查韦斯赢得委内瑞拉总统选举 Chavez revels in victory
2012年10月7日，委内瑞拉举行总统选举，据对90%的选票统计，现任总统查韦斯赢得54.42%的选票，击败反对派总统候选人卡普里莱斯，成功连任。REUTERS/Jorge Silva
身穿标志性红色外套、手持独立英雄西蒙·玻利瓦尔(Simon Bolivar)之剑的查韦斯在庆祝活动中称：“今天，我们证明了委内瑞拉的民主是世界最好的民主之一，并且我们将继续证明这一点。” REUTERS/Tomas Bravo
查韦斯新一届任期将于明年1月10日开始，为期六年，这意味着他对委内瑞拉的统治前后将持续20年。REUTERS/Jorge Silva
查韦斯的竞争对手卡普里莱斯(Henrique Capriles)获得约44.97%的选票。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
查韦斯数月前因癌症治疗曾从公众视野消失，但也曾露面反驳关于他将要死亡的传言。 REUTERS/Jorge Silva
支持者庆祝查韦斯成功连任。REUTERS/Edwin Montilva
查韦斯的支持者相拥庆祝。 REUTERS/Tomas Bravo
卡普里莱斯的支持者在其竞选失败后流泪。 REUTERS/Gil Montano
民众排队等待投票。 REUTERS/Jorge Silva
10月6日，加拉加斯，查韦斯拿着一杯咖啡在记者会上讲话。REUTERS/Tomas Bravo
10月4日，加拉加斯，查韦斯在雨中举行竞选集会。REUTERS/Miraflores Palace/Handout
10月2日，巴基西梅托，查韦斯在竞选集会上跑上讲台。 REUTERS/Jorge Silva
9月30日，卡维马斯，查韦斯在竞选集会上弹奏吉他。 REUTERS/Jorge Silva
9月24日，阿卡里瓜，查韦斯在竞选集会上向支持者挥手致意。REUTERS/Jorge Silva
9月17日，加拉加斯，查韦斯与支持者握手。REUTERS/Jorge Silva