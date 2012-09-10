神秘的驱魔仪式 Casting Out Demons
2012年7月7日，哥伦比亚考卡山谷省，人称“赫耳墨斯修士”的赫耳墨斯·希弗恩特斯为被幽灵附身的一名男子驱魔。希弗恩特斯表示他在过去25年时间里共举行超过3.5万场驱魔仪式。 REUTERS/Jaime Saldarriaga
现年23岁的吉瑟勒·马鲁兰达在驱魔仪式中被火环绕。(摄于9月5日，考卡山谷省) REUTERS/Jaime Saldarriaga
2008年12月6日，葡萄牙法菲，一名通灵师试图与病人的灵魂交流以达到驱魔目的。REUTERS/Jose Manuel Ribeiro
2005年10月13日，意大利罗马，牧师参加被梵蒂冈认可的驱魔培训课程。 REUTERS/Alessia Pierdomenico
2011年6月26日，西班牙北部小镇Castrillo de Murcia迎来基督圣体节，为庆祝这个节日，成年男子会扮成魔鬼，在新生婴儿父母的同意下，从新生婴儿身上跳过。扮演魔鬼的人身着传统服装，挥着鞭子和棍子以“净化”婴儿，为其驱魔祝福。 REUTERS/Felix Ordonez
2010年7月22日，印度北方邦巴瑞利，一个据称被恶魔附身的信徒来到圣地Sufi Saint Shahdaana Wali，期望能驱除恶魔。该圣地已拥有700年的历史，信徒们来到此地为家人祈福，及参加各种当地的仪式驱魔。 REUTERS/Adnan Abidi
2011年8月26日，巴西圣保罗，一名巫班达信徒在仪式中进入迷幻状态。巫班达仪式是一种结合了非洲天主教和当地土著信仰的宗教，是非裔巴西人的宗教。 REUTERS/Nacho Doce
2012年6月24日，韩国仁川，一名萨满巫师举行为渔民祈福的仪式。 REUTERS/Choi Dae-woong
2012年2月21日，北京，表演者们在雍和宫等待参加“打鬼”仪式。雍和宫在每年农历正月二十四至二月初一的“大愿法会”期间，都要跳藏传佛教的法舞，或称跳布扎，俗称“打鬼”，以驱逐邪祟，祈求吉祥。 REUTERS/Jason Lee
2009年8月11日，青海同仁，一名“山神”上身的藏族男子在“山神”离开身体后休息。当地居民认为“山神”每年夏天会附在一名村民身上拜访当地村民。 REUTERS/Christina Hu
2012年3月21日，印尼巴厘岛吉安雅县，当地人在安宁日前举行恶魔大游行，庆祝新年的到来。在安宁日的前一天，当地的居民献祭神明、以酒肉供养恶魔，接着在乐声中游行、喧哗，驱赶恶魔。REUTERS/Beawiharta
2012年3月3日，泰国佛统府，一年一度的泰国纹身节在Wat Bang Phra庙举行，一名信徒模仿身上的纹身造型。每年有数千名泰国男子来到佛统府纹身，他们相信纹身具有神秘的力量，可以驱魔避邪。 REUTERS/Sukree Sukplang
2009年7月24日，海地北平原，一名信徒参加大规模巫毒教仪式。数以千计的巫毒教信徒在节日里会献祭牲畜，在泥潭中祈祷，以祈求好运及财富。REUTERS/ Eduardo Munoz
2005年3月27日，海地小村苏韦南斯，巫毒教信徒帮助一名被恶魔附身的女子驱魔。 REUTERS/Daniel Morel DM/SV
2011年3月8日，墨西哥瓦哈卡附近的San Martin Tilcajete，两名年轻人在圣灰节前将全身涂满油和灰烬以抵挡恶灵。 REUTERS/Jorge Luis Plata
2012年7月17日，尼泊尔巴德岗，人们在甘塔卡尔纳节(Ghantakarna)中烧毁恶魔甘塔卡尔纳的复制品，象征着消灭恶魔。根据传说，恶魔甘塔卡尔纳会从当地居民的家中偷走孩子及妇女。 REUTERS/Navesh Chitrakar
2010年8月19日，马来西亚吉隆坡郊外，一名男子在中元节烧纸钱供鬼神。REUTERS/Bazuki Muhammad
2009年3月8日，斯里兰卡小村Anawatuna，在每年3月举行的传统达玛杜瓦节上，一个女孩在燃烧的炭火中行走以驱魔祈福。 REUTERS/ Nir Elias
2008年10月7日，马来西亚吉隆坡，参加九皇大帝庙会的华人走过炭火堆。九皇大帝节是一年一度的节庆，在每年农历9月举行为期9天的庆祝活动。期间，人们通过素食、穿刺等方式来净化灵魂、祈求好运。 REUTERS/Zainal Abd Halim
2008年4月16日，云南双柏县，彝族男子跳起老虎笙。老虎笙是云南彝族远古时期(新石器时代)一种消灾驱邪，纳吉迎祥的原始文化，融汇了宗教、文学、社会和民俗学的原生态舞蹈，属巫术文化。 REUTERS/Stringer
1998年7月26日，一名巴勒斯坦驱魔者使用古兰经为一名男子驱魔。REUTERS/File
2007年7月15日，科特迪瓦Aniassue，一名巫医给婴儿驱病。 REUTERS/ Luc Gnago