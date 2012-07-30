中国奥运奖牌榜 China Medal Count 2012
7月28日，在女子10米气步枪赛场上，易思玲以502.9环的成绩为中国夺得第一枚金牌。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
7月28日，在女子400米混合泳决赛中，16岁的叶诗文以4分28秒43的佳绩夺冠，并打破世界纪录。 REUTERS/David Gray
7月28日，在女子举重48公斤级决赛中，中国选手王明娟以205公斤的总成绩夺得金牌。 REUTERS/Dominic Ebenbichler
7月29日，在女子10米气手枪决赛中，郭文珺以488.1环的总成绩获得冠军。 REUTERS/Eddie Keogh
7月29日，在男子400米自由泳决赛中，中国选手孙杨以3分40秒14的成绩打破奥运会纪录，获得该项目金牌。这是中国男子游泳选手在奥运会上的第一枚金牌。 REUTERS/Jorge Silva
7月29日，在女子双人3米板跳水决赛上，中国选手吴敏霞/何姿以346.20分的成绩夺冠。 REUTERS/Toby Melville
7月29日，在女子射箭团体比赛中，(由左至右)程明、方玉婷、徐晶组成的女子射箭队以209比210的1环之差惜败于韩国队，获得团体亚军。REUTERS/Suhaib Salem
7月29日，在伦敦奥运男子56公斤级决赛中，吴景彪遭遇逆袭，被从B组脱颖而出的朝鲜选手严润哲在挺举中反超，最终以289公斤的总成绩获得银牌。 REUTERS/Dominic Ebenbichler
7月29日，在女子双向飞碟决赛中，魏宁以91中的成绩获得银牌。REUTERS/Eddie Keogh
7月29日，在女子100米蝶泳决赛中，陆滢以56.87的成绩获得银牌。 REUTERS/David Gray
7月28日，在女子10米气步枪赛场上，喻丹(右)以501.5环的成绩摘取铜牌。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
7月28日，在女子400米混合泳决赛中，小将李玄旭(左)以4分32.91秒获得铜牌。 REUTERS/Toby Melville