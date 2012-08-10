奥运奖牌掩盖下的中国体育举国体制 China Sport Systems

为中国在奥运赛场争光添彩的运动员们在回国后将会受到来自国家和地方政府的奖励，但不太成功的运动员得到的奖励就非常少。(8月6日，中国选手参加男子古典跤60公斤级比赛。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon