柬埔寨前国王西哈努克在北京辞世 Sihanouk Dies
柬埔寨王国政府10月15日晨发布官方公告称，柬埔寨前国王诺罗敦·西哈努克(Norodom Sihanouk)当天凌晨在北京逝世，终年90岁。(2011年10月17日，柬埔寨金边，工人们搬动一个饭店悬挂的西哈努克画像。) REUTERS/Samrang Pring
西哈努克因自然原因于北京时间15日凌晨两点在北京医院逝世。(2012年1月19日，西哈努克抵达柬埔寨金边国际机场。) REUTERS/Samrang Pring
柬埔寨政府将把西哈努克的遗体从北京迎回金边，在王宫举行传统葬礼。(2011年11月9日，金边，一个学生在庆祝柬埔寨独立58周年活动中拿着西哈努克的画像。) REUTERS/Samrang Pring
西哈努克逝世前患有癌症、糖尿病及高血压等疾病，在北京休养并接受治疗。(摄于2011年10月30日，金边) REUTERS/Samrang Pring
西哈努克生于1922年10月31日，1941年4月被王位委员会推选为国王。1953年领导柬埔寨取得国家独立，结束了法国长达90多年的殖民统治。(摄于2011年10月27日，金边国际机场) REUTERS/Samrang Pring
2011年11月9日，金边，学生举着西哈努克的画像，庆祝柬埔寨独立58周年。 REUTERS/Samrang Pring
2011年10月27日，西哈努克抵达金边国际机场。REUTERS/Samrang Pring
2010年6月22日，金边国际机场，西哈努克乘坐飞机。 REUTERS/Chor Sokunthea
2006年9月2日，金边国际机场，西哈努克与妻子Monineath。 REUTERS/Chor Sokunthea
1991年6月3日，印尼雅加达，访问印尼的西哈努克(右)与前印尼总统苏哈托(Suharto)会谈。 REUTERS/Enny Nuraheni /File
2011年10月30日，金边，西哈努克在皇宫发表讲话。 REUTERS/Samrang Pring