名人抗议忙 Celebrity Protesters
2014年9月21日，美国纽约，男星莱昂纳多•迪卡普里奥参加应对气候变化大游行。此次大游行是为9月23日召开的联合国气候变化峰会而举办的，获得了联合国和纽约市政府的支持，是史上最大规模的应对气候变化游行之一。 REUTEmore
为了唤起民众的广泛关注，纽约市长白思豪(左)、法国外交部长洛朗•法比尤斯(左三)、著名动物学家珍妮•古道尔(中) 等众多国际名流也参与到游行的队伍中。 REUTERS/Carlo Allegri
2014年8月18日，美国密苏里州弗格森，著名说唱歌手Nelly加入示威活动，抗议黑人青年布朗遭白人警察枪杀。REUTERS/Lucas Jackson
2013年11月15日，法国巴黎，玛丽昂•歌迪亚(Marion Cotillard) 同众多绿色和平组织成员在卢浮宫附近进行集会，将自己关在笼中抗议俄罗斯当局拘捕30名“绿色和平”活动家。 REUTERS/Christimore
2014年6月21日，英国伦敦，英国喜剧演员拉塞尔•布兰德在“反紧缩政策”的集会上演讲。 REUTERS/Luke MacGregor
2014年4月28日，美国洛杉矶，演员詹姆斯•克伦威尔加入“善待动物组织”(PETA)在洛杉矶国际机场游行抗议法国航空。据PETA表示，法国航空是世界上唯一一家仍然运送灵长类动物至实验室进行医学实验的航空公司。 REUTmore
2013年10月5日，英国伦敦，著名英式摇滚乐队Blur乐队主唱达蒙•阿尔巴恩与演员裘德•洛在俄罗斯使馆外参加示威活动，抗议俄罗斯扣押“绿色和平”组织成员。 REUTERS/Olivia Harris
2012年7月19日，西班牙马德里，演员哈维尔•巴登(左)参加抗议政府紧缩政策的示威活动。REUTERS/Susana Vera
2012年3月16日，美国华盛顿，著名影星乔治•克鲁尼与其父亲因在华盛顿参与反对苏丹种族冲突的人道主义示威，被美国警方拘留。克鲁尼被捕时正在苏丹驻美国大使馆前参与指挥示威行动，抗议苏丹总统巴希尔阻扰人道主义救援和苏丹和平more
2011年11月30日，美国纽约，《复仇者联盟》中的“绿巨人”马克•鲁法洛(中)与导演乔什•福克斯参加集会抗议水力压裂法。水力压裂法，是开采页岩油气时所使用的一种钻井技术，利用灌入大量具有化学物质的水来压裂地下岩石进行开more
2011年8月30日，美国华盛顿，主演过科幻经典《银翼杀手》的女星达丽尔•汉纳在白宫前被捕，因为她参与了在现场举行的游行示威活动，呼吁奥巴马政府放弃建造石油输送管，转而用清洁能源代替。REUTERS/Jason Reed
2010年9月20日，美国缅因州波特兰，歌手Lady Gaga参加集会发表讲话，炮轰美军现存的同性恋政策，反对政府干涉限制同性恋军人，同性恋军人的权益也应该得到合法的保护。REUTERS/Joel Page
2009年10月23日，加拿大多伦多，前《花花公子》封面女郎帕米拉•安德森参加一个抗议活动，呼吁加拿大政府立即制止境内猎杀海豹的行径。 REUTERS/Mark Blinch
2007年1月27日，美国华盛顿，好莱坞反战人士苏珊•萨兰登(左)与男星肖恩•潘参加一个反对美国政府发动伊拉克战争的示威集会。REUTERS/Joshua Roberts
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香港爆发大规模示威活动，抗议人士发出“占中”威胁，防暴警察周一凌晨施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群。全国人大常委会上月宣布关于香港行政长官普选办法的决定，引发一些香港民众的不满，认为这不是真正意义上的普选，抗议人士发出“占中”威胁。
宗教版的“芭比娃娃” Religious Barbie
近日，阿根廷艺术家玛丽亚内拉•佩雷利(Marianela Perelli)和普尔•保利尼(Pool Paolini)将芭比娃娃设计成了耶稣、圣母玛利亚等圣人形象，并于10月在布宜诺斯艾利斯进行展览。
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Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
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Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
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Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.