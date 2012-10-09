查韦斯赢得委内瑞拉总统选举 Chavez revels in victory

身穿标志性红色外套、手持独立英雄西蒙·玻利瓦尔(Simon Bolivar)之剑的查韦斯在庆祝活动中称：“今天，我们证明了委内瑞拉的民主是世界最好的民主之一，并且我们将继续证明这一点。” REUTERS/Tomas Bravo