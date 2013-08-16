天价尤物 Can You Afford it? 2013
2013年8月5日，英国首都伦敦的佳士得拍卖行，一个孩子与一个巨型摇摆木马合影。这个巨型摇摆木马估价约为2.5万至4万英镑。 REUTERS/Suzanne Plunkett
7月27日，在台北宠物展上，一个镶嵌着钻石的宠物骨灰盒。这个宠物殡葬服务，包含骨灰盒、为期25年的墓园等，售价约为12万新台币。 REUTERS/Pichi Chuang
7月24日，美国迈阿密，已故设计师詹尼·范思哲豪宅内的套房。这栋豪宅占地23,000平方英尺，是詹尼·范思哲在1993年购买，仅装修改建就花费了3,300万美元。REUTERS/Gaston De Cardenas
5月17日，英国伦敦，一名邦瀚斯拍卖行的工作人员展示法兰西第一帝国皇帝拿破仑的死亡面具。REUTERS/Paul Hackett
3月1日，英国伦敦，凯莉泰勒拍卖行展示已故王妃戴安娜曾穿过的Catherine Walker刺绣粉色丝绸礼服。为1992年2月戴安娜王妃造访印度所设计。 REUTERS/Suzanne Plunkett
3月27日，英国伦敦，佳士得拍卖行的专家展示现已灭绝的象鸟蛋化石。这枚象鸟蛋化石大约产生于17世纪前，目前已经完全石化，直径约21cm，高30cm，比普通的鸡蛋大100倍左右，重量则达到2万-3万磅。 REUTERS/Smore
5月7日，瑞士日内瓦，一名模特展示意大利老牌女影星吉娜·劳洛勃丽的一套意大利珠宝品牌宝格丽出品的首饰。全套珠宝在苏富比拍卖会上共拍得近500万美元。 REUTERS/Denis Balibouse
4月24日，纽约拍卖行展示女星莎拉·杰西卡·帕克在热门美剧《欲望都市》中所穿的鞋子。REUTERS/Brendan McDermid
2月11日，法国巴黎，德鲁奥拍卖行展示流行歌手Lady Gaga在巡回演唱会上所穿的银色高跟鞋，估价为8000到10000欧元。 REUTERS/Christian Hartmann
1月19日，美国亚利桑那州斯科茨代尔市，曾在上世纪60年代《蝙蝠侠》电视剧和电影中出现的首辆蝙蝠车在巴雷特-杰克逊旧车拍卖行被拍卖，成交价为420万美元。拍卖商称这辆1966年的“蝙蝠侠”坐骑堪称好莱坞历史上最著名的车辆more
4月30日，瑞士日内瓦，一颗无色梨形钻石，净度为“无暇”级，颜色为“D”级，重101.73克拉，在佳士得拍卖会上以超过2,600万美元的价格成交，刷新纪录。 REUTERS/Denis Balibouse
4月8日，香港苏富比重要中国瓷器及工艺品2013年春季拍卖会在香港会议展览中心举行，上海古玩收藏家张永珍博士珍藏的康熙御制珐琅彩莲花图盌以7,400万港元成交。 REUTERS/Bobby Yip
5月7日，瑞士日内瓦，苏富比拍卖行工作人员展示一枚重74.53克拉的黄钻石。这枚钻石曾属于波斯“喀佳尔王朝”的末代皇帝所有，最终以239万美元卖出。 REUTERS/Denis Balibouse
1月5日，日本东京筑地鱼市迎来新年首个交易日，首批金枪鱼拍出史上最高价，其中一条重达222公斤的蓝鳍鲔金枪鱼拍出1.55亿日元(约合177万美元)的天价。 REUTERS/Toru Hanai
5月7日，瑞士日内瓦，苏富比拍卖“no 10”编号Royal Oak Chronograph Leo Messi皇家橡树系列梅西限量版腕表。拍得此枚限量版腕表的买家还会得到梅西亲笔签名的阿根廷国家队10号球衣，以及有梅西more
6月7日，英国伦敦，苏富比拍卖行员工展示来自英国名门望族的后文艺复兴时期罗马古式华丽大理石镶嵌桌面，产自16世纪后期，估价为80万至120万英镑。 REUTERS/Luke MacGregor
2012年7月20日，英国德比郡Etwall，英国查尔斯王子与戴安娜王妃婚礼日早餐吃剩的一个烤面包片获拍230英镑。曾经在白金汉宫工作的一名女佣的母亲在1981年查尔斯大婚期间前往探望女儿，带走了查尔斯结婚当天早餐剩下的more
2012年9月28日，为庆祝“007”邦德登上大银幕50周年，英国伦敦佳士得拍卖行则拍卖邦德电影相关物品来捐助慈善机构，一名工作人员展示《007:大破天幕危机 》拍摄时的场记板。REUTERS/Stefan Wermutmore
男星丹尼尔·克雷格在《大战皇家赌场》穿过的游泳裤，以4.45万英镑结标。 REUTERS/Stefan Wermuth
10月17日，瑞士日内瓦，苏富比拍卖行展示曾属于西班牙王后维多利亚·尤金娜的一枚手镯。这件1920年代的卡地亚手镯镶有海螺珍珠、珐琅和钻石，估价在80万至140万美元之间。 REUTERS/Denis Balibouse
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