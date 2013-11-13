老照片：细述中国人生活变迁 China Reform
1994年2月25日，北京，妇女在饭店用餐后补妆。“下馆子”和“红嘴唇”是当时人们对经济宽裕与化妆的理解。 REUTERS/Goh Chai Hin
1994年1月29日，北京火车站，春运返乡潮。80年代以后，大量民工外出打工，春运成为社会热点。2013年春运期间，中国道路水路共运送旅客31.4亿人次。其中道路旅客运输31亿人次。 REUTERS/Dennis Owemore
1996年3月29日，广西南宁，中老年人在公园跳交谊舞。上世纪80年代中期，中国各大城市掀起一股交谊舞热潮。 REUTERS/Claro Cortes
1996年9月16日，上海市民在街头购买论斤称重的厕纸。 REUTERS/Stringer
1996年12月2日，上海，商家擦拭待售的二手黑白电视机。黑白电视机于70年代末进入中国家庭，90年代中期，黑白电视大规模升级换代到彩色电视。 REUTERS/Stringer
1998年3月20日，北京，路边出售的国产和进口品牌彩色电视机。到90年代中期，中国电视机年产量达3500万台，从而稳居世界第一并维系至今。 REUTERS/Stringer
1996年12月12日，北京，市场上出售的各式挂历。挂历是日历与年画的结合品，在上世纪80年代到90年代初期风靡全国，是馈赠亲友的重要礼品。 REUTERS/Will Burgess
1997年2月24日，北京长安街，群众自发悼念邓小平。改革开放总设计师邓小平于2月19日在北京逝世，享年92岁。 REUTERS/Paul Barker
1997年11月21日，北京王府井大街，街边的塑料模特展示当季的流行服装。 REUTERS/Will Burgess
1997年12月22日，北京，工人为“麦当劳叔叔”上色。麦当劳连锁快餐于1990在深圳开设第一家门店，随后在中国迅速扩张，至今在中国大陆开店总数超过1700家。 REUTERS/Will Burgess
1998年3月24日，北京，一名失业者在就业中心填写表格。“下岗”这个名词出现在改革开放中期，高峰期是1998年至2001年国企改革向纵深发展时期。据统计，中国历年累计的下岗职工约3000万。 REUTERS/Andremore
1998年3月30日，北京街头，男子走过裸体服装模特。在当时的社会里，裸体形象无疑是引起轰动和引发争议的事物。 REUTERS/Stringer
1998年5月22日，北京一所证券交易所内，爷爷抱着小孙子前来查看股价。1990年上海证券交易所和深圳证交所先后成立，中国股市大幕从此拉开。 REUTERS/Stringer
1998年6月16日，上海，建筑工人在路边摊吃午饭。改革开放以后，农民工流动的规模史无前例，农民工最早主要从事建筑业和制造业。 REUTERS/Natalie Behring
1998年6月16日，上海一家性用品商店。改革开放以来，中国人的性观念经历很大变革。 REUTERS/Natalie Behring
1998年6月18日，北京，市民排队在美国大使馆门前等待签证。1978年12月26日，改革开放后的首批留学人员起程赴美，至2012年底，中国各类出国留学人员总数达264.47万人，留学回国人员总数达109.13万人，中国more
1998年6月25日，陕西西安，学生在学校里看书。中国各大高校从1999年开始大幅扩招，全国毛入学率从1998年的9.8%提高到2011年的27%以上，中国高等教育进入国际公认的大众化阶段。 REUTERS/Pat Bemore
1998年6月19日，一名学生在北京大学内查看海报。从1978年到2008年，全国有1．69亿人报名参加高考，随之而来的大学毕业生就业难问题越来越突出。 REUTERS/Stringer
1998年7月1日，时任美国总统克林顿访问上海，并在咖啡厅里“上网冲浪”。 REUTERS/Rick Wilking
1998年7月4日，北京，古玩市场上出售的“红宝书”。在文化大革命期间几乎人手一册的毛泽东语录，如今成为收藏人士的新宠。 REUTERS/Natalie Behring
1998年7月10日，北京举行世界人口日展览。中国自1979年以来实施计划生育和优生优育政策，目前人口自然增长率已降到1%以下。 REUTERS/Natalie Behring
1998年8月18日，北京现代艺术馆，游客欣赏雕塑家于庆成的作品《大河》。中国当代艺术迅猛发展，在多个城市形成如“798”艺术区的艺术村落。 REUTERS/Natalie Behring
1998年8月21日，北京，天桥上的骑车人。20世纪80年代末期，名为“面的”的黄色面包出租车风靡全国各城市。北京市于1998年将“面的”全部回收淘汰，完成第一次出租车更新。 REUTERS/Natalie Behrinmore
1998年9月3日，北京，王府井街头悬挂的维修大哥大的广告牌。移动电话于上世纪80年代进入中国，当时被称作“大哥大”，被视为身份地位的象征。 REUTERS/Natalie Behring
1998年9月13日，北京，购房者查看楼房模型。自1998年福利分房制度结束后，中国房地产向进入市场化的时代。 REUTERS/Andrew Wong
1998年9月20日，北京一家迪斯科舞厅，一外国女子脱掉外衣，跳到桌子上跳舞，保安上前阻止。 REUTERS/String
1998年9月24日，被称为“中国摇滚教父”的歌手崔健在北京演出。崔建在1986年以一曲《一无所有》开启了中国的摇滚乐时代。 REUTERS/Andrew Wong
1998年9月28日，上海繁华的南京路，满头卷发筒的女子在美容院门前打手机。 REUTERS/Andrew Wong
