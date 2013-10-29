关注各国童工 Child Labour
国际劳工组织今年9月23日在日内瓦发表报告说，2012年全球童工总数为1.68亿人，比2000年的2.46亿人下降约三分之一。(2013年5月30日，巴勒斯坦加沙，17岁的Palestinian Mohammed Jundeya在一家汽车修理厂工作。)REUTERS/Mohammed Salem
国际劳工组织总干事盖伊•赖德指出，尽管自2000年以来全球童工人数显著下降，但这一进展仍显缓慢。(2013年7月11日，孟加拉国Haragach，在一家香烟厂内，孩子们把烟丝填充进烟卷中。)REUTERS/Andrew Biraj
按照这种趋势，全球无法实现到2016年消除最恶劣形式的童工劳动的既定目标。(2013年4月7日，阿富汗贾拉拉巴德，一个男孩在罂粟园工作。)REUTERS/Parwiz
越来越多的国家和地区积极制定政策，加强对未成年人的教育和保护，是近年来全球童工数量下降的主要原因。(2013年4月30日，伊拉克纳贾夫，在垃圾场寻找可回收废弃物的男孩。)REUTERS/Ahmed Mousa
童工现象并非仅局限于贫困国家，一些中等收入国家也存在这一现象。(2013年2月27日，叙利亚阿勒波，一个男孩在洗车场工作。)REUTERS/Giath Taha
亚洲及太平洋地区的童工总数高达7800万人，是使用童工人数最多的地区。(2012年11月30日，印度南部海得拉巴，在工厂屋顶晒纱丽的男孩。)REUTERS/Krishnendu Halder
撒哈拉沙漠以南非洲有5900万童工，占该地区儿童的21%，是全球童工比例最高的地区。(2012年11月14日，阿富汗喀布尔，扛着装满动物饲料的麻袋的孩子们。)REUTERS/Mohammad Ismail
若按领域划分，农业是全球使用童工最多的领域，这一领域的童工达9800万人。(2011年2月4日，洪都拉斯埃尔帕拉伊索，童工在咖啡园摘咖啡豆。)REUTERS/Edgard Garrido
全球约有１５５０万名童工在第三方或雇主家中从事有偿或无偿的家政工作，其中７１％以上是女童。(2012年8月9日，巴基斯坦白沙瓦，推着手推车卖水果的男孩。)REUTERS/Fayaz Aziz
全球共有8500万名童工从事危险劳动，他们的安全、健康时刻受到威胁。(2012年9月20日，印度丹巴德，男孩在煤田搬运煤矿。)REUTERS/Ahmad Masood
许多童工从事的是在恶劣条件下的全天工作。(2011年5月30日，印度加尔各答，童工在纱丽上做十字绣。)REUTERS/Rupak De Chowdhuri
童工得不到必须的营养补给以及家庭的关爱。(2011年1月23日，埃及开罗，在建筑工地上工作的童工。)REUTERS/Mohamed Abd El-Ghany
2012年9月27日，洪都拉斯特古西加尔巴，填补道路上的坑洞而从司机手中获得报酬的孩子。REUTERS/Jorge Cabrera
2012年8月5日，缅甸内比都，男孩在建筑工地上用风钻钻岩石。REUTERS/Soe Zeya Tun
2011年11月15日，巴基斯坦奎塔，在回收站整理空塑料瓶的男孩。REUTERS/Naseer Ahmed
2011年7月10日，巴基斯坦卡拉奇，13岁的Ali Jan 13在海滩上兜售饼干和糖果。REUTERS/Athar Hussain
2011年5月19，巴基斯坦阿伯塔巴德，一大早就来到市场的孩子们坐在手推车里等待工作。REUTERS/Akhtar Soomro
2011年5月18日，巴基斯坦阿伯塔巴德，12岁的Arshad吹起自己要出卖的气球。REUTERS/Akhtar Soomro
2011年4月14日，印度Ratnagiri，11岁的Mithun在红土矿工作。REUTERS/Danish Siddiqui
2011年2月27日，巴基斯坦卡拉奇，童工在搬运一大袋土豆。REUTERS/Akhtar Soomro
2009年12月22日，泰国美索，一名来自缅甸的非法移民男孩在垃圾场收集塑料。REUTERS/Damir Sagolj