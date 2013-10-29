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吉普车撞天安门金水桥事件 Tiananmen

2013年 10月 29日 星期二

2013年10月28日12时05分许，一辆吉普车由北京南池子南口闯入长安街便道，由东向西行驶撞向天安门金水桥护栏后起火，造成5人死亡，38人受伤。 REUTERS/Jason Lee

2013年 10月 29日 星期二
2013年10月28日12时05分许，一辆吉普车由北京南池子南口闯入长安街便道，由东向西行驶撞向天安门金水桥护栏后起火，造成5人死亡，38人受伤。 REUTERS/Jason Lee
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2013年 10月 29日 星期二

肇事车内的3人死亡，另有2名游客死亡，1人是菲律宾籍女游客，另1人是广东省男游客。38名受伤人员中包括3名菲律宾籍游客以及1名日本籍男游客。 REUTERS/Jason Lee

2013年 10月 29日 星期二
肇事车内的3人死亡，另有2名游客死亡，1人是菲律宾籍女游客，另1人是广东省男游客。38名受伤人员中包括3名菲律宾籍游客以及1名日本籍男游客。 REUTERS/Jason Lee
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2013年 10月 29日 星期二

天安门周边主要道路一度临时封闭，警方对周边地区采取了疏散措施。 REUTERS/Jason Lee

2013年 10月 29日 星期二
天安门周边主要道路一度临时封闭，警方对周边地区采取了疏散措施。 REUTERS/Jason Lee
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2013年 10月 29日 星期二

下午13时09分，现场交通恢复正常。 REUTERS/Jason Lee

2013年 10月 29日 星期二
下午13时09分，现场交通恢复正常。 REUTERS/Jason Lee
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2013年 10月 29日 星期二

警察在设置障碍物以清理车祸现场。 REUTERS/Jason Lee

2013年 10月 29日 星期二
警察在设置障碍物以清理车祸现场。 REUTERS/Jason Lee
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2013年 10月 29日 星期二

一名目击的外国游客称，她听到一声爆炸，而后汽车起火。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2013年 10月 29日 星期二
一名目击的外国游客称，她听到一声爆炸，而后汽车起火。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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2013年 10月 29日 星期二

相关部门正在对事件开展调查。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2013年 10月 29日 星期二
相关部门正在对事件开展调查。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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2013年 10月 29日 星期二

中国外交部发言人华春莹对事件是否属于恐怖袭击表示具体情况不清楚，拒绝进一步置评。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2013年 10月 29日 星期二
中国外交部发言人华春莹对事件是否属于恐怖袭击表示具体情况不清楚，拒绝进一步置评。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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