况发生；目前通胀处于“无法接受的水准”。 REUTERmore
2月28日，印度加尔各答，一名罢工司机坐在出租车上休息。逾80万印度民众参加始于28日的罢工活动，抗议物价上涨，反对将国有公司私有化的提议。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
3月19日，巴基斯坦拉合尔，一名男子在公园里售卖气球和玩具。REUTERS/Mohsin Raza
4月23日，奥地利Schwechat，奥地利航空公司员工抵达机场参加一个劳资联合委员会会议。德国航空业巨头汉莎航空集团表示，汉莎客运不排除强制裁员的可能性，以提高公司的收益。汉莎航空已对后期表现不佳的子公司采取了强硬措施more
4月28日，希腊雅典宪法广场，员工在议会大楼顶部更换国旗。 REUTERS/Yannis Behrakis
4月25日，西班牙奥维耶多，一名男子装扮成“Superpublica”，参加学生抗议活动。“Superpublica”是一个虚构的、维护公共教育的超级英雄。 REUTERS/Eloy Alonso
4月9日，朝鲜平壤，妇女们在金正淑纺织厂内工作。金正淑是朝鲜著名的抗日女英雄，亦是朝鲜开国领袖金日成的妻子。 REUTERS/Bobby Yip
6月1日，广东惠州，“山寨”版奥地利小镇哈尔斯塔特开门迎客。该小镇由中国五矿建设公司投资9.4亿美元建成，可能是中国迄今最大手笔的“山寨”尝试。 REUTERS/Tyrone Siu
7月30日，上班族经过美国纽约证交所。 REUTERS/Brendan McDermid
9月29日，德国法兰克福，一名男子装扮成小丑在欧洲中央银行前面参加反资本主义示威活动。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
10月12日，日本东京，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯蒂娜·拉加德(左)参加IMF年会大合影时向日本财务大臣城岛光力(Koriki Jojima)行屈膝礼。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月9日，日本东京，日本央行行长白川方明(MasaakiShirakawa)向出席国际货币基金组织东京年会的代表们发表讲话。白川方明11月表示，日本央行将继续采取有力的宽松货币政策。 REUTERS/Toru Hanamore
10月9日，英国伦敦，街头艺术家完成一幅艺术家谢泼德·费尔雷(Shepard Fairey)的作品。英国首相卡梅伦称，国际货币基金组织(IMF)最新报告强调英国不应偏离当前削减赤字和提振经济的计划。 REUTERS/Anmore