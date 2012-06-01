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万人相亲大会 Blind Date Party
2012年5月26日，上海大型公益相亲交友盛会在世博公园举行，吸引约2万名单身男女前来寻缘，并有大量家长参与。 REUTERS/Aly Song
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据主办方介绍，本次相亲大会面向45岁以下的单身男女开放报名，95%的报名者学历在大专、本科或以上。 REUTERS/Aly Song
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报名本届婚恋博览会的女性人数占到了54%。 REUTERS/Aly Song
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“万人相亲大会”联合了张江、宝钢、航天等企业的团委、工会等，组织男性员工集体报名，尽量维持男女比例的平衡。 REUTERS/Aly Song
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相亲大会为期两天，共吸引了近4万人到场，其中家长占到近三分之一。 REUTERS/Aly Song
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一名参加者与对面女生握手。 REUTERS/Aly Song
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一对男女相互对谈。 REUTERS/Aly Song
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桌子上插着玫瑰花。 REUTERS/Aly Song
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一名女子抄写“寻缘墙”上单身者的信息。 REUTERS/Aly Song
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一名男子观察对面的女子。 REUTERS/Aly Song
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一名女子拍摄“寻缘墙”上单身者的信息资料。 REUTERS/Aly Song
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2011年11月11日，上海，一名女子化妆参加相亲盛会。 REUTERS/Aly Song
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相亲男子在桥上等待单身女子的到来。 REUTERS/Aly Song
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人们聚集观看“寻缘墙”上单身者的资料。 REUTERS/Aly Song
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一名男子在相亲大会中举着“我想早恋”的牌子。 REUTERS/Aly Song
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