1998年9月28日，上海，游客在外滩远望浦东新区。浦东新区自1990年起向外资开放以来，已经成为上海新兴的现代工业基地和金融中心。 REUTERS/Andrew Wong
1998年10月13日，北京，饭馆门口的火锅。改革开放30年以来，餐饮业营业额增长200多倍，成为拉动中国消费需求增长的重要力量。 REUTERS/Natalie Behring
1998年11月8日，北京，路边贩卖大白菜。 REUTERS/Natalie Behring
1998年11月19日，北京，模特走秀。1980年，中国第一支时装表演队——上海时装表演队成立，“时装模特”在中国诞生。 REUTERS/Natalie Behring
1999年6月13日，北京，与中式茶馆一窗之隔的墙上绘制着众多美国电影明星。这些年，美国电影通过引进上映和各种音像制品形式大举进入中国。 REUTERS/Andrew Wong
1999年7月16日，北京，一家人在中国伟人蜡像馆里与邓小平蜡像合影。 REUTERS/Andrew Wong
1999年10月6日，外国游客排队参观北京天坛。自改革开放以来，大批境外游客促进了中国旅游业的发展。 REUTERS/Bobby Yip
1999年10月13日，一名妇女在街边喝可乐。在1979年中美建交3小时后，可口可乐宣布重返中国市场，可口可乐成为新中国成立以来第一家进入大陆的外资企业。 REUTERS/Natalie Behring
1999年11月24日，联想公司在北京推出第一台互联网电脑“天禧”，市民抢阅免费宣传册。 REUTERS/Andrew Wong
下一个
Twitter最热门明星 Most Twitter Followers
(Reuters) - 根据TwitterCounter.com网站近期提供的Twitter好友计数器统计显示，美国著名流行女歌手、演员兼词曲创作人凯蒂·佩里以4,668万追随者成为Twitter上关注者最多的明星。
斗蛐蛐大赛 Cricket Fighting
(Reuters) -
欧洲MTV音乐大奖 MTV Europe Awards
(Reuters) - 第二十届欧洲MTV音乐大奖颁奖典礼在荷兰阿姆斯特丹举行，中国歌手李宇春击败贾斯汀•比伯和科迪•辛普森等强劲对手，拿下全球最佳艺人大奖。
2013“环球小姐”出炉 Miss Universe crowned
(Reuters) - 2013年度“环球小姐”总决赛在莫斯科举行，“委内瑞拉小姐”伊斯勒从86名佳丽中脱颖而出，摘得桂冠。
精选图集
France's Le Pen and Macron head to runoff
Centrist Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen are set to face each other in a May 7 runoff for the French presidency after coming first and second in the first round of voting, early projections indicated.
March for Science
Thousands of scientists and people from other walks of life turned out for Earth Day events that organizers have framed as a "celebration" of science to counter a growing disregard for evidence-based knowledge.
Disputed islands of the South China Sea
Among the islands at the heart of territorial disputes in the South China Sea.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Eve of the French election
With only days to go before France's first round of voting, the presidential race enters its final stretch.
Aftermath from Venezuela's 'mother of all marches'
Scenes from Venezuela after nationwide opposition protests, in which nine people were killed amid street barricades, clashes and looting.
Shooting on Champs Elysees in Paris
A police officer was killed in a shooting incident on the Champs Elysees shopping boulevard just days before France's presidential election.
Guardians of the Galaxy Vol. 2 cast portraits
The cast of Marvel Studios' "Guardians of the Galaxy Vol. 2" poses in West Hollywood.
The 'weed nuns' of California
The Sisters of the Valley, California's self-ordained "weed nuns," are on a mission to heal and empower women with their cannabis products.