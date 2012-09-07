神秘的驱魔仪式 Casting Out Demons

2011年6月26日，西班牙北部小镇Castrillo de Murcia迎来基督圣体节，为庆祝这个节日，成年男子会扮成魔鬼，在新生婴儿父母的同意下，从新生婴儿身上跳过。扮演魔鬼的人身着传统服装，挥着鞭子和棍子以“净化”more

2011年6月26日，西班牙北部小镇Castrillo de Murcia迎来基督圣体节，为庆祝这个节日，成年男子会扮成魔鬼，在新生婴儿父母的同意下，从新生婴儿身上跳过。扮演魔鬼的人身着传统服装，挥着鞭子和棍子以“净化”婴儿，为其驱魔祝福。 REUTERS/Felix Ordonez

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