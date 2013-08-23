天价商品大搜罗 Can You Afford it? 2013

1月19日，美国亚利桑那州斯科茨代尔市，曾在上世纪60年代《蝙蝠侠》电视剧和电影中出现的首辆蝙蝠车在巴雷特-杰克逊旧车拍卖行被拍卖，成交价为420万美元。拍卖商称这辆1966年的“蝙蝠侠”坐骑堪称好莱坞历史上最著名的车辆more

1月19日，美国亚利桑那州斯科茨代尔市，曾在上世纪60年代《蝙蝠侠》电视剧和电影中出现的首辆蝙蝠车在巴雷特-杰克逊旧车拍卖行被拍卖，成交价为420万美元。拍卖商称这辆1966年的“蝙蝠侠”坐骑堪称好莱坞历史上最著名的车辆之一，已经成为历代“蝙蝠侠”作品中蝙蝠车仿效的对象。 REUTERS/Joshua Lott

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