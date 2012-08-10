奥运奖牌掩盖下的中国体育举国体制 China Sport Systems
中国选手在伦敦奥运会夺得大量奖牌，再一次展示中国的体育能力，但另一方面也凸显了举国体育机制的一些缺点。(7月30日，在男子体操团体决赛中，中国体操男队成功卫冕冠军，中国选手参加单杠比赛项目。) REUTERS/Mike more
人们批评举国体制下不太成功的运动员们失去了教育的机会，对赛场外需要独立谋生的技能知之甚少。(8月7日，中国选手(左)参加女子场地自行车团体追逐赛。) REUTERS/Stefano Rellandini
为中国在奥运赛场争光添彩的运动员们在回国后将会受到来自国家和地方政府的奖励，但不太成功的运动员得到的奖励就非常少。(8月6日，中国选手参加男子古典跤60公斤级比赛。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
有媒体报导，一些退役的冠军选手长期以来在伤病和贫困中挣扎。(8月6日，中国选手参加女子拳击51公斤级预赛。) REUTERS/Murad Sezer
26岁的吴敏霞在跳水女子三米板双人和个人比赛中连续夺冠，但她一直以来都被隐瞒了祖父母去世的消息。吴敏霞曾表示，父母很少来到训练基地，与家庭有许多隔阂。(8月5日，吴敏霞获得女子3米板金牌。) REUTERS/Tim Wimore
在女子100米蝶泳中取得银牌的中国游泳选手陆滢认为中国的训练体制只有训练没有娱乐。REUTERS/David Gray
7月31日，包括中国队世界冠军组合于洋/王晓理在内的这四对组合，因为想要在淘汰赛取得有利地位而在小组赛中故意输球，最终被取消参赛资格。网民将这场丑闻与中国不计代价追逐奖牌的体制联系到了一起，批评举国体制给运动员背负了太重more
香港大学教授、中国体育专家徐国琦认为，尽管批评不断，中国领导人还是需要依赖这套体制来出产冠军运动员，以增进名族自豪感，而且连对其进行小修小补都不太可能。(8月9日，中国队参加花样游泳团体技术自选赛。) REUTERS/Tmore
8月3日，中国选手丁宁与李晓霞参加乒乓球女子团体第一轮比赛。 REUTERS/Grigory Dukor
8月5日，林丹在羽毛球男单比赛中对阵马来西亚选手李宗伟，并成功卫冕冠军。REUTERS/Bazuki Muhammad
8月7日，中国在女子沙排半决赛中对阵美国队，张希参加比赛。 REUTERS/Marcelo Del Pozo
8月7日，中国在女子篮球四分之一决赛中对阵澳大利亚队，澳大利亚选手劳伦·杰克逊投篮。 REUTERS/Mike Segar
7月16日，北京，国家体操队运动员在国家体育总局参加训练，备战2016年里约热内卢奥运会。 REUTERS/Jason Lee
一名运动员在训练中拉伸自己。 REUTERS/Jason Lee
一名参加训练的运动员，背后是世界冠军榜。 REUTERS/Jason Lee