名人抗议忙 Celebrity Protesters

2014年9月21日，美国纽约，男星莱昂纳多•迪卡普里奥参加应对气候变化大游行。此次大游行是为9月23日召开的联合国气候变化峰会而举办的，获得了联合国和纽约市政府的支持，是史上最大规模的应对气候变化游行之一。 REUTEmore