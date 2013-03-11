盘点明星设计师 Celebrity designers
“贝嫂”维多利亚在2006年推出DVB品牌服饰，着重于简洁、大气的风格。DVB源自David Beckham的字母简写，中间的V是Victoria的首字母。维多利亚又在2011年推出自己的副线品牌Victoria by more
乐坛天后蕾哈娜转战时尚界，与英国著名时装品牌River Island跨界合作，新品于2013年春季上市。早在2011年，蕾哈娜就曾于阿玛尼合作推出自己设计的第一系列。 REUTERS/Neil Hall
现年26岁的奥尔森姐妹完成从童星到设计师的华丽转身，俩人创造一系列时尚品牌，并于2012年获得美国时装设计师协会大奖“年度女装设计师”奖，其销售额突破10亿美元。 REUTERS/Lucas Jackson
美国“NoDoubt”乐团主唱格温·史蒂芬妮于2004年创立服装品牌L.A.M.B.。 REUTERS/Eric Thayer
美国说唱音乐教父Jay-Z于1995年创立Rocawear品牌，凭借嘻哈文化与音乐时尚融合的独特魅力，迅速发展为风靡全球的潮流代表品牌，年销售额达10亿美金。 REUTERS/Pool
英国超模凯特·莫斯早在2007年就与英国高街品牌Top Shop展开合作，掀起数波抢购狂潮。 REUTERS/Kevin Coombs
美国流行乐小天王贾斯汀·汀布莱克于2005年涉足时尚界，与老友特雷斯·阿亚拉共同创立服装品牌“William Rast”。 REUTERS/Carlo Allegri
美国流行天后碧昂斯在2005年与母亲合作推出服装品牌 House Of Dereon。 REUTERS/John Kolesidis
美国时尚偶像妮可·里奇在2008年推出自己担任设计师的首饰品牌House of Harlow，并凭借1960系列配饰获得“年度女企业家”的殊荣。 REUTERS/Mario Anzuoni
“吹牛老爹”肖恩·康布斯被称为最具商业头脑的艺人之一，他早在1991年就创立了自己的服装品牌Sean John，随后涉足更多领域，与苹果、阿迪达斯及雅诗兰黛展开跨界合作。 REUTERS/Eric Thayer
美国红星杰西卡·辛普森于2004年创立时尚品牌“Jessica Simpson Collection”，2005年正式推出一系列自创品牌的服装鞋履及配饰。 REUTERS/Hans Deryk
著名爱尔兰U2乐队主唱Bono和在2005年与妻子Ali Hewson、设计师Rogan Gregory一起创立环保服装品牌Edun。 REUTERS/Gary Hershorn
“嘻哈天王”坎耶·韦斯特在2011年投身设计师行列，在巴黎时装周上推出自己操刀设计的品牌DW，获得时尚界的认同。 REUTERS/Lucas Jackson
拉丁天后詹妮弗·洛佩兹拥有自己的服装品牌“J.Lo by Jennifer”，在2005年发展另一系列服饰“Sweetface”，洛佩兹在香水界的创业代表作“Glow by J.Lo”则打破了多个销售纪录。 REUTERmore
英国女星西耶娜·米勒在2007年与身为设计师的姐姐赛瓦纳·米勒推出自创品牌Twelve8Twelve。 REUTERS/Lucas Jackson
全美优质偶像希拉里·达芙在2004年推出自己的服装品牌“Stuff by Duff”，产品在美国、加拿大和澳大利亚一经推出就受到大众的喜爱，她还与DKNY Jeans合作设计名为Femme for DKNY Jeans的more
美国说唱歌手50 Cent推出嘻哈系列服装G-Unit。 REUTERS/Mario Anzuoni
“英国第一美人”超模伊丽莎白·赫莉在2005年推出自己操刀设计的品牌泳装“伊莉莎白.赫莉的海滩”。 REUTERS/File
名媛妮基·希尔顿拥有属于自己的服装生产线，2002到2005年一直为日本的SamanthaThavasa公司设计女式手提袋。2007年，妮基·希尔顿开创了以自己名字命名的第二条生产线。 REUTERS/Eric Thaymore
澳大利亚超模艾拉·麦克弗森在1990年创立的“艾尔·麦克弗森内子内衣”在亚洲地区、澳大利亚、新西兰和英国发展得如火如荼，销售总额平均每年达到7000万美元。 REUTERS/Alessia Pierdomenico
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