中国山寨国外小镇 China Copies An Austrian village
2012年6月1日，中国五矿建设公司投资60亿元将奥地利小镇哈斯塔特(Hallstatt)，“复制”到广东惠州，并取名为“五矿哈斯塔特”。 REUTERS/Tyrone Siu
中国开发商“克隆”世界着名文化遗产的这一行为引起海内外媒体关注并引发争议。 REUTERS/Tyrone Siu
奥地利小镇哈斯塔特是一座非常有特色的小镇。小镇的房屋色彩鲜艳，背靠阿尔卑斯山，面临阿尔卑湖，被联合国教科文组织纳入世界文化遗产。 REUTERS/Tyrone Siu
与奥地利小镇不同的是，位于广东惠州罗阳镇的山寨小镇不是供游客观赏的，而是一个房地产项目，占地110公顷，位于惠州博罗AAAA风景区内。 REUTERS/Tyrone Siu
惠州“五矿哈斯塔特小镇”内的别墅，售价在360至600多万元之间。 REUTERS/Tyrone Siu
广东惠州对奥地利哈斯塔特采取了全盘的临摹，它们都有着几乎一模一样的教堂、广场、石道，有着特色鲜明的壁画、店招，而色彩缤纷的房屋连在一起，更是一种全新的视觉冲击。 REUTERS/Tyrone Siu
游客参观“五矿哈斯塔特”小镇。REUTERS/Tyrone Siu
“五矿哈斯塔特”内的建设场景。 REUTERS/Tyrone Siu
游客拍照留念。 REUTERS/Tyrone Siu
“五矿哈斯塔特”内的路牌。 REUTERS/Tyrone Siu
一名工人在待售的别墅前面打扫卫生。 REUTERS/Tyrone Siu
商店外的休闲桌椅。 REUTERS/Tyrone Siu
别具特色的装饰。 REUTERS/Tyrone Siu
建筑工地现场。 REUTERS/Tyrone Siu
游客摆姿势拍照。 REUTERS/Tyrone Siu
孩子们在“五矿哈斯塔特”内的水池附近玩耍。 REUTERS/Tyrone Siu
一条在建的道路及路灯。 REUTERS/Tyrone Siu
特色电话亭。 REUTERS/Tyrone Siu
“五矿哈斯塔特”内的人工湖。 REUTERS/Tyrone Siu
傍水而建的豪华别墅。 REUTERS/Tyrone Siu
“五矿哈斯塔特”小镇已初具规模。 REUTERS/Tyrone Siu
